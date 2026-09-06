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권원일, 두 번째 UFC 오디션… 이번에는 기회를 잡을까?

권원일, 두 번째 UFC 오디션… 이번에는 기회를 잡을까?

지난해 DWCS서 아쉬운 KO패, 1년 만에 재출전

김종수(oetet)
26.09.06 10:18최종업데이트26.09.06 10:18
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권원일은 지난 시즌 패배를 기록했지만 UFC로부터 한번 더 기회를 받게 됐다.
권원일은 지난 시즌 패배를 기록했지만 UFC로부터 한번 더 기회를 받게 됐다.UFC 제공

'프리티 보이' 권원일(31)이 다시 한번 UFC의 문을 두드린다. 권원일은 9일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이팩스에서 있을 'DWCS 시즌10'에서 아폴로 고메즈(26, 브라질)와 밴텀급(61.2㎏)으로 맞붙는다.

DWCS는 UFC가 새로운 선수들을 발굴하기 위해 운영하는 오디션 프로그램이다. 선수들은 계약을 놓고 직접 경쟁하며, 경기 내용과 결과에 따라 UFC 진출 여부가 결정된다. 단순히 승리만으로 계약이 보장되는 것은 아니지만, 뛰어난 경기력을 보여준 선수에게 UFC 계약이 주어지는 방식이다.

권원일에게 이번 출전은 두 번째 기회다. 그는 지난해 10월 'DWCS 시즌9'에서 후안 디아스와 맞붙었다. 당시 권원일은 2라운드 종료 직전까지 치열한 경기를 펼쳤지만 경기 종료 2초를 남기고 디아스의 스피닝 백 엘보에 KO 패했다.

미국 MMA 전문 매체 'MMA 파이팅'은 당시 경기를 시즌9 마지막 주의 주요 대결 가운데 하나로 소개하면서 권원일을 전 ONE 챔피언십 선수이자 타이틀 도전자 출신으로 설명했다. 디아스는 이 승리로 UFC 계약을 따냈다.

UFC 역시 이후 디아스의 UFC 데뷔를 소개하면서 권원일과의 경기를 언급했다. UFC에 따르면 디아스는 권원일과의 경기에서 경기 종료 2초를 남기고 스피닝 백 엘보 KO를 만들어냈고, 이 경기력을 바탕으로 UFC 입성 기회를 얻었다.

권원일은 패배 이후 다른 단체에서 경기를 치르지 않고 다시 DWCS에 나선다. 일반적인 선수 경력의 흐름과 비교하면 이례적인 재도전이다. 지난해 DWCS에서 UFC 계약을 놓친 뒤 별도의 공식 경기를 치르지 않은 상태에서 다시 오디션 기회를 받았기 때문이다.

이번 재출전은 권원일이 과거 ONE 챔피언십에서 보여준 경기력과 경험도 영향을 미친 것으로 볼 수 있다. 권원일은 ONE에서 밴텀급 타이틀전에 출전했으며, 통산 14승 6패의 전적을 기록하고 있다. 특히 14승 가운데 12승을 KO·TKO, 1승을 서브미션으로 거둬 13승을 피니시로 장식했다.

12승 2패 고메즈와 맞대결… 권원일의 화력과 경험이 변수

권원일은 타격을 바탕으로 화끈한 경기를 펼치는 파이터다.
권원일은 타격을 바탕으로 화끈한 경기를 펼치는 파이터다.UFC 제공

이번 상대 고메즈 역시 만만한 선수가 아니다. 고메즈는 MMA 통산 12승2패를 기록하고 있다. 12승 가운데 5승을 KO·TKO, 4승을 서브미션, 3승을 판정으로 거뒀다. 2026년 3월 스페인 'WOW 28'에서는 제벤수이 루이스를 상대로 스플릿 판정승을 거뒀다.

