11점 내고 9연패... 한화 팬들 민심, 심상치 않다

뉴시스

한화 김경문 감독이 지난 4월 7일 인천 랜더스필드에서 열린 2026 KBO리그 한화 이글스와 SSG 랜더스의 경기에서 6대2로 승리 후 이동하고 있다.프로야구 한화 이글스가 9연패 수렁에 빠지며 최악의 후반기를 보내고 있다. 끝이 보이지 않는 추락에 팬들의 민심도 점점 차가워지고 있다.김경문 감독이 이끄는 한화는 3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' KT 위즈와의 원정경기에서 난타전 끝에 11-13으로 패했다.한화 타선은 이날 1회초부터 김태연이 3점 홈런을 터뜨리는 등 KT 선발 고영표에게 3회까지 7점을 뽑아내며 기선을 잡았다. 하지만 폐렴 치료 이후 복귀한 한화 선발 왕옌청 역시 안현민에게 연타석 홈런을 허용하는 등 3.1이닝 만에 6피안타 2홈런 5볼넷 6실점을 기록하며 조기강판됐다.승부는 불펜 싸움에서 갈렸다. 한화는 5회말 등판한 김서현이 장진혁에게 좌중간 1타점 3루타를 허용하며 동점을 내줬다. 이어 조동욱을 마운드에 올렸으나 최원준의 희생플라이로 주자 장진혁이 홈으로 들어오며 결국 역전까지 허용했다. 기세를 탄 KT는 6회말에도 한화 장유호를 상대로 허경민-오윤석의 연속 적시 2루타가 이어지며 10-7까지 차이를 벌렸다.한화는 8회초 2사 2루에서 장규현의 적시타로 1점을 따라붙었으나, 8회말 등판한 정우주가 오윤석의 3루 강습 적시티와 보크, 최원준의 희생플라이 등으로 1이닝 3실점을 내주면서 추격의 희망이 꺾였다.9회초 마지막 공격에서 박정현이 KT 마무리 박영현에게 3점 홈런을 뽑아냈기에 직전 이닝의 실점이 더욱 아쉽게 됐다. 박영현은 다소 흔들렸지만 이후 황영묵과 심우준을 범타 처리하며 더 이상이 추가 실점 없이 2점 차 승리를 지켜냈다.KT는 이날 승리로 KT는 69승 43패 3무를 기록하며 같은 날 롯데에게 패하여 7연승 행진이 중단된 삼성을 제치고 선두 자리를 되찾았다. 8월 27일 삼성에 역전당한 이래 1주일 만의 1위 탈환이다. 주중 3연전 스윕승으로 인하여 한화와의 올 시즌 상대 전적에서는 11승 3패로 압도적인 우위를 점했다.반면 한화는 이날 패배로 9연패 수렁에 빠지며 시즌 49승 65패 3무를 기록했다. 전날부터 9위로 추락한 한화는 8위 SSG(50승 66패 5무)로 승차 없이 승률에서만 1리 차이로 뒤졌다. 27경기를 남겨두고 5위 두산(61승 55패 4무)과 11경기 차이를 좁히지 못하면서 사실상 가을야구에서 멀어졌다. 한화가 낮은 순위에 있는 것은 리그 유일의 3할대 승률로 올해도 4년 연속 꼴찌가 확정적인 최하위 키움(43승 78패 3무. .355) 한 팀뿐이다.한화의 2026시즌 후반기 성적은 그야말로 처참하다. 전반기까지만 해도 중위권에서 5강 경쟁의 희망을 이어가고 있었지만, 후반기 들어 35경기 9승 25패, 승률 .265로 독보적인 최하위를 기록 중이다. 8월 18경기에서 단 3승밖에 거두지 못한 한화는 9월 들어서도 무승으로 반등하지 못하고 있다.한화가 최근 마지막으로 승리한 경기는 2주 전인 지난 8월 21일 대전 LG전(15-11)이다. 당시 한화는 선발 브루스 짐머맨이 0.1이닝 7실점으로 무너지면서 0-9까지 끌려갔으나, 무려 20안타 15득점을 몰아친 타선의 대폭발에 힘입어 6연패를 끊고 기적적인 대역전승을 거뒀다.하지만 이후 한화는 또다시 장기 연패 수렁에 빠지며 드라마틱한 역전승의 상승세를 이어가지 못했다. 그나마 LG전 승리가 아니었다면 한화는 자칫 16연패에 빠질 수도 있었던 상황이다. 이는 6년 전인 2020년 한화가 달성했던 프로야구 역대 최다연패 타이 기록인 18연패와도 큰 차이가 나지 않는다. 당시 한화가 전력상 부동의 최약체팀이었다면, 현재는 지난 시즌 통합 준우승 팀이 1년 만에 최하위권으로 다시 추락했다는 점에서 더 충격이 크다.