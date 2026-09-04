'AG 대표인데 2군행' 윤동희... 흔들리는 롯데의 미래

케이비리포트

롯데 윤동희의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)가장 눈에 띄는 대목은 삼진 비율의 급속한 증가다. 올 시즌 73삼진을 당한 윤동희의 삼진율은 25.7%로 지난해 16.3%에 비해 10% 가까이 높아졌다. 윤동희가 거포 유형이 아니라는 점을 감안하면 타석에서 생산성이 떨어질 수밖에 없는 상황이다. 최근에는 타순도 하위 타선으로 내려갔고 경기 도중 교체되는 경우도 늘었다.소속팀 김태형 감독이 진단한 윤동희의 문제는 역시 타격 타이밍이다. 타격 포인트를 앞에다 두고 치려다 보니 한 방향으로 스윙이 굳어졌고, 빠른 공에 배트 스피드가 따라가지 못하고 있다는 평가다. 퓨처스리그에서 타격 포인트와 밸런스를 다시 잡는 것이 필요하다고 판단한 김 감독은 1군 말소라는 충격요법을 썼다.