변수는 고메즈는 평소 페더급에서 활동해온 선수라는 점이다. 이번에 권원일과의 대결을 위해 밴텀급으로 내려온다. 신체 조건에서는 권원일이 다소 앞선다. 셔독 기준 권원일은 177.8㎝, 고메즈는 172.7㎝다. 두 선수 모두 이번 경기의 공식 체급은 밴텀급이다.

전적만 놓고 보면 고메즈가 12승 2패로 더 높은 승률을 기록하고 있지만, 권원일에게는 큰 무대 경험이 있다. ONE 챔피언십에서 정상급 선수들과 경쟁했고 실제로 밴텀급 세계 타이틀에도 도전했다. ONE은 과거 권원일의 KO 승리를 역대 명장면 가운데 하나로 선정하기도 했다.

권원일의 가장 뚜렷한 무기는 타격이다. 상대를 압박하면서 펀치와 킥을 연결하고, 공격 과정에서 물러서지 않는 스타일 역시 강점으로 꼽힌다. 반면 지난해 디아스전에서처럼 난타전이 길어질 경우 상대의 한 방을 허용할 가능성은 경계해야 할 부분이다.

고메즈는 타격뿐 아니라 그래플링에도 능하다. 공격옵션이 다채롭다. 따라서 권원일이 자신의 타격전을 펼치더라도 상대의 그래플링과 서브미션 공격을 함께 대비해야 한다.

이번 경기는 두 선수 모두에게 중요한 시험대다. 권원일은 이미 한 차례 DWCS에서 UFC 계약을 눈앞에 두고 패했다. 반면 고메즈는 젊은 나이와 높은 승률을 앞세워 UFC 입성을 노린다.

다시 한번 주어진 기회, 결과와 내용 모두 잡아야한다

권원일(사진 왼쪽)의 화력은 타단체에서 확실하게 검증받은 상태다.
권원일(사진 왼쪽)의 화력은 타단체에서 확실하게 검증받은 상태다.UFC 제공

권원일에게 이번 DWCS는 의미가 크다. 지난해 놓쳤던 UFC 계약을 다시 손에 넣을 수 있는 사실상 두 번째 오디션이다. 어쩌면 마지막 기회가 될 수 도 있다.

지난해 경기에서는 경기 종료 직전까지 디아스와 접전을 벌였지만 마지막 순간 한 번의 공격을 허용하면서 승리를 내줬다. MMA 파이팅은 당시 두 선수의 경기를 '시즌9 마지막 주의 치열한 대결'로 평가했고, UFC 역시 디아스의 계약을 소개하면서 권원일과의 경기를 주요 장면으로 언급했다.

지난 시즌에서는 내용으로 주목받았지만 이번에는 거기에 더해 결과도 내야한다. DWCS의 특성상 단순히 판정승을 거두는 것보다 UFC 관계자에게 강한 인상을 남길 수 있는 경기력이 요구된다. 권원일에게 가장 익숙한 방법은 역시 자신의 장점인 타격 능력을 보여주는 것이다.

다만 서두를 필요는 없다. 지난해 패배가 경기 막판에 나왔던 만큼 이번에는 공격과 방어의 균형을 유지하면서 기회를 기다리는 운영도 중요하다. 고메즈가 페더급에서 내려오는 만큼 경기 초반 체력과 압박의 강도를 어떻게 가져가는지도 관전 포인트다.

권원일은 이미 한 번 실패했다. 그럼에도 불구하고 이후 다른 단체에서 여러 경기를 치르고 돌아온 것이 아니라, DWCS에서 다시 기회를 받았다. 그만큼 이번 경기에서 보여줘야 할 것도 분명하다.

지난해에는 마지막 2초가 UFC 입성을 가로막았다. 이번에는 15분 동안 자신의 경기력을 증명해야 한다. 권원일이 고메즈를 넘어선다면 UFC와의 계약 가능성이 다시 열린다. 반대로 패한다면 두 번째 도전마저 실패로 끝날 수 있다.

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권원일 프리티보이 UFC재도전

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