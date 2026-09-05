박지수 없어도 강했다... 여자농구, 나이지리아 격파

FIBA

최이샘은 3점슛 4개를 모두 성공시킨 것을 비롯 19득점 3리바운드 3어시스트로 뒤를 받쳤다.후반전은 한국의 경기였다. 박지현이 꾸준하게 득점을 쌓았고 이해란과 최이샘도 공격에 적극적으로 가담했다. 나이지리아가 골밑에서 우위를 앞세워 반격을 시도했지만 한국은 스틸과 빠른 공격으로 맞섰다. 패스가 원활하게 연결되면서 공격 기회도 계속 만들어졌다.4쿼터가 되자 승부의 추는 더욱 확실하게 한국으로 기울었다. 강이슬과 최이샘, 이소희 등이 외곽에서 3점슛을 터뜨렸고 박지현은 끝까지 공격의 중심을 지켰다. 점수 차가 벌어지면서 나이지리아의 추격 의지도 빠르게 떨어졌다. 결국 한국은 99-81, 18점 차 대승으로 경기를 마쳤다.기록을 보면 승리의 이유가 더욱 분명하게 드러난다. 리바운드는 나이지리아가 39개로 한국보다 10개 많았다. 하지만 한국은 스틸에서 16-5로 크게 앞섰다. 어시스트 역시 32-17로 압도했다. 상대보다 높지는 않았지만 더 빠르게 움직였고, 더 많이 패스했으며, 더 적극적으로 상대의 공을 빼앗았다. 여기에 3점슛 성공률 50%라는 놀라운 외곽 정확도가 더해졌다.이번 승리는 8강 진출을 향한 중요한 첫걸음이다. 한국은 2010년 체코 대회 이후 여자농구 월드컵에서 8강에 오르지 못했다. 이번 대회에서 16년 만의 8강 진출에 도전한다. 첫 상대부터 FIBA 랭킹 8위 나이지리아였다는 점에서 이번 승리는 더욱 값지다.물론 아직 갈 길은 많이 남았다. 다음 상대는 FIBA 랭킹 2위 프랑스다. 객관적인 전력만 놓고 보면 나이지리아보다도 더욱 까다로운 상대다. 이어 헝가리와 조별리그 마지막 경기를 치른다.프랑스를 상대로 또 한 번 이변을 만들어낸다면 한국의 8강 진출 가능성은 크게 높아진다. 반대로 패하더라도 나이지리아전 승리를 바탕으로 헝가리전에서 반드시 결과를 만들어야 한다.박지수의 공백은 여전히 크다. 그러나 첫 경기에서 한국은 그 빈자리를 특정 선수 한 명이 메우는 대신 모두가 나눠 가졌다.99득점. 박지수가 없는 한국이 만들어낸 숫자다. 높이에서는 부족했지만 속도와 압박, 슈팅과 패스로 이를 넘어섰다. 16년 만의 8강이라는 목표를 향해 출발한 선수들의 첫걸음은 기대 이상으로 힘찼다. 상승세를 탄 대표팀이 프랑스라는 큰 산까지 넘어설지 귀추가 주목된다.