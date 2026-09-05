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박지수 없어도 강했다... 여자농구, 나이지리아 격파

박지수 없어도 강했다... 여자농구, 나이지리아 격파

박지현 27점·6스틸 돌격대장 맹활약, 강이슬 3점 6개 폭발

김종수(oetet)
26.09.05 16:18최종업데이트26.09.05 16:18
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대들보 박지수가 빠졌음에도 대표팀은 '원팀'으로서 빛났다.
대들보 박지수가 빠졌음에도 대표팀은 '원팀'으로서 빛났다.FIBA

한국 여자농구가 '아프리카 최강' 나이지리아를 상대로 화력쇼를 펼치며 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵을 기분 좋게 시작했다. 대표팀의 대들보이자 한국 여자농구 역사상 최고의 빅맨 가운데 한 명으로 꼽히는 박지수가 발목 수술 후 재활로 대회에 나서지 못했지만, 선수들은 오히려 하나로 뭉쳤다.

특정 선수 한 명에게 의존하지 않는 고른 공격력과 강력한 수비가 나이지리아의 높이와 힘을 넘어섰다. 박수호 감독이 이끄는 한국은 4일(한국시간) 독일 베를린 아레나에서 있었던 조별리그 B조 1차전에서 나이지리아를 99-81로 완파했다.

FIBA 랭킹 15위 한국이 8위 나이지리아를 상대로 거둔 값진 승리다. 한국은 이번 대회에서 프랑스, 나이지리아, 헝가리와 B조에 편성됐다. 첫 경기부터 강호 나이지리아를 잡으면서 8강 진출을 향한 유리한 발판을 마련했다.

한국은 대회 전 FIBA 파워랭킹에서 16개국 가운데 13위에 머물렀다. 객관적인 전력에서도 나이지리아에 앞선다는 평가를 받지 못했다. 여기에 박지수의 공백까지 겹쳤다. 그러나 코트에 모습을 드러낸 한국은 예상보다 훨씬 단단했다.

리바운드에서는 29-39로 밀렸지만, 스틸에서 16-5로 압도했고 어시스트에서도 32-17로 크게 앞섰다. 3점슛 성공률은 무려 50%에 달했다. 높이의 열세를 빠른 움직임과 압박 수비, 정확한 외곽슛으로 상쇄한 것이다.

무엇보다 반가운 것은 공격의 중심이 한 명이 아니었다는 점이다. 박지현이 돌격대장 모드로 상대 수비를 흔들었고 슈터 강이슬은 외곽에서 폭발했다. 최이샘과 이해란도 두 자릿수 득점을 올리며 힘을 보탰다. 안혜지는 동료들에게 8개의 어시스트를 배달하며 공격을 조율했다. 박지수가 없는 상황에서 오히려 대표팀 전체가 공격의 부담을 나눠 가진 모습이었다.

주전 슈터 강이슬은 변함없는 슈팅 능력을 선보였다.
주전 슈터 강이슬은 변함없는 슈팅 능력을 선보였다.FIBA

박지수 공백 메운 '원팀'의 힘... 박지현이 돌격대장, 강이슬은 외곽포 폭발

경기 초반부터 한국은 주눅 들지 않았다. 1쿼터부터 강이슬의 3점슛이 연달아 터졌다. 강이슬은 1쿼터에만 3점슛 3개를 성공시키며 나이지리아 수비를 바깥으로 끌어냈다. 최이샘 역시 외곽에서 정확한 슛을 보탰다. 박지현은 안과 밖을 오가며 공격을 주도했다.

한국은 1쿼터를 26-22로 앞서며 주도권을 잡았다. 나이지리아가 골밑을 활용해 추격에 나서면서 2쿼터에는 다소 흔들렸지만, 한국은 쉽게 리드를 내주지 않았다. 강이슬과 박지현이 중요한 순간마다 득점을 만들어내며 상대의 추격을 끊었다. 전반을 48-45로 마친 한국은 후반에도 자신감을 잃지 않았다.

박지현의 존재감은 특히 컸다. 미국여자프로농구(WNBA) 무대를 경험한 박지현은 중요한 순간마다 과감하게 골밑을 파고들었고, 외곽에서도 득점을 만들어냈다. 최종 기록은 27득점 6리바운드 2어시스트 6스틸. 득점뿐만 아니라 수비에서도 상대 공격의 흐름을 끊었다. 6개의 스틸은 이날 한국의 강력한 압박 수비를 상징하는 기록이었다.

