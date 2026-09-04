라디오 진행할 때 유난히 많이 들어온 신청곡

아무리 들어도 질리지 않는 노래가 있다. 같은 노래를 반복해서 들어도 들을 때마다 전혀 다른 감정이 찾아오는 음악. 내게 들국화는 바로 그런 음악을 만들어낸 밴드다.
1985년 들국화가 세상에 내놓은 데뷔 앨범은 한국 대중음악사의 흐름을 바꿔놓은 사건이었다. '행진', '매일 그대와', '아침이 밝아올 때까지' 등 지금까지도 사랑받는 곡들로 채워진 이 앨범은 세월이 흐른 지금도 여전히 많은 사람들의 가슴을 울린다.
그중에서도 필자가 개인적으로 가장 좋아하는 노래를 하나 꼽으라면 단연 '그것만이 내 세상'이다. 무언가에 실패했을 때, 일이 뜻대로 풀리지 않아 힘이 빠질 때 이 노래를 듣곤 했다. 그러면 이상하게도 처졌던 마음이 조금씩 일어난다. 누군가 억지로 "힘내라"고 말해주는 것도 아닌데, 노래가 끝날 무렵이면 나도 모르게 다시 한번 해볼 수 있겠다는 생각이 든다.
과거 교통방송에서 라디오를 진행할 때도 이 곡은 유난히 많은 신청곡으로 들어왔다. 교통정보를 전달하는 전문 방송이라는 특성 때문인지 청취자들의 사연도 남달랐다.
아침 7시 생방송을 진행하다 보면 "새벽 일찍 나왔지만 아직 손님 한 명 태우지 못했다"는 택시 기사님의 쓸쓸한 문자 사연도 있었고, 오타가 가득해 의아해하며 읽어 내려가다 보면 아니나 다를까 시각장애인 청취자가 보낸 문자 사연이 이어지곤 했다.
사연은 저마다 달랐지만, 힘든 시간을 보내는 이들이 이 노래를 통해 위로와 용기를 얻고 있음을 느낄 수 있었다. 저마다 다른 삶을 살아가고 서로 다른 실패와 좌절을 겪지만, 이 노래를 듣는 순간만큼은 자신의 삶을 다시 붙잡게 되는 듯했다.
그래서인지 나는 이 노래를 좋아하는 사람이 결코 나 혼자만은 아니라는 생각을 하곤 했다. 국경과 시대를 넘어 사람들의 가슴을 울리는 명곡들이 그렇듯 말이다.
개인적으로 영국 밴드 퀸(Queen)에게 '위 아 더 챔피언스(We Are The Champions)'와 '위 윌 록 유(We Will Rock You)'가 있다면, 한국에는 들국화의 '행진'과 '그것만이 내 세상'이 그와 비슷한 상징성을 가진다고 생각한다.
물론 음악적으로 두 밴드를 단순 비교할 수는 없다. 하지만 힘든 순간 흐트러진 마음을 다시 붙잡고, 가라앉은 분위기를 단번에 끌어올리는 대중적인 힐링곡이라는 점에서는 서로 닮은 구석이 있다.
Bm7과 Am7 코드 사이에서 터져 나온 가사