<경주기행>, 이것은 도무지 AI가 만들 수 없는 영화다

▲스틸컷 경주기행

옥실의 타당한 판결문



가슴 속에 불덩이가 꺼지지 않는다는 옥실의 시간은 8년 전에 멈췄다. 헤드라이트가 깨지고 시동도 꺼지는 낡은 봉고차는 가족들이 모두 함께 떠난 처음이자 마지막, 그러나 네 명 모두의 기억이 다르고 플래시백 한 장 없이 넘실대는 그림자로만 기억되는 가족여행을 함께했다는 이유로 버리지 못한다. 자다가 벌떡 일어나 강박처럼 가족들의 수를 세고 곤히 자는 어린 손녀의 코끝에도 손을 가져다 대는 게 일상이 된 듯, 옥실은 불쑥불쑥 튀어나오는 고통에서 헤어나지 못한다.



한바탕 소동이 끝난 뒤. 옥실은 손톱이 깨지고 실핏줄이 터져가며 백상현(변요한)을 등에 짊어지고 산을 오른다. 그러고는 경주 시내가 훤히 내다 보이는 절벽 끝 느티나무에 그를 매달아버린다. 경주는 어디를 파헤치나 유물이 출토되는 탓에 개발이 어렵다는 농담처럼, 부모보다 앞선 자식은 가슴에 묻어야 하는 그녀이기에. 살인자의 최후가 어느 날 불쑥 솟아날지 모르는 흙이 아니라 명명백백한 허공이 되어야 함은 그녀가 내린 타당한 판결이다.



경주는 막내딸의 이름이자 수학여행을 떠난 장소다. 김미조 감독은 곳곳의 고분을 보며 산 자와 죽은 자들이 공존하는 공간 같다는 느낌을 받았다고 한다. 기행은 기행문으로 해석하면 여행기가 되지만 기이한 행동으로 읽어도 된다. 끝까지 가야만 했던 옥실의 기이한 여행에는 사적 구제가 옳으냐, 그르냐는 도덕주의는 동행할 수 없다. 옥실. 이미 '감옥의 방'과도 같은 이름을 갖고 8년을 살아온 그녀에게 '다만' 후에 정상참작이 되더라도 판사의 판결문은 의미가 없다.



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