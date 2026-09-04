소원 빌었더니 시작된 악몽, 650배 흥행 성공의 비결

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영화 <옵세션> 스틸컷유니버셜픽쳐스
<옵세션>은 함부로 소원을 빈 대가를 섬뜩하고 불쾌하게 다룬다. 복합장르를 통해 사랑의 설렘이 무서운 집착으로 변해가는 과정을 전한다. 블랙코미디, 스릴러, 슬래셔를 유영하며 호러물로 치닫는 결말도 인상적이다. 장르성을 자유자재로 가지고 놀다 사회적 메시지를 툭 던지는 식이다.
감독은 1999년생 유튜버 출신인 감독 커리 바커다. 할리우드는 이미 세대교체가 시작되었다. 첫 테이프는 <백룸>의 케인 파슨스가 끊었고, 연이어 커리 바커도 대열에 합류했다.
그는 스케치 코미디 유튜브 채널 '댓츠 어 배드 아이디어 That's a Bad Idea' 세계관을 넓힌 그는 조회수 900만 회를 돌파한 단편영화 <더 체어 The Chair>와 장편 공포영화 <밀크 앤 시리얼 Milk & Serial>로 단숨에 주목받는다. 영화학교 출신도 아닌 그는 독립적인 방법으로 데뷔했다.
<옵세션>은 새로운 유형의 영화 제작 방식을 탄생을 알리는 현상이다. 유명 배우 하나 없이 청소년 관람 불가 등급의 호러 영화에서 75만 달러 제작비로 650배에 달하는 흥행 성과를 냈다.
이유는 무엇이었을까. 꾸준히 유튜브를 통해 창작물을 공개하고 소통하던 방식이다. 쇼츠에 중독된 사람들이 어느 지점에서 놀라고 흥미를 느끼며 무엇을 궁금해하는지 파악한 결과다. 20일 만에 촬영된 <옵세션>은 아이디어, 연출, 편집 방식, 소재 등이 요즘 트렌드에 최적화되어 있다. 저예산이란 제한된 환경에서 오히려 창의력이 극대화되었고 다양한 시도로 대중성을 확보하기에 충분했다.
대부분 롱테이크로 인물을 따라가며 공포와 혐오의 순간을 포착했다. 그 안에서 단연 돋보이는 인물은 인디 네버레티다. 1인 2역은 극의 중심이자 자체가 되어 관객의 머리채를 잡고 끝까지 끌고 간다. 사랑스러움을 드러내다가 갑자기 돌변해 비릿한 웃음을 안긴다. 무언가에 씐 듯 인위적인 웃음과 행동이 설계된 AI 같다. 예전 모습은 찾아보기 힘들지만 어느 순간 본체로 돌아왔을 때의 혼란스러움까지 다층적으로 표현한다. 신예라고 믿기 힘든 연기 스펙트럼을 보인 인디 네버레티는 연기력을 인정받아 엑스맨 시리즈에 주요 캐릭터로 합류했다.
쌍방일 때 건강한 관계성