10년 소송 끝에 얻은 판결, '코다' 재개봉이 던진 과제

지난 3일, 한국 영화판에 기념비적인 판결이 나왔다. 영화관에서 시각·청각장애인을 위한 화면해설과 자막 서비스를 제공하지 않는 것은 불법 차별이라는 대법원의 판결이 나온 것. 무려 10년을 끌어온 재판으로, 장애인이 영화를 향유할 수 있는 권리가 현실적으로 제한되는 상황에서 일선 극장에게 더 의무를 지워달란 요구로부터 출발한 소송이었다.
'씨네만세'에서라도 장애를 적극 다루기로 한 지난해 이후 장애 관련 기사가 30여 차례 나갔다. 영화계에 장애인 스태프와 배우가 턱없이 부족하고, 장애를 다루는 영화 또한 얼마 되지 않으며, 그 표현방식 또한 왜곡돼 있어 바람직하지 못하단 게 주요 골자였다. 기사가 나가는 동안 내게 의견을 전해온 장애인들은 "장애인 영화는 그나마 많은 편"이라며 "장애를 다룬 영화를 정작 장애인은 볼 수 없다"는 현실을 하소연해오기도 했다. 현실이 과연 그러하다(관련기사: 왜 한국 영화엔 장애인 배우가 없을까?
).
이번 대법원 판결은 2심에서 배리어프리 상영에 따르는 비용을 과다하게 계상한 점이 부당하단 점을 지적한 것으로, 현실적으로 어떤 결론이 도출될 지는 확신할 수 없는 상태다. 다만 원심과 대법원 모두 기존 한국 극장의 상영체계가 장애인을 배제한 차별적 행위란 사실을 확인한 점이 고무적이다.