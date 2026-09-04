"놀부, 영업차량 없애고 골프대회 후원... 비상식적 지점 많아"

▲MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면 MBC

- 김용위씨 만났던데 어땠나요? 가맹점주 우려엔 동의 안 하는 것 같던데

"이분은 노사 협의 자리에서도 직원들 앞에서 늘 '회사는 가망이 없다', '나도 1년만 하고 나갈 거다'라는 식으로 얘기했다고 해요. 회생 법원 앞에서 만났을 때도 마찬가지였는데, 회생 심사를 받고 나오는 길이면 가맹점주분들께 사과나 대책을 밝혀야 하는데 오히려 '사모펀드 시절부터 어려웠던 문제고 프랜차이즈 경영은 원래 다 어렵다'는 식으로 말했고, 가맹점주분들이 항의하자 '누가 그렇게 얘기하냐, 나와 봐라'는 적반하장식 태도까지 보였어요. 대표로서 회사에 대한 애정도, 책임감도 없어 보였습니다."



- 지방의 사무실과 영업 차량을 없앴는데 돈이 없다는 이유였잖아요, 근데 골프 대회 후원 한 건 이해 안 되네요.

"저도 그 부분이 굉장히 문제가 있다고 봐요. 프랜차이즈에서는 영업사원을 '슈퍼바이저'라고 하는데, 이분들이 본사와 가맹점 사이 소통을 담당하고 신메뉴가 나오면 조리법을 설명·지도하는 역할을 해요. 담당 가맹점이 전국에 흩어져 있어 지방 사무실과 영업 차량이 사실상 필수인데, 돈이 없다며 다 없애버린 거예요. 그래서 지금은 커피숍이나 가맹점 구석에 앉아 일해야 하고, 개인 차량으로 하루 20~300km를 이동하는데도 비용 보전은 최소한만 해줘서 나머지는 본인이 부담해요.



그런데 정작 골프 대회 후원에는 수십억 원을 썼어요. 영업 직원들과 가맹점주분들은 그 돈이 있었으면 영업 지원이나 마케팅에 썼어야 한다고 말하죠. 골프와 부대찌개·보쌈이 무슨 상관이냐는 거예요. 결국 이런 지출은 경영진이 가맹 사업 자체보다는, '내가 회장으로서 골프 대회를 유치했다'는 식으로 본인 이름을 알리는 데 더 관심이 있었던 게 아니냐고 볼 수 있습니다."



- 놀부의 최대 주주인 NB홀딩스의 강아무개 회장은 갑질도 하나 봐요?

"저도 취재하면서 놀란 부분이에요. CCTV에 강아무개 회장이 직원을 폭행하고, 직원 앞에서 기물을 부수는 모습까지 담겨 있었어요. 수시로 청담 직영점에서 조를 짜서 홀 영업과 관계없는 본사 직원들을 불러 아르바이트를 시키기도 했고요. 명절 때는 본인 변호사나 장모에게 보낼 선물을, 본사 직원들에게 전을 부치게 해서 만들게 했다고 해요. 요즘 시대에 보기 힘든 갑질이 놀부 안에서 버젓이 이루어지고 있었다는 게 정말 놀라웠습니다."



- 현재 놀부 상황에 대해서 가맹주분들은 뭐라고 해요?

"제가 만났던 가맹점주분들은 다들 놀부라는 브랜드에 애정이 있으세요. 한 분은 아예 '인생 브랜드'라고 하시더라고요. 창업주가 운영하던 시절부터 시작해서 20년 가까이 이 브랜드를 해오신 분이었거든요. 놀부가 새로운 주인을 잘 만나서 다시 예전처럼 활기를 찾았으면 좋겠고, 앞으로도 이 놀부라는 음식점을 계속하고 싶다고 하셨습니다."



- 취재하며 느낀 점은 뭔가요?

"놀부는 한때 매출이 천억 원이 넘었던 거대 브랜드이자 1세대 한식 프랜차이즈였어요. 그런데 이렇게까지 회사가 나빠진 계기를 취재해 보니, 알려지지 않은 부분들이 많았어요. 그 사이에 경영 실패나 회장의 갑질 같은 문제들이 있었고요. 이렇게 아직도 밝혀지지 않은 어두운 부분이 있다는 걸 다시 한번 느꼈어요. 이번 취재를 계기로, 앞으로도 이런 어두운 부분을 밝히는 취재를 더 해봐야겠다는 생각이 들었습니다."

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