올 시즌 한화 몰락의 가장 큰 원인은 투수력 붕괴다. 지난 시즌 코디 폰세-라이언 와이스-류현진-문동주로 이어지는 강력한 선발진을 앞세워 평균자책점 1위를 차지하며 리그를 호령했던 한화지만, 이들 중 현재 건재한 선수는 노장 류현진뿐이다.원투펀치 폰세와 와이스가 모두 올 시즌 메이저리그에 진출하며 한화를 떠났고, 대체 외국인 투수들의 기량은 기대에 미치지 못했다. 부진으로 퇴출된 윌켈 에르난데스를 대체하여 후반기 승부수로 영입된 브루스 짐머맨은 한화 유니폼을 입고 6경기에서 승리 없이 3패, 평균자책점(ERA) 14.88(16.1이닝 27점), 피안타율은 0.430, 이닝당 출루허용(WHIP) 2.76라는 최악의 성적을 기록했다. 최근에는 선발에서 구원으로 강등되었지만, 불펜에서도 난타를 당하며 이제는 추격조로도 기용하기 어려운 실정이다.불펜진도 필승조 자원이던 김범수와 이태양이 이적했고, 영건 김서현과 정우주가 나란히 극심한 부진에 빠지며 믿었던 필승조가 사실상 붕괴됐다. 4.5선발 자원으로 기대했던 문동주와 엄상백은 부상으로 시즌아웃됐다.대만 출신 아시아쿼터 왕옌청이 팀내 유일하게 10승을 거두며 기대 이상의 활약을 보여줬으나 무너진 마운드를 혼자 지탱하기는 역부족이었다. 베테랑 류현진마저 지난 6월 시즌 8승(5패)을 기록한 이후 최근 10경기에서 승리없이 3패 자책점 5.40에 그치며 극심한 여덟수에 시달리고 있다. 한화의 올 시즌 팀평균자책은 5.21로 8위에 그치고 있으며 세이브는 고작 15개로 리그 최하위다.그나마 강백호의 FA 영입과 허인서의 성장 등으로 한층 강화된 타선은 팀홈런(146개)와 타점(630개) 2위에 오르는 등 파괴력을 인정받고 있지만, 투수력이 받쳐주지 못하면서 무너지는 경기가 반복되고 있다. 그나마 타선도 강백호와 채은성이 번갈아 가며 부상에 시달렸고, 후반기에는 외국인 타자 페레자와 문현빈이 슬럼프에 빠지면서 기복이 심한 모습을 보여주고 있다.한화가 후반기에 당한 패배 중 무려 11패가 역전패였다. 또한 실책은 95개로 리그 최다를 기록하며 중요한 순간마다 허술한 수비로 자멸하는 모습은, 하위권을 전전하던 3~4년 전으로 되돌아간 듯한 경기력이다.한화는 사실상 가을야구가 멀어지면서 최근 조금씩 리빌딩 모드로 전환하는 듯한 모습이다. 페라자가 선발에서 제외되어 대타로 나서는 경기가 많아졌고, 한지윤, 유민, 황영묵, 장규현, 최인호,박정현 등 백업이나 유망주 선수들의 활용빈도가 늘어났다.하지만 부진이 길어지면서 한화의 고민도 깊어지고 있다. 한화 불펜의 미래로 기대를 받은 김서현, 정우주는 2군에서 장기간 재정비 기간을 거치고 돌아왔지만 여전히 안정감 있는 모습과는 거리가 있다. 강백호는 개인 타격성적은 준수하지만, 후반기 잔부상으로 주춤하고 있는 데다 수비 포지션 없이 지명타자로만 나서면서 타선의 활용 폭이 줄어드는 딜레마에 놓였다. 설상가상 한화는 아시안게임 기간에 노시환, 문현빈, 왕옌청이 각각 국가대표팀 차출이 예정되어있어서 핵심선수들의 전력누수까지 감수해야한다.프로야구 최고령 사령탑인 김경문 한화 감독은 올 시즌을 끝으로 한화와의 계약이 만료된다. 김 감독은 지난해 한화를 19년 만의 한국시리즈로 이끌었지만 정규시즌 막바지와 포스트시즌에서의 경기운영 논란, 올시즌 9위까지 추락한 성적 등으로 팬들의 여론이 좋지 않다. 한화가 김경문 감독 부임 이후 리빌딩에서 윈나우 체제로 전환하며 상당한 투자가 이뤄진 것을 감안하면 감독의 책임론을 피하기 어렵다.시즌이 이제 얼마 남지 않은 상황이기는 하지만, 후반기 극심한 부진이 길어지면서 연패를 빨리 끊지 못하면 김경문 감독의 거취를 둘러싼 여론은 더욱 악화될수 있다. 한화는 4일부터 사직에서 롯데와의 3연전에 돌입한다. 롯데도 6연패에 시달리다가 지난 3일 삼성전(3-2) 승리로 간신히 연패를 끊어냈을 만큼 후반기 흐름은 좋지 않다. 사실상 가을야구에서 멀어진 한화가 남은 시즌 동안 유종의 미라도 거둘 수 있을까.