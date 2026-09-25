환주공주는 어쩌다 '황제의 딸'이 됐나

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스틸컷오늘은 드라마 한 편을 이야기해보려 한다. 바로 <황제의 딸>이다. 소위 '중드', 중국과 대만에서 제작된 범 중화권 드라마 가운데 한국에서 가장 성공한 것은 단연 두 작품으로 수렴된다. <1993 판관 포청천>과 <황제의 딸>이다. 최고 시청률 45%를 기록하며 포청천 신드롬을 일으킨 <1993 판관 포청천>과 iTV 개국 이후 최고의 콘텐츠라고까지 불렸던 <황제의 딸>은 해외드라마 방영이 그리 흔하지 않던 시기 이례적 인기를 구가했다. 다른 무엇보다 작품이 가진 내적인 완성도가 흥행의 이유였단 건 부연할 필요도 없는 이야기겠다.<황제의 딸>은 대만 CTV와 중국 후난TV 합작으로 1997년 제작된 작품이다. 처음 중화권 방영 당시 선풍적 인기를 끌었는데, 주연배우 조미를 비롯해 소유붕과 판빙빙, 장철림 등의 매력이 결정적 영향을 미쳤다. 이 작품이 한 해 정도의 시차를 두고 한국으로 들어왔다. 막 개국해 독자적 콘텐츠가 필요했던 수도권 기반 케이블 방송사 iTV가 값싸지만 야심차게 들여온 말 그대로 킬러콘텐츠였다. 그리고 이 킬러는 제 역할을 충실히 했다. 박찬호의 메이저리그 중계권이 지탱하고 지상파가 돌아보지 않던 게임방송으로 선전하고 있었다지만 그 외엔 이렇다 할 콘텐츠가 없던 iTV에 갑자기 가까운 나라에서 선풍적인 인기를 끌었으나 한국에선 볼 길 없던 드라마가 통째로 들어온 것이다. <1993 판관 포청천>의 성공으로 잘 만든 콘텐츠는 틀림없이 먹힌다는 인식, 그럼에도 '포청천 신드롬'은 예외적 현상이라며 무시한 지상파 방송국의 오만 사이에서 헐값에 계약을 따낸 iTV의 승리였다.<황제의 딸>은 한국 케이블TV 역사에 기록할 만한 지점을 썼다. 그러니까 케이블 기반으로 수도권 방영이 고작이란 한계에도 불구하고 시청률 4%를 찍어 앞뒤 광고판매에서 그야말로 대박을 냈던 것이다. 조미는 그대로 중화권을 대표하는 여배우로 한국에 제 존재감을 아로새겼다. 홍콩영화가 정체돼 있던 국면 속에서 한국활동을 한 서기, 장쯔이 정도를 제외하곤 이 시기 여배우 가운데 한국에서 가장 유명한 인물이 됐다. 함께 출연한 판빙빙, 소유붕 등도 스타 반열에 올랐다. <1993 판관 포청천>과 마찬가지로, <황제의 딸> 또한 2026년 현재에도 여러 케이블채널이 남는 시간대를 채우는 콘텐츠로써 수시로 재방영한다. 본방송 때와 비할 수 없이 시청률이 낮아졌다지만 누군가는 제 집 TV 앞에서 이 작품을 보며 감동을 맛보는 광경이 펼쳐질 것이다.