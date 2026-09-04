'AG 대표인데 2군행' 윤동희... 흔들리는 롯데의 미래

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타격 부진으로 1군에서 말소된 롯데 윤동희롯데자이언츠
롯데 자이언츠 타선의 차세대 간판으로 기대를 받던 프로 5년차 외야수 윤동희(24)가 데뷔 후 가장 힘겨운 시즌을 보내고 있다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀 소집을 열흘 가량 앞둔 3일, 롯데 구단은 1군 엔트리에서 윤동희를 말소했다. 부상이 아닌 타격 재정비를 위한 2군행이다.
올 시즌(9/4 기준) 윤동희는 총 75경기에 출장해 타율 0.241(249타수 60안타) 5홈런 OPS 0.688 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) -0.06을 기록 중이다. 타격감을 다소 회복한 후반기에도 28경기 타율 0.258, 1홈런 12타점에 그쳤다. 8월 25일 이후 최근 5경기에서는 14타석에서 삼진을 8차례나 당하는 등 타격 타이밍을 잃은 모습이었다.
윤동희의 올해 부진은 최근 2년간의 활약과 비교하면 더욱 도드라진다. 특히 2024시즌에는 전 경기에 가까운 141경기에 출장해 타율 0.293 14홈런 85타점 OPS 0.829 WAR 3.33를 기록하며 리그 상위권 외야수로 도약했다. 하지만 올 시즌에는 장타율도 0.353에 그칠 정도로 정교함과 장타력이 동시에 하락한 상태다.