환주공주는 어쩌다 '황제의 딸'이 됐나

<황제의 딸>의 원제는 '환주격격 還珠格格', 풀이하자면 '환주공주' 쯤이 된다. <옹정황제의 여인>의 중국 방영당시 원제는 '후궁견환전 后宫甄嬛传'이다. 말 그대로 후궁 견환의 이야기다. iTV는 중국 원작에서 앞장선 주인공 환주공주를 전면에서 끌어내리고 조연인 황제를 앞세웠다. 중화권 콘텐츠를 전문으로 다루는 한국 케이블 채널 CHING도 주인공 후궁 견환 대신 조연인 옹정황제를 앞세운다. 모두 한국에서 한 일이다.
영화평론가로 활동한 지 어느덧 10년이 넘었다. 그간 자연스레 지켜보게 된 것 중 하나가 작품이 국경을 넘으며 변화하는 양상이다. 드물게는 작품 자체가 탈바꿈하기도 하고, 그보다 자주 작품이 관객과 만나기까지의 과정이 달라지며, 흔하게는 관객이 작품과 관계 맺고 이해하는 방식이 변화한다. 번역은 이 미묘한 과정에서 주요한 요소로 작용한다. 작품의 제목부터 영화 속 대사의 미묘한 뉘앙스에 이르기까지, 아주 작은 변화만으로 커다란 차이를 빚어내고는 하는 것이다.
이와 같은 변화에는 눈여겨 볼 경향이 또한 자리한다. 한국인은 유달리 저들을 세계의 표준으로 여기고는 한다. 이는 특히 역사와 문화, 예술의 영역에서 뚜렷하게 나타나는데, 타국에서 오래 생활하거나 빠르게 다양한 문화권의 사람들을 여럿 접해본 이들만이 저와 제가 속한 사회를 객관적 견지에서 인식할 수가 있다. 본래 우물 안 개구리란 우물을 온 세계라 여기게 마련이다. 그리하여 제 선 자리가 중심이며 다른 이들은 변경에 섰다고 여기기 십상이다. 이와 같은 인식이 스스로를 더욱 변경으로 몰아넣는단 걸 이해하지 못한 채로.