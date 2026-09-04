'대체 등산을 왜?'... 산 싫다던 네 사람이 결국 얻은 건

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넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?'넷플릭스
여러 명산을 차례로 오르면서 네 멤버의 캐릭터와 역할은 한층 뚜렷하게 프로그램 속에 녹아들었다. 전반부 대표적인 투덜이(?) 캐릭터로 강한 인상을 남긴 카더가든은 지리산 산행에선 누구보다 앞장서서 팀을 이끄는 예상 밖의 반전 활약을 펼쳤다.
평소에는 힘든 산행에 대한 불만을 숨기지 않았지만, 막상 중요한 순간에는 누구보다 먼저 움직이며 동생들을 챙기는 모습이 인상적이었다. 끝까지 "죽을 때까지 다시는 안 할 것 같다"는 이중적인 태도를 유지하면서도 책임감 있게 후배들을 끌어주는 그의 모습은 프로그램 전체의 균형을 잡아주는 핵심 축이었다.
묵묵히 운전을 전담하던 '교통부 장관' 도운은 카더가든과의 은근한 하차 눈치싸움 속에서도 끈끈한 의리를 보여주며 한층 유연한 예능감을 발휘했다. 이채민과 타잔 역시 각자의 방식으로 팀의 분위기를 이끌었다.
이채민은 밝은 분위기와 적극적인 태도로 팀의 활력을 더했고, 타잔은 특유의 친화력과 막내다운 에너지로 처음 만난 사람들 사이의 어색함을 빠르게 허물었다. 네 사람의 역할이 처음부터 정해져 있었던 것은 아니지만, 함께 산을 오르는 시간이 늘면서 동시에 각자의 위치가 만들어졌다.
사람+동료가 남긴 이야기