10년 소송 끝에 얻은 판결, '코다' 재개봉이 던진 과제

판씨네마

큰사진보기 ▲코다포스터 판씨네마

'코다' 앞에 떳떳하지 못한 한국



<코다>는 훌륭한 영화인가. 전형적 갈등구조를 답습했다는 등의 아쉬움에도 불구하고 이 영화가 가진 훌륭한 측면이 여럿이다. 청각장애인 가족 역할을 실제 청각장애인 배우들에게 맡긴 점은 씨네만세가 수차례 지적해온, 특히 한국에서 검토조차 없이 반복되는 '비장애인들의 장애인 연기'가 가진 문제를 돌아보게 한다.



아버지 역할을 맡은 배우 트로이 코처가 94회 아카데미시상식에서 남우조연상을 수상한 사실은 장애를 진실로 이해하고 삶으로 껴안은 배우가 줄 수 있는 감동이 결코 매끄러운 연기보다 못하지 않음을 증명한다. 아마도 이 영화가 아카데미시상식 투표권자를 비롯해 이시대 수많은 관객들을 설득한 데는 이 같은 요소가 결정적 영향을 미쳤을 테다.



마지막 한 가지. 여성, 다민족과 마찬가지로 장애인 스태프의 채용, 장애인 배우의 기용 등을 아카데미시상식 후보 선정은 물론, 각종 기금 지원 등에서 고려하고 우대하는 할리우드와 미국이다. 반면 한국은 장애인과 이주민의 영화산업 종사 비율이 턱없이 낮은 현실이다.



장애에 대한 사회적 변화의 바람이 법조계에서 먼저 불어왔다. 장애를 가진 이들이 비장애인과 함께 가까운 극장으로 나가 영화를 볼 날이 머지않았다. 한때는 불가능하다 여겨졌던 일이다. 그러나 이제는 가능하다. 장애인의 불편을 그저 불편으로 남겨두지 않으려는 이들이 힘을 보탠 결실이다. 사회가, 전문가 집단이 그 문제제기에 고개를 끄덕여준 결과다. <코다>와 같은 영화가 이와 같은 인식 제고에 영향을 미친다고 믿는다. 이달 재개봉하는 <코다>의 귀환이 더 반가운 이유다.

코다 판씨네마 션헤이더 에밀리아존스 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 김애란이 사랑받는 이유를 알 수 있는 책

스틸컷누구나 이쯤이면 눈치 챌 수 있겠다. 가족에 충실한 삶과 저를 위한 나아감이 충돌한다는 것을 말이다. 버클리 음대에 지원하고 음악을 통해 꿈을 펼치는 길은 가족의 배에 올라 고기를 잡고 동료 어부들을 모아 독자적인 유통망을 구축하는 일과 정면에서 충돌한다. 몸은 하나인데 둘을 할 수는 없으니 어느 하나를 택해야만 한다. 좋아하는 것과 해야 하는 것 사이에서 갈등하는 루비, 그 과정에서 일어나는 저항이 그대로 영화의 주된 갈등으로 비화된다.어찌 보면 흔한 이야기다. 때로, 어쩌면 그보다는 자주, 가난한 집구석에서 태어난 자식의 재능은 저주가 된다. 재능이 그 스스로는 완성될 수 없는 탓으로, 재능과 재주가 적절한 때 적합한 자극과 만나야만 하는 때문으로, 그 과정에서 너무나 비싼 조력이 주어져야 한다는 이유로써 가난은 재주와 재능의 무덤이 되고는 한다. 큰 저항은 곧 감동적 드라마의 원천이 된다. 세상에 많은 작품이 비슷한 곳에서 이야기를 찾는 것도 그래서다. 가장 유명한 것은 역시 <빌리 엘리어트>일까. 졸작이긴 하여도 최근 씨네만세에서 소개한 <캐리어를 끄는 소녀>도 같은 문제의식을 담고 있다. 그리고 <코다>는 그 전형을 그대로 답습한다.<코다>의 강점이라면 그 재능을 음악에 둠으로써 음악영화로써 발화될 수 있다는 점이겠다. 듣는 이를 사로잡을 수 있는 지난 시대의 명곡을 새롭게 해석한 노래들이 에밀리아 존스의 목소리로 관객의 귀를 매혹한다. 1960년대부터 1970년대를 풍미한 명곡들이 오늘의 관객 앞에 낯설지만 분명히 통하는 감동을 안긴단 건 여러모로 인상적이다. 이 영화가 제 틀로 삼고 있는 익숙한 구조 또한 마찬가지의 힘을 발한다. 결국 중요한 것은 설득력, 나의 진심을 너에게 닿게 하는 것이랄까.또 한 가지, 자신이 가장 좋아하고 잘 하는 것을 제 가족에게는 들려줄 수 없다는 당혹스러운 설정이 곧 이 영화 <코다>를 장르화된 성장영화들과 달리 보게 한다. 단순한 설정과 이를 적절히 연출하는 역량만으로 영화는 성장영화이자 가족과 관계를 재정립하는 드라마이며, 무엇보다 장애와 그를 대하는 사회의 시선, 또 그 사이에 선 코다의 고충을 내보이는 폭넓은 이야기로 화한다. 하나같이 영리한 기획으로 빚어낸 이점이라 할 수 있겠다.