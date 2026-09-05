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뉴질랜드 베테랑의 반격이냐, 프랑스 신성의 폭발이냐

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[UFN 287] 후커 vs. 파르나스... 파리에서 펼쳐질 세대교체 승부

김종수(oetet)
26.09.05 10:23최종업데이트26.09.05 10:23
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베테랑 댄 후커의 가장 큰 무기는 경험이다.
베테랑 댄 후커의 가장 큰 무기는 경험이다.UFC 제공

UFC에서 오랜 기간 랭커로 활약해온 베테랑 댄 후커(36, 뉴질랜드)와 유럽 무대 두 체급 제패에 빛나는 신성 살라딘 파르나스(28, 프랑스)가 옥타곤에서 격돌한다. 5일(한국시간) 프랑스 파리 아코르 아레나에서 있을 'UFC Fight Night 287' 메인이벤트가 그 무대다.

후커는 라이트급 랭킹 10위이며, 파르나스는 이번 경기를 통해 UFC에 데뷔한다. UFC 데뷔전부터 5라운드 메인이벤트를 맡았다는 점에서 파르나스를 향한 기대가 어느 정도인지 예상할 수 있다.

경기의 무게감은 상당하다. 후커에게는 다시 라이트급 상위권 경쟁에 뛰어들기 위한 반전의 무대다. 파르나스에게는 오랫동안 기다려온 UFC 무대에서 자신의 이름을 단숨에 각인할 수 있는 기회다.

더욱이 파르나스에게 파리는 특별한 장소다. 프랑스 출신인 그는 자국 팬들이 가득할 아코르 아레나에서 UFC 첫 경기를 치른다. 반면 후커는 원정이나 다름없는 환경에서 프랑스 격투기의 차세대 스타를 상대해야 한다.

댄 후커는 아직 신성에게 자리를 내줄 생각이 없다.
댄 후커는 아직 신성에게 자리를 내줄 생각이 없다.UFC 제공

2연패 후커, 경험과 타격으로 '파르나스 돌풍' 막을까

현재 후커가 처한 상황은 결코 편하지 않다. 프로 전적 24승 14패를 기록하고 있는 후커는 UFC에서 오랫동안 라이트급 강자로 활약해왔다. 11번의 KO/TKO와 7번의 서브미션 승리를 기록했으며, 12번이나 1라운드 피니시를 만들어냈다. 단순히 오래 활동한 베테랑이 아니라 언제든 경기의 흐름을 한 방에 바꿀 수 있는 공격력을 갖춘 선수다.

하지만 최근 흐름은 좋지 않다. 아르만 사루키안에게 패한 데 이어 베누아 생드니에게도 고배를 마시면서 2연패에 빠졌다. 연패를 기록한 만큼 이번 경기를 통해 분위기를 바꿀 필요가 있다.

후커 역시 자신이 처한 상황을 잘 알고 있다. 최근 'MMA Fighting'과의 인터뷰에서 파르나스와의 대결을 앞두고 자신의 훈련 방식에 변화를 줬다고 밝혔다. 특히 경기 캠프 밖에서도 보다 강도 높은 체력·근력 훈련을 이어가는 방향으로 준비 과정을 바꿨다고 설명했다.

후커가 기대하는 가장 큰 무기는 경험이다. 파르나스가 아무리 뛰어난 기량을 갖췄다고 해도 UFC에서 5라운드 메인이벤트를 치르는 것은 처음이다. 반면 후커는 UFC에서 수많은 강자들과 장시간 싸워왔다. 경기 초반 파르나스의 공격을 버텨내고 중반 이후 자신의 리듬을 만들어내는 것이 중요하다.

특히 후커의 긴 신체 조건과 킥을 활용한 원거리 타격은 파르나스에게 부담이 될 수 있다. 파르나스가 홈 관중의 열광적인 분위기에 휩쓸려 초반부터 공격적으로 들어온다면 오히려 후커에게 반격할 공간을 내줄 가능성도 있다.

후커는 이번 경기를 앞두고 파르나스를 향해 강한 자신감을 드러냈다. "파르나스가 UFC 메인이벤트를 장식하는 것은 이번이 처음이자 마지막이 될 것이다"는 도발성 발언까지 내뱉었다. UFC 데뷔전을 치르는 상대를 향한 베테랑의 자신감이 드러나는 대목이다.

