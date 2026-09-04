소원 빌었더니 시작된 악몽, 650배 흥행 성공의 비결

▲영화 <옵세션> 스틸 유니버설 픽쳐스

영화는 귀신이나 초자연적 현상을 다룬다거나 점프 스케어로 놀라는 장면 없이 무섭고 찝찝하다. 탄탄한 드라마적 기법을 사용해 서서히 공포감으로 물들인다. 기술이 발달하고 CCTV가 많아도, 귀신이나 외계인보다 무서운 건 여전히 사람이다. 타인을 믿지 못하는 현대사회의 고독감과 두려움을 영리하게 파고들었다. 짝사랑의 설렘이 어느덧 달달한 로맨스로 진전되지만 서서히 공포로 바뀌는 불행을 자세히 관찰한다.



익숙한 고전(소원의 대가) 뼈대에 Z세대의 번뜩이는 아이디어가 결합한 현실 공포는 여러 가지 이유(경제적 이유, 개인주의 확산)로 연애를 망설이는 Z세대의 성향을 꿰뚫는다. 그래서일까. 베어는 비자발적 독신주의자인 인셀과도 겹친다. 인셀은 본인의 고립을 부족함이 아닌 사회, 여성 탓을 돌리는 데 익숙하다. SNS를 중심으로 결속력을 만들어 나가는 집단이다. 베어는 실패가 두려워 대시해 보지도 않고 요행을 바랐다. 노력 없이 얻은 우연한 행운처럼 보인다. 처음에는 달콤한 듯 보였지만 점차 자신을 갉아먹는 파국이 되어간다.



니키의 집착이 도를 넘어서자 베어와 주변인, 관객의 시선도 불쾌해진다. 베어가 맞는 충격적 결말은 그를 피해자로 비추는듯 하지만 인과응보의 대가로도 보인다. 자유의지를 박탈당해 프리키 니키(다른 인격체)가 된 니키는 베어를 괴롭히는 가해자처럼 보인다. 흡사 상대방의 동의 없이 스토킹을 일삼는 <미저리> 속 여성 캐릭터의 진화 같다.



하지만 외피를 거두어 내면 철저히 남성 중심의 시선으로 채워졌다는 걸 확인할 수 있다. 여기서 진짜 이야기가 시작된다. 이기적이고 소심한 남성의 실수로 고통받는 인물, 진짜 피해자는 니키다. 결국 가장 무서운 존재는 사람이고 동의 없이 니키를 조종한 사람은 베어다. 연애는 쌍방의 합의에 따른 배려일 때 행복한 관계다. 연인, 부부라도 사생활은 지켜져야 하며, 제대로 숨 쉴 공간이 필요하다.



<옵세션>은 낯선 사람을 처음 만나 호감을 주고받고 신뢰를 쌓는 시행착오를 과감히 건너뛰고 연애를 로또 1등 당첨처럼 그렸다. 상대를 굴복시키고 복종하게 만드는 광기를 끔찍한 악몽으로 그렸다. 끊임없이 반복되는 관계의 전복을 로맨스와 호러 장르를 빌려 비틀었다. 시대가 달라져도 변하지 않는 관계의 본질을 파고들며 사랑으로 용납될 수 없는 자유의지를 서늘하게 드러내며 끝난다. 병적인 의존이나 일방적 착취만으로 관계를 지속하기는 어렵다. 늘 사람이 문제이다. 사람 때문에 상처받고 사람 때문에 위로받지만 사람을 끊을 수 없는 까닭을 영화는 집요하게 파고들었다.



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