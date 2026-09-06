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유효 슈팅 8개 모두 막아... 위기의 전북 구한 '녹색 방패' 송범근

유효 슈팅 8개 모두 막아... 위기의 전북 구한 '녹색 방패' 송범근

[K리그1] 전북, 포항과 홈 맞대결에서 2-0 완승... 4G 무패

곽성호(ksho996)
26.09.06 10:15최종업데이트26.09.06 10:15
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전북현대 GK 송범근
전북현대 GK 송범근전북현대모터스 공식 홈페이지

'녹색 방패' 송범근이 미친 선방을 선보이며 팀을 승리로 이끌었다.

정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 5일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드서 박태하 감독의 포항 스틸러스에 2-0 승리를 거뒀다. 이로써 전북은 11승 9무 7패 승점 42점 2위에, 포항은 10승 5무 12패 승점 35점 7위에 자리했다.

홈에서 경기를 치르는 전북은 선두 서울과 격차는 17점으로 사실상 리그 우승은 물거품이 되기 직전이었고, 앞선 김천·인천에 2연속 무승부를 거두며 분위기는 최악으로 흘러가고 있었다.

분위기 전환과 함께 무조건 승점 3점이 절실했던 전북이었으나 경기 분위기는 쉽게 가져오지 못했다. 올해 2번을 만나 모두 패배했던 포항이 거센 저항을 선보였기 때문. 전반에는 점유율을 60%를 가져왔지만, 유효 슈팅은 단 1개에 그쳤다.

후반에도 흐름은 비슷했으나 '슈퍼스타' 이승우가 게임 체인저로 분위기를 뒤집었다. 후반 13분 강력한 오른발 슈팅으로 선제골을 넣었고, 2분 뒤에는 티아고의 추가 골을 도왔다.

'녹색 방패' 송범근, 후방에서 보여준 '든든함'

이처럼 이승우가 경기 흐름과 결과를 180도 뒤집으며 승리를 가져온 전북이었으나, 최후방에서 흔들림 없이 좋은 선방을 선보인 송범근이 없었다면 승점 3을 장담하기 어려웠다.

전반부터 전북은 포항의 거센 공세를 막아내는 데 급급했다. 약속된 후방 빌드업은 전혀 나오지 않았고, 원기종·조상혁의 압박을 제대로 처리하지 못했다.

수비에서 흔들렸으나 최후방에서 골문을 지키고 있었던 송범근은 흔들리지 않았다. 전반 4번의 유효 슈팅을 모두 막아냈고, 빌드업 임무 역시 안정적으로 처리해냈다.

후반 활약은 더욱 빛났다. 2-0으로 앞서가고 있던 상황 속 후반 24분, 조르지가 바로 앞에서 날린 슈팅을 동물적인 반사 신경을 통해 막아내며 포효했다.

이후에도 교체 투입된 포항 주닝요가 좌측에서 강력한 왼발 슈팅을 날렸으나 환상적인 핑커팁을 통해 실점 자체를 봉쇄했다.

포항전 무실점 경기를 달성한 전북현대 GK 송범근
포항전 무실점 경기를 달성한 전북현대 GK 송범근전북현대모터스 공식 홈페이지

만약 조르지·주닝요가 날린 슈팅이 연속해서 들어가게 됐다면, 전북은 다 잡은 승리를 놓칠 확률이 높아졌을 것이다.

송범근은 포항이 날린 8번의 유효 슈팅을 모두 선방해 내는 괴력을 선보였고, 빌드업에서도 중거리 패스 성공률 100%·롱패스 7회 성공·공중볼 처리 100%를 기록하며 펄펄 날았다.

이번 시즌 벌써 공식전 27경기 중 14번의 클린시트를 해낸 송범근. 구성윤(FC서울)과 함께 올해 강력한 베스트11로 거론되고 있는 가운데 다가오는 A대표팀에서의 활약도 매우 기대된다.

아직 김승규(FC도쿄)·조현우(울산)가 든든한 모습으로 대표팀 골문을 지키고 있으나 이번에 출범한 로베르토 모레노 임시 감독 체제에서는 다시 새로운 경쟁 체제에 돌입하게 된다.

리그에서 좋은 퍼포먼스를 선보이고 있는 송범근은 모레노 감독으로부터 좋은 눈도장을 찍어, 대표팀 주전 수문장으로 올라설 적기다. 즉 그동안 대표팀에서의 설움을 털 좋은 기회라는 것.

한편, 이번 경기 승리로 장식한 전북 정정용 감독은 "선수들이 우리가 하고자 하는 부분을 만들어서 결과까지 내서 감사하다"라며 "사흘 뒤에 경기가 있으니 이 분위기를 잘 끌고 가서 강원전 준비하겠다"라고 답했다.

전북은 오는 9일 강릉으로 넘어가 강원FC와 리그 28라운드를 치른다.

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K리그1 전북현대 송범근 이승우 정정용

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