결국 후커에게 필요한 것은 무리한 난타전이 아니다. 파르나스가 자신 있는 영역에서 정면승부를 벌이기보다 경험을 활용해 경기 속도를 조절하고, 5라운드라는 긴 시간을 자신의 것으로 만드는 전략이 중요하다.

댄 후커(사진 왼쪽)는 타단체 출신 괴물 신인의 데뷔전을 망칠 생각이다.
댄 후커(사진 왼쪽)는 타단체 출신 괴물 신인의 데뷔전을 망칠 생각이다.UFC 제공

'KSW 두 체급 챔피언' 파르나스, UFC 데뷔전부터 톱10 사냥

파르나스에게 이번 경기는 새로운 출발이면서 동시에 오랜 기다림의 결과다. 프랑스 아브르빌리에에서 태어난 파르나스는 23승 2패의 화려한 프로 전적을 보유하고 있다.

8번의 KO 승리와 7번의 서브미션 승리를 기록했고, 라이트급에서는 프로 경기 7전 전승을 달리고 있다. 패배는 페더급과 웰터급에서 기록했으며 라이트급에서는 아직 한 번도 패하지 않았다.

가장 눈에 띄는 경력은 KSW에서의 활약이다. 파르나스는 폴란드의 대표적인 종합격투기 단체 KSW에서 페더급과 라이트급 챔피언에 올랐다. UFC는 그가 KSW에서 두 체급 챔피언으로 활약하며 오랫동안 UFC 밖에서 가장 뛰어난 유망주 가운데 한 명으로 평가받았다고 소개했다.

파르나스가 UFC 진출을 서두르지 않았다는 점도 흥미롭다. 그는 다른 단체에서 충분한 경험을 쌓은 뒤 28세가 된 지금이 UFC에 도전하기에 가장 적절한 시기라고 보고 있다.

파르나스는 UFC 공식 인터뷰에서 "완벽한 타이밍"이라는 표현을 사용했다. 28세라는 나이에 경험까지 갖췄고, 이제 UFC에서 보여줄 모든 것을 갖췄다는 자신감이다.

문제는 상대다. UFC는 파르나스의 데뷔전 상대로 랭킹 10위 후커를 배정했다. UFC 밖에서 쌓은 경력이 아무리 화려해도 옥타곤에서는 처음부터 다시 증명해야 한다는 의미다.

파르나스의 최근 상승세는 대단하다. 2004년부터 지금까지 5연승을 달리고 있다. 타격과 그래플링을 모두 활용할 수 있다는 것이 최대 강점이다. 특히 라이트급에서 무패라는 기록은 이번 대결에서 중요한 자신감의 근거가 될 수 있다.

해외 매체들도 파르나스의 UFC 데뷔전을 주목하고 있다. 'Bloody Elbow'는 이번 대회를 소개하면서 파르나스를 전 KSW 두 체급 챔피언으로 소개했고, UFC 데뷔전부터 후커와 메인이벤트를 치른다는 점을 주요 관전 포인트로 꼽았다.

'Combat Press' 역시 후커-파르나스전을 UFC 파리 대회의 핵심 승부로 다루며 두 선수의 경기 양상을 분석했다.

결국 승부의 핵심은 파르나스가 자신의 속도로 경기를 끌고 갈 수 있느냐에 달려 있다. 홈 관중의 응원을 등에 업은 파르나스가 초반부터 적극적으로 압박한다면 후커에게 상당한 부담을 줄 수 있다. 반대로 후커가 파르나스의 공격을 버티며 경기를 길게 끌고 갈 경우 풍부한 UFC 경험이 힘을 발휘할 가능성이 커진다.

이번 경기는 여러모로 의미가 크다. 후커에게는 2연패를 끊고 다시 라이트급 톱10 경쟁에서 살아남기 위한 싸움이다. 파르나스에게는 유럽 무대의 강자라는 평가를 UFC에서도 증명해야 하는 첫 번째 시험대다.

36세 베테랑 후커가 경험과 노련함으로 프랑스 신성의 UFC 데뷔를 망칠 것인지, 28세 파르나스가 홈 관중 앞에서 UFC 첫 경기부터 새로운 스타의 탄생을 알릴 것인지 귀추가 주목된다.

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댄후커 프랑스대회 뉴질랜드베테랑

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