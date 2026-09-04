<경주기행>, 이것은 도무지 AI가 만들 수 없는 영화다

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스틸컷경주기행
(*이 기사에는 영화의 스포일러가 포함되어 있습니다.)
손에 잡히지 않는 것처럼 미끄럽다. 서울대학교 유튜브에 출연한 신형철 평론가는 AI가 쓴 글을 이렇게 표현했다. 매끄러움이 지나쳐 읽고 나면 아무것도 손에 잡히지 않는 이상한 느낌. 은희경 작가 역시 밀리의서재 10주년 콘퍼런스 <읽는 미래>에서 AI가 쓴 글은 결과까지 도달하는 과정이 너무 평탄하며, 결론만을 지향하는 기계적 글쓰기가 과정 중심의 문학과는 확연히 다르다는 견해를 밝혔다. 평탄하다는 말은 사건이 없는 것과는 다르다. 고민의 흔적이 나타나지 않는 것이 현재 AI가 출력하는 글의 특징이다.
이런 AI 식 글쓰기를 영화에 적용한다면 흔히 말하는 팝콘 무비가 될 것이다. 자유의 여신상의 박살로 시작한 영화는 월스트리트의 붕괴, 백악관에서 어마어마한 총격전으로 이어진다. 웅장한 음악과 함께 주인공의 진지한 연설이 퍼지지만 관객들은 평화롭게 팝콘을 집어 먹는다. 사건은 있으나 어느 하나 걸리는 부분 없이, 유려하다 못해 미끄럽게 나아가는 영화들. 넷플릭스에서 대충 마음에 드는 포스터를 보고 고르면 되는 AI 같은 영화들 사이에서 <경주기행>이 개봉했다.