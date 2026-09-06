권원일, 두 번째 UFC 오디션… 이번에는 기회를 잡을까?

UFC 제공

권원일은 지난 시즌 패배를 기록했지만 UFC로부터 한번 더 기회를 받게 됐다.'프리티 보이' 권원일(31)이 다시 한번 UFC의 문을 두드린다. 권원일은 9일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이팩스에서 있을 'DWCS 시즌10'에서 아폴로 고메즈(26, 브라질)와 밴텀급(61.2㎏)으로 맞붙는다.DWCS는 UFC가 새로운 선수들을 발굴하기 위해 운영하는 오디션 프로그램이다. 선수들은 계약을 놓고 직접 경쟁하며, 경기 내용과 결과에 따라 UFC 진출 여부가 결정된다. 단순히 승리만으로 계약이 보장되는 것은 아니지만, 뛰어난 경기력을 보여준 선수에게 UFC 계약이 주어지는 방식이다.권원일에게 이번 출전은 두 번째 기회다. 그는 지난해 10월 'DWCS 시즌9'에서 후안 디아스와 맞붙었다. 당시 권원일은 2라운드 종료 직전까지 치열한 경기를 펼쳤지만 경기 종료 2초를 남기고 디아스의 스피닝 백 엘보에 KO 패했다.미국 MMA 전문 매체 'MMA 파이팅'은 당시 경기를 시즌9 마지막 주의 주요 대결 가운데 하나로 소개하면서 권원일을 전 ONE 챔피언십 선수이자 타이틀 도전자 출신으로 설명했다. 디아스는 이 승리로 UFC 계약을 따냈다.UFC 역시 이후 디아스의 UFC 데뷔를 소개하면서 권원일과의 경기를 언급했다. UFC에 따르면 디아스는 권원일과의 경기에서 경기 종료 2초를 남기고 스피닝 백 엘보 KO를 만들어냈고, 이 경기력을 바탕으로 UFC 입성 기회를 얻었다.권원일은 패배 이후 다른 단체에서 경기를 치르지 않고 다시 DWCS에 나선다. 일반적인 선수 경력의 흐름과 비교하면 이례적인 재도전이다. 지난해 DWCS에서 UFC 계약을 놓친 뒤 별도의 공식 경기를 치르지 않은 상태에서 다시 오디션 기회를 받았기 때문이다.이번 재출전은 권원일이 과거 ONE 챔피언십에서 보여준 경기력과 경험도 영향을 미친 것으로 볼 수 있다. 권원일은 ONE에서 밴텀급 타이틀전에 출전했으며, 통산 14승 6패의 전적을 기록하고 있다. 특히 14승 가운데 12승을 KO·TKO, 1승을 서브미션으로 거둬 13승을 피니시로 장식했다.