강이슬도 에이스 슈터다운 활약을 펼쳤다. 3점슛 6개를 성공시키며 20득점 5리바운드 7어시스트를 기록했다. 단순히 슛만 던지는 선수가 아니었다. 나이지리아 수비가 자신에게 몰리면 동료에게 공을 연결했고, 그 결과 7개의 어시스트까지 기록했다.

최이샘의 외곽포도 결정적이었다. 3점슛 4개를 모두 성공시키며 19득점 3리바운드 3어시스트를 기록했다. 이해란도 17득점 4리바운드 3어시스트로 힘을 보탰다. 네 명의 선수가 17점 이상을 기록하면서 나이지리아가 특정 선수에게 수비를 집중하기 어려운 상황이 만들어졌다.

박지수가 있었다면 더욱 강력했겠지만, 이날 한국은 박지수가 없다는 사실을 잊게 만들 정도로 다양한 공격 루트를 보여줬다. 한 선수가 막히면 다른 선수가 나섰고, 외곽이 흔들리면 돌파가 살아났다. 공격과 수비에서 선수들이 서로의 빈자리를 채웠다.

최이샘은 3점슛 4개를 모두 성공시킨 것을 비롯 19득점 3리바운드 3어시스트로 뒤를 받쳤다.
최이샘은 3점슛 4개를 모두 성공시킨 것을 비롯 19득점 3리바운드 3어시스트로 뒤를 받쳤다.FIBA

후반전은 한국의 경기였다. 박지현이 꾸준하게 득점을 쌓았고 이해란과 최이샘도 공격에 적극적으로 가담했다. 나이지리아가 골밑에서 우위를 앞세워 반격을 시도했지만 한국은 스틸과 빠른 공격으로 맞섰다. 패스가 원활하게 연결되면서 공격 기회도 계속 만들어졌다.

4쿼터가 되자 승부의 추는 더욱 확실하게 한국으로 기울었다. 강이슬과 최이샘, 이소희 등이 외곽에서 3점슛을 터뜨렸고 박지현은 끝까지 공격의 중심을 지켰다. 점수 차가 벌어지면서 나이지리아의 추격 의지도 빠르게 떨어졌다. 결국 한국은 99-81, 18점 차 대승으로 경기를 마쳤다.

기록을 보면 승리의 이유가 더욱 분명하게 드러난다. 리바운드는 나이지리아가 39개로 한국보다 10개 많았다. 하지만 한국은 스틸에서 16-5로 크게 앞섰다. 어시스트 역시 32-17로 압도했다. 상대보다 높지는 않았지만 더 빠르게 움직였고, 더 많이 패스했으며, 더 적극적으로 상대의 공을 빼앗았다. 여기에 3점슛 성공률 50%라는 놀라운 외곽 정확도가 더해졌다.

이번 승리는 8강 진출을 향한 중요한 첫걸음이다. 한국은 2010년 체코 대회 이후 여자농구 월드컵에서 8강에 오르지 못했다. 이번 대회에서 16년 만의 8강 진출에 도전한다. 첫 상대부터 FIBA 랭킹 8위 나이지리아였다는 점에서 이번 승리는 더욱 값지다.

물론 아직 갈 길은 많이 남았다. 다음 상대는 FIBA 랭킹 2위 프랑스다. 객관적인 전력만 놓고 보면 나이지리아보다도 더욱 까다로운 상대다. 이어 헝가리와 조별리그 마지막 경기를 치른다.

프랑스를 상대로 또 한 번 이변을 만들어낸다면 한국의 8강 진출 가능성은 크게 높아진다. 반대로 패하더라도 나이지리아전 승리를 바탕으로 헝가리전에서 반드시 결과를 만들어야 한다.

박지수의 공백은 여전히 크다. 그러나 첫 경기에서 한국은 그 빈자리를 특정 선수 한 명이 메우는 대신 모두가 나눠 가졌다.

99득점. 박지수가 없는 한국이 만들어낸 숫자다. 높이에서는 부족했지만 속도와 압박, 슈팅과 패스로 이를 넘어섰다. 16년 만의 8강이라는 목표를 향해 출발한 선수들의 첫걸음은 기대 이상으로 힘찼다. 상승세를 탄 대표팀이 프랑스라는 큰 산까지 넘어설지 귀추가 주목된다.

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박지현 최이샘 나이지리아 대한민국여자농구대표팀 강이슬

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