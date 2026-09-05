지암 vs. 솔라, 프랑스 최강자 자리 놓고 격돌

UFC 제공

파리로 돌아온 지암에게 이번 경기는 최근 주춤했던 분위기를 바꿀 절호의 기회다.악셀 솔라에게도 이번 경기는 자신의 이름을 UFC 팬들에게 확실하게 각인시킬 기회다. 솔라는 UFC 데뷔전에서 메이슨 존스에게 패하며 출발부터 쓴맛을 봤다. 프로 무대에서 이어오던 상승세가 UFC 첫 경기에서 멈추면서 큰 부담을 안게 됐지만, 그는 곧바로 반격했다.솔라는 이후 이스마일 본핑을 상대로 1라운드 서브미션 승리를 거두며 분위기를 되돌렸다. UFC는 솔라가 파리에서 UFC 세 번째 승리를 노리고 있다고 소개하면서, 홈 팬들 앞에서 자신의 기량을 보여줄 수 있는 중요한 기회라고 평가했다.'MMA 파이팅' 역시 이번 경기를 '프랑스를 위한 전쟁'이라는 의미로 조명했다. 프랑스 선수 두 명이 UFC 파리 대회의 코메인이벤트에서 직접 맞붙는 만큼 현지 팬들의 관심이 상당할 것으로 전망했다.더 흥미로운 것은 두 선수의 관계다. 지암과 솔라는 과거 서로 알고 지냈던 사이다. 솔라는 경기 전 인터뷰에서 지암을 두고 "굉장히 좋은 친구였다"고 말했다. 하지만 옥타곤 문이 닫히는 순간 이야기는 달라진다.솔라는 "이번 주말에는 우리는 결코 친구가 되지 않을 것이다"고 선언했다. 친분을 내려놓고 승부에만 집중하겠다는 뜻이다.두 선수의 파이팅 스타일 역시 맞대결의 긴장감을 높인다. 지암은 UFC에서 18승 5패의 전적을 쌓은 베테랑으로, KO와 서브미션 모두를 갖춘 균형 잡힌 파이터다. UFC 기록상 7승을 KO로, 4승을 서브미션으로 거뒀다. 반면 솔라는 상대적으로 UFC 경험이 적지만 젊음과 공격성을 앞세워 자신의 영역을 넓혀가고 있다.해외 매체들의 전망도 엇갈린다. 'MMA Mania'의 메인카드 전망은 지암의 판정승을 예상한 반면, 별도 베팅 분석과 The Stats Zone 등에서는 솔라의 우세를 점쳤다. 스포츠 베팅·분석 사이트 'ATS.io' 역시 지암의 수비력과 UFC 경험을 높게 평가하며 지암의 승리를 추천했다.이번 경기는 프랑스 격투기 역사에서도 특별한 장면이 될 전망이다. 같은 나라 출신 선수들이 UFC의 코메인이벤트에서 맞붙는 것은 흔한 일이 아니다. 특히 두 선수 모두 프랑스 팬들의 응원을 받을 수 있는 홈 경기라는 점에서 승자에게 돌아갈 의미도 남다르다.지암은 패배 이후 다시 연승을 시작할 기회를 노린다. 솔라는 UFC 데뷔전 패배를 딛고 자신의 상승세가 우연이 아니었음을 증명하려 한다. 한 명에게는 재도약이고, 다른 한 명에게는 본격적인 출발이다.파리의 관중석에서는 두 선수 모두에게 박수가 쏟아지겠지만, 옥타곤 안에서는 한 명만 웃을 수 있다. 친구였던 두 프랑스 파이터가 이제는 서로의 앞길을 막아야 하는 적으로 만난다. 프랑스 팬들에게는 축제이겠으나 지암과 솔라에게는 냉정한 생존 경쟁이다. 이들의 승부가 끝나는 순간, 프랑스 라이트급의 새로운 서열 역시 더욱 뚜렷하게 윤곽이 드러날 것이다.