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<경주기행>, 이것은 도무지 AI가 만들 수 없는 영화다

<경주기행>, 이것은 도무지 AI가 만들 수 없는 영화다

어딘가 모르게 덜컹거리는 이야기, 사람만이 만들 수 있는 영화 <경주기행>

고광일(redcomet01)
26.09.04 17:53최종업데이트26.09.04 17:53
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스틸컷
스틸컷경주기행

(*이 기사에는 영화의 스포일러가 포함되어 있습니다.)

손에 잡히지 않는 것처럼 미끄럽다. 서울대학교 유튜브에 출연한 신형철 평론가는 AI가 쓴 글을 이렇게 표현했다. 매끄러움이 지나쳐 읽고 나면 아무것도 손에 잡히지 않는 이상한 느낌. 은희경 작가 역시 밀리의서재 10주년 콘퍼런스 <읽는 미래>에서 AI가 쓴 글은 결과까지 도달하는 과정이 너무 평탄하며, 결론만을 지향하는 기계적 글쓰기가 과정 중심의 문학과는 확연히 다르다는 견해를 밝혔다. 평탄하다는 말은 사건이 없는 것과는 다르다. 고민의 흔적이 나타나지 않는 것이 현재 AI가 출력하는 글의 특징이다.

이런 AI 식 글쓰기를 영화에 적용한다면 흔히 말하는 팝콘 무비가 될 것이다. 자유의 여신상의 박살로 시작한 영화는 월스트리트의 붕괴, 백악관에서 어마어마한 총격전으로 이어진다. 웅장한 음악과 함께 주인공의 진지한 연설이 퍼지지만 관객들은 평화롭게 팝콘을 집어 먹는다. 사건은 있으나 어느 하나 걸리는 부분 없이, 유려하다 못해 미끄럽게 나아가는 영화들. 넷플릭스에서 대충 마음에 드는 포스터를 보고 고르면 되는 AI 같은 영화들 사이에서 <경주기행>이 개봉했다.

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스틸컷경주기행

구겨지고 배배 꼬인 이야기

<경주기행>은 네 모녀가 경주로 향하는 봉고차 안에서 시작된다. 가슴에는 커다란 하트, 등판에는 엄마부터 막내딸까지 프린팅된 귀여운 단체복을 맞춰 입었지만, 이들의 여행 목적은 섬뜩하고 슬프다. 8년 전 경주로 수학여행을 떠났다가 살해당한 막내의 복수를 위한 여행인 탓이다. 8년 만에 출소한 살인범을 납치하는 과정까지는 좋았지만 하나씩 일이 어긋난다. 12시간 동안 잠들게 할 거라는 수면제는 3시간짜리로 바뀌었고, 네 모녀만 진행하기로 한 일에 장주(공효진)의 남편과 딸이 불쑥 나타난다. 설상가상 살인범 백상현(변요한)은 포박을 풀고 도망친다.

영화에 대해서는 스릴러, 코미디, 가족드라마 등 여러 장르가 혼합됐지만 섞이지 않았다는 평가도 있다. 김미조 감독이 봤다면 몰래 흡족했을지도 모르겠다. 하나로 똘똘 뭉친 듯 보이는 가족이 숨겨왔던 다면적인 모습을 드러내기 위해서 의도된 혼란스러움이 연출의 목표는 아니었을까. 성실한 관찰로 만들어낸 생생한 불균질함이 상영시간 내내 작동하며 의도된 덜컹거림을 유발하는 덕분이다. 팝콘 무비들의 규모와는 비교가 안 되게 작은 사건이지만 몰입감은 견주기 어렵다.

