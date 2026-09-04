'대체 등산을 왜?'... 산 싫다던 네 사람이 결국 얻은 건

▲넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 넷플릭스

천왕봉 등정 성공과 더불어 목표 달성에 성공한 이들을 향해 〈대등왜〉 제작진이 건낸 질문은 제목 그대로 "대체 등산을 왜 하는 건데?"였다. 예상대로 네 사람의 답은 하나로 모이지 않았다.

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"자신의 한계 시험"(도운), "자연에서 얻는 에너지"(타잔), "함께 고생하며 생기는 전우애"(이채민)라고 언급한 동생들과는 달리, 카더가든은 끝까지 "가성비 안 나왔다. 죽을 때까지 다시는 안 할 것 같다"며 명확한 이유를 찾지 못했다고 털어놓는다. 쿨하고 솔직한 마무리는 오히려 이 프로그램다운 결말을 완성했다.

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총 3주에 걸쳐 방영된 〈대등왜〉가 남긴 수확 중 하나는 역설적이지만 등산에 거창한 의미를 부여하지 않았다는 점이다. 마지막까지도 등산이 주는 경이로움이나 거창한 자연의 이치를 억지로 시청자들에게 강요하지 않았다. 등산이 힘들고 피하고 싶다는 솔직한 감정을 가감 없이 담아냈고, 고단함 속에서 무심코 튀어나오는 유쾌한 웃음과 서로를 챙기는 따뜻한 마음에 집중한 것이 오히려 신선함으로 다가왔다.

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나영석 PD를 비롯한 제작진은 기존 익숙했던 구성 대신 고난 속에 놓인 인물들이 어떤 방식으로 관계를 맺어가는 과정을 깊이 있게 관찰했다. 전반부 등산을 향한 거부감과 불신(?)이 팽배했던 멤버들의 산행은 후반부로 갈수록 무해한 웃음과 진한 전우애로 바뀌었다. 이러한 변화는 결국 〈대등왜〉만의 가장 큰 재미로 자리 잡았다. 산에 올라야 했던 진짜 이유에 대한 답은 결국 힘든 순간을 함께 견딘 뒤 함께 내려오며 웃을 수 있는 우리 주변의 사람, 동료들에게 있었던 셈이다.

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