실패한 배우도, 재능 없는 배우도 아니다... 이용주의 명복을 빌며

그 존재가 내게 처음 각인된 것은 이제는 많은 이들의 뇌리에서 잊힌 드라마, <막돼먹은 영애씨>를 통해서였다. 2007년 첫 시즌부터 2019년 마지막 시즌에 이르기까지, 이 드라마는 한국 TV 드라마의 변천사 가운데 빼놓을 수 없는 한 장을 써 내린 의미 깊은 작품이었다. 무려 17개 시즌, 회차로는 301회차에 이르는 긴 드라마로, 이전까지 한국에선 자리한 적 없는 형식과 구성의 독특한 드라마라고 말할 수가 있겠다.
<막돼먹은 영애씨>의 전성기가 어디인가를 논하자면 꽤나 오랜 토론이 필요할지도 모른다. 그건 이 드라마가 이토록 오랫동안 시리즈를 이어갈 수 있을 만큼 성공적인 이력을 가진 때문이고, 중요할 때마다 무너지는 시리즈에 생명의 숨결을 불어넣은 존재들이 등장했던 까닭이다. 그 상당 부분을 매력 있는 배우들이 담당했는데, 이들 중 많은 수가 기존 다른 매체, 작품에선 좀처럼 기회를 잡지 못했던 이들이기도 했다.
<막돼먹은 영애씨>의 여러 배우들은 제각기 시청자들의 폭넓은 관심과 애정을 받았다. 여기엔 이 드라마 시리즈가 현실과 괴리된 채 점잖 빼는, 혹은 막장으로 치달아 극단적 자극에나 골몰하던 풍조와 달리 대중의 현실에 가까이 다가선 때문이기도 했다. 이 시리즈의 가장 기본된 콘셉트로 '다큐드라마'를 내세운 것만 보아도 그 현실성이 당대엔 꽤나 파격적이었음을 알 수 있겠다. 이 작품 이후로 회사나 학교, 군대에서 빚어지는 상황을 꽤 현실적으로 묘사하고 모방하는 데 중점을 둔 일련의 작품이 하나의 장르를 이루었는데, 한국에선 이 드라마 시리즈가 그 시초라 보아도 좋을 것이다.