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8년간 준비한 살인 모의가 허무하게 실패하는 모습이 비판대에 오르기도 한다. 곰곰이 생각하면 8년을 준비한 사람은 옥실(이정은) 뿐이다. 잔인한 살인 행각을 읊으며 유족의 마음을 찢어 놓은 뒤 '다만' 뒤에 붙은 이런저런 참작으로 줄어든 형량에 한이 맺힌 남편이 법원에서 투신하고 줄초상을 치르게 됐을 때. 문상객이 몰려드는 장례식장에서 눈물 한 방울 흘리지 않고 자필로 또박또박 처벌불원서를 작성하는 순간부터 옥실만의 계획은 시작됐다.

그러면 세 명의 딸이 합의한 것은 무엇인가. 엄마가 두 사람의 앞선 비극을 따르지 않는 것이다. 맏딸 장주(공효진)는 정신줄을 놓은 엄마를 대신해서 동생들을 돌보며 가정을 지켰다. 둘째 영주(박소담)는 사법시험을 포기하고 코인 거래 창만 들여다보는 백수가 됐지만 완전범죄의 알리바이를 만들어간다. 가족들에게 직접적으로 미안함을 표현하지 못했을 셋째 동주(이연)은 프로레슬링의 경험을 살려 말보다 먼저 행동에 나서며 부채감을 갚으려 발버둥 친다.

각자의 애도는 있되 합의되지 않은 복수는 자연스럽게 약속된 파국으로 치닫는다. 수습되지 않은 사건이 아니라 치밀하게 설계된 실패로의 복선은 곳곳에 무심한 듯 깔려있다. 완전범죄를 꿈꾸지만 동시에 범죄가 발각되어 처벌받을까 하는 두려움. 새로운 가족을 생각해야 하는 장녀의 입장. 옥실마저도 마지막 순간에 마음이 약해질까 봐 두려웠다고 고백한다. 이렇게 인간의 구겨지고 배배 꼬인 내면은 AI의 미끄러운 글로는 포착할 수 없다. 이것이 바로 사람의 영화다.

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옥실의 타당한 판결문

가슴 속에 불덩이가 꺼지지 않는다는 옥실의 시간은 8년 전에 멈췄다. 헤드라이트가 깨지고 시동도 꺼지는 낡은 봉고차는 가족들이 모두 함께 떠난 처음이자 마지막, 그러나 네 명 모두의 기억이 다르고 플래시백 한 장 없이 넘실대는 그림자로만 기억되는 가족여행을 함께했다는 이유로 버리지 못한다. 자다가 벌떡 일어나 강박처럼 가족들의 수를 세고 곤히 자는 어린 손녀의 코끝에도 손을 가져다 대는 게 일상이 된 듯, 옥실은 불쑥불쑥 튀어나오는 고통에서 헤어나지 못한다.

한바탕 소동이 끝난 뒤. 옥실은 손톱이 깨지고 실핏줄이 터져가며 백상현(변요한)을 등에 짊어지고 산을 오른다. 그러고는 경주 시내가 훤히 내다 보이는 절벽 끝 느티나무에 그를 매달아버린다. 경주는 어디를 파헤치나 유물이 출토되는 탓에 개발이 어렵다는 농담처럼, 부모보다 앞선 자식은 가슴에 묻어야 하는 그녀이기에. 살인자의 최후가 어느 날 불쑥 솟아날지 모르는 흙이 아니라 명명백백한 허공이 되어야 함은 그녀가 내린 타당한 판결이다.

경주는 막내딸의 이름이자 수학여행을 떠난 장소다. 김미조 감독은 곳곳의 고분을 보며 산 자와 죽은 자들이 공존하는 공간 같다는 느낌을 받았다고 한다. 기행은 기행문으로 해석하면 여행기가 되지만 기이한 행동으로 읽어도 된다. 끝까지 가야만 했던 옥실의 기이한 여행에는 사적 구제가 옳으냐, 그르냐는 도덕주의는 동행할 수 없다. 옥실. 이미 '감옥의 방'과도 같은 이름을 갖고 8년을 살아온 그녀에게 '다만' 후에 정상참작이 되더라도 판사의 판결문은 의미가 없다.
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
영화 경주기행

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