뉴질랜드 베테랑의 반격이냐, 프랑스 신성의 폭발이냐

UFC 제공

댄 후커(사진 왼쪽)는 타단체 출신 괴물 신인의 데뷔전을 망칠 생각이다.파르나스에게 이번 경기는 새로운 출발이면서 동시에 오랜 기다림의 결과다. 프랑스 아브르빌리에에서 태어난 파르나스는 23승 2패의 화려한 프로 전적을 보유하고 있다.8번의 KO 승리와 7번의 서브미션 승리를 기록했고, 라이트급에서는 프로 경기 7전 전승을 달리고 있다. 패배는 페더급과 웰터급에서 기록했으며 라이트급에서는 아직 한 번도 패하지 않았다.가장 눈에 띄는 경력은 KSW에서의 활약이다. 파르나스는 폴란드의 대표적인 종합격투기 단체 KSW에서 페더급과 라이트급 챔피언에 올랐다. UFC는 그가 KSW에서 두 체급 챔피언으로 활약하며 오랫동안 UFC 밖에서 가장 뛰어난 유망주 가운데 한 명으로 평가받았다고 소개했다.파르나스가 UFC 진출을 서두르지 않았다는 점도 흥미롭다. 그는 다른 단체에서 충분한 경험을 쌓은 뒤 28세가 된 지금이 UFC에 도전하기에 가장 적절한 시기라고 보고 있다.파르나스는 UFC 공식 인터뷰에서 "완벽한 타이밍"이라는 표현을 사용했다. 28세라는 나이에 경험까지 갖췄고, 이제 UFC에서 보여줄 모든 것을 갖췄다는 자신감이다.문제는 상대다. UFC는 파르나스의 데뷔전 상대로 랭킹 10위 후커를 배정했다. UFC 밖에서 쌓은 경력이 아무리 화려해도 옥타곤에서는 처음부터 다시 증명해야 한다는 의미다.파르나스의 최근 상승세는 대단하다. 2004년부터 지금까지 5연승을 달리고 있다. 타격과 그래플링을 모두 활용할 수 있다는 것이 최대 강점이다. 특히 라이트급에서 무패라는 기록은 이번 대결에서 중요한 자신감의 근거가 될 수 있다.해외 매체들도 파르나스의 UFC 데뷔전을 주목하고 있다. 'Bloody Elbow'는 이번 대회를 소개하면서 파르나스를 전 KSW 두 체급 챔피언으로 소개했고, UFC 데뷔전부터 후커와 메인이벤트를 치른다는 점을 주요 관전 포인트로 꼽았다.'Combat Press' 역시 후커-파르나스전을 UFC 파리 대회의 핵심 승부로 다루며 두 선수의 경기 양상을 분석했다.결국 승부의 핵심은 파르나스가 자신의 속도로 경기를 끌고 갈 수 있느냐에 달려 있다. 홈 관중의 응원을 등에 업은 파르나스가 초반부터 적극적으로 압박한다면 후커에게 상당한 부담을 줄 수 있다. 반대로 후커가 파르나스의 공격을 버티며 경기를 길게 끌고 갈 경우 풍부한 UFC 경험이 힘을 발휘할 가능성이 커진다.이번 경기는 여러모로 의미가 크다. 후커에게는 2연패를 끊고 다시 라이트급 톱10 경쟁에서 살아남기 위한 싸움이다. 파르나스에게는 유럽 무대의 강자라는 평가를 UFC에서도 증명해야 하는 첫 번째 시험대다.36세 베테랑 후커가 경험과 노련함으로 프랑스 신성의 UFC 데뷔를 망칠 것인지, 28세 파르나스가 홈 관중 앞에서 UFC 첫 경기부터 새로운 스타의 탄생을 알릴 것인지 귀추가 주목된다.