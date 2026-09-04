"놀부, 영업차량 없애고 골프대회 후원... 비상식적 지점 많아"

▲
MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면MBC
- 그러면 가맹주분들도 기업 회생은 아예 몰랐다고 하나요?
"네, 가맹점주분들도 본사가 기업 회생에 들어갈 줄은 전혀 몰랐어요. 제가 느끼기로는 NB홀딩스 경영진에 대해 실망을 넘어 아예 체념한 상태였어요. 몇 년간 광고·마케팅이나 메뉴 개선을 요구해도 거의 들어준 게 없다 보니, 이제는 기대도 안 하고 소통할 방법도 없다고 느끼시는 것 같았어요. 영업 직원분들이 나름 열심히 본사에 전달은 했지만, 본사가 별다른 조치를 해주지 않으니 어려움이 계속됐던 거죠."
- 놀부가 사모펀드로 넘어간 뒤 무리한 영역 확장으로 경영상 적자 폭이 커진 건가요?
"사모펀드 인수 직후 바로 적자가 난 건 아니에요. 다만 사모펀드가 1114억 원이라는 큰 금액으로 인수했는데, 이는 2010년 매출액보다도 많은 금액이라 과도하게 평가해서 인수한 셈이었죠. 문제는 이 인수 자금을 차입 금융으로 충당했고, 그 부담을 놀부가 떠안게 됐다는 점이에요. 이후 사모펀드가 몸집을 키우면서 찜닭, 커피, 분식 등으로 사업을 확장해 브랜드 수가 한때 33개까지 늘어났습니다."
- 저는 부대찌개와 보쌈밖에 몰랐어요.
"대부분이 그렇죠. 브랜드가 늘어나면 관리도 그만큼 어려워져요. 저희가 인터뷰한 경영학과 교수님 말씀으로는, 이렇게 확장하면 브랜드 이미지가 희석될 수 있다고 해요. 원래 놀부하면 보쌈, 부대찌개였는데 이미지가 흐려지면서 그때부터 매출 하락이 시작된 게 맞습니다."
"김용위, 놀부에 대한 애정이나 책임감 없어 보였다"
- 놀부의 현재 대표이사가 김용위씨예요. 김용위씨는 사진사던데 어떻게 놀부의 대표이사가 된 거죠? 방송 보면 정부와 관계 때문이라고 추측하던데 잘 이해 안 가요.
"그건 김용위 대표를 데려온 NB홀딩스 회장 내외만 알겠죠. 저희도 정확히는 몰라요. 다만 김 대표는 요식업 전문성이 없는 분이고, 그동안 윤석열 대통령의 사진사로 활동해 왔어요. 직원들에게 오자마자 '놀부에 돈을 끌어오기 위해 왔다'는 취지로 말했다는데, 이는 전 정부와의 관계를 이용해 경영에 도움을 주려 했다는 뜻으로 보여요. 다만 실제로 도움이 됐는지는 의문입니다."
- 정부 도움을 받으려 했다 해도 경영해 본 사람이어야 하는데 김용의씨는 경영에 대해 아무것도 모르는 사람 아닌가요?
"본인도 직원들 앞에서 잘 모른다고 얘기해요. 저는 잘 모르는 사람도 경영을 할 수는 있다고 생각해요. 다만 그러려면 열심히 배우고 노력해야 하잖아요. 그런데 김용위씨가 그런 태도를 보였는지는 의문이 들어요. 그동안의 행적이나 발언을 보면, 경영보다는 다른 쪽에 더 관심이 있었던 게 아닐까 싶습니다."
- 대선 때는 한동훈 전 국민의힘 후보 사진사로 활동하며 대표이사 직함은 유지한 거잖아요. 문제없나요?
"그래서 저희도 김용위 대표 직접 만나 부분을 물어보니, 본인은 문제없다고 하더라고요. NB홀딩스의 허락 받고 대표 직함을 유지하면서 그 활동 할 수 있었다는 거예요. 그걸 용인해 준 것도 사실 이해가 안 되지만, 법적으로 문제가 없다 하더라도 경영자로서는 책임 문제가 있다고 봐요. 상법에도 경영자는 회사를 위해 항상 합리적인 판단을 해야 한다고 명시돼 있거든요. 그런 걸 감안하면 요식업 브랜드 대표가 특정 정치인을 지지하는 활동을 공식적으로 한다는 게 브랜드에 좋은 영향을 끼치는 판단이었는지 의문이고, 경영자로서 바람직한 태도는 아니었다고 봅니다."
- 리포트 보니까 회의도 참석 안 하고 사진 찍으러 간 거 같은데 문제 아닌가요?
"저희도 문제가 크다고 봤고, 가맹점주분들과 직원분들도 같은 생각이셨어요. 본인 입으로 연봉이 1억 2천 정도라고 밝혔는데, 월로 따지면 천만 원 수준이잖아요. 그 정도 월급을 받으면서 경영은 뒷전이고 한동훈 전 국민의힘 대선 예비후보 사진사 활동을 했다는 건 문제죠. 당시 놀부 영업이익이 마이너스 86억 원으로 어려운 상황이었고, 노사 협의도 필요한 시점이었는데 사진사 활동 때문에 협의회에도 참석하지 못했어요. 경영에 소홀할 수밖에 없었던 셈이죠."