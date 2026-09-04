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이영광의 '온에어' "놀부, 영업차량 없애고 골프대회 후원... 비상식적 지점 많아"

"놀부, 영업차량 없애고 골프대회 후원... 비상식적 지점 많아"

[이영광의 '온에어' 443] MBC <탐사기획 스트레이트> 공윤선 기자

이영광(kwang3830)
26.09.04 10:11최종업데이트26.09.04 10:11
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MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면
MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면MBC

우리나라 1세대 프랜차이즈인 주식회사 놀부는 보쌈과 부대찌개로 국민의 사랑을 받아온 회사다. 게다가 많은 가맹점을 보유해 쉽게 찾아볼 수 있는 대중적인 음식점이다. 하지만 최근 매장이 줄어들더니 지난 8월엔 기업 회생을 신청했다는 보도가 나왔다. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까?

지난 8월 30일 MBC <탐사기획 스트레이트>에서는 '놀부 추락의 이면' 편이 방송되었다. 가맹점주의 목소리로 시작한 이날 방송에서는 놀부가 기업회생 절차에 이르기까지 어떤 일이 있었는지와 최대 주주의 갑질 등을 깊이 있게 짚어냈다. 취재 뒷이야기가 궁금해 지난 1일 서울 충무로역 인근에서 해당 회차를 취재한 공윤선 기자를 만났다. 다음은 공 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.

"기업 회생 몰랐던 가맹점주들... 식재료 공급 안 돼 어려움 겪어"

- 리포트한 소회가 어떠세요?
"이 기사를 시작하게 된 계기는 '지금 놀부 가맹점주분들이나 직원분들은 괜찮을까'라는 의문이었어요. 방송이 나간 후 일부 가맹점주분들과 직원분들이 방송을 보고 상황에 도움이 될 것 같다는 말씀을 해주셨어요. 나름 열심히 준비한 만큼 실제로 도움이 됐으면 좋겠고, 앞으로도 도움이 되길 바랍니다.

한 가맹점주분이 보내주신 문자에는 '이번 방송이 조금이라도 상식적인 사회를 만드는 데 계기가 됐으면 좋겠다'는 말씀이 있었는데, 저도 같은 마음이에요. 이번 보도가 놀부가 상식적인 경영을 되찾고 다시 활기를 찾는 계기가 되길 바랍니다."

- 놀부 문제는 어떻게 알게 된 거예요?
"제보받은 건 아니고요, 8월 4일에 놀부가 기업 회생 신청을 했다는 기사가 많이 났어요. 그 기사를 보게 됐죠. 놀부는 부대찌개나 보쌈으로 주변에서 흔히 접했고 많이 먹었던 브랜드인데, 기업 회생까지 갈 정도면 상황이 굉장히 안 좋다는 거잖아요. '어쩌다 이렇게 됐지'라는 의문이 들어서 검색해 봤더니, 놀부의 현재 대표이사가 윤석열 전 대통령의 사진사 출신이고, 심지어 작년에는 대표를 맡으면서 동시에 한동훈 국민의힘 대선 예비후보의 사진사 활동까지 했다는 기사가 나오더라고요.

누가 봐도 상식적이지 않은 행태였고, 그 사이에서 실제로 매장을 운영하는 가맹점주분들이나 근무하는 직원분들은 참 어려운 상황일 거라는 생각이 들었어요. 겉으로 드러난 부분만 봐도 비상식적인 지점이 많아서, 더 취재해서 알려야겠다는 생각으로 시작하게 됐습니다.

- 전남 광주의 놀부 체인점 이야기로 시작했잖아요. 서울도 많은데 지방으로 간 이유가 있을까요?
"전남 광주라서 일부러 간 건 아니에요. 현재 남아 있는 매장이 직영점 포함해서 151곳인데, 영업 사원분들을 통해 전체적으로 물어봤어요. 지금 가맹점 상황을 알리고 싶으시거나 하실 말씀이 있는 점주분이 계시면 소개해 달라고 요청드렸고요. 그래서 전남 광주점이나 철원점도 취재했고, 서울에서도 을지로6가점, 용산점 등 여러 곳을 취재했어요. 지방을 먼저 간다는 기준이 있었다기보다는, 이야기를 더 하고 싶어 하시는 점주분들을 우선 인터뷰하게 된 거예요."

- 가보니 어때요?
"제가 만난 분들은 최소 7년 이상 놀부 브랜드를 운영해 오신 분들이에요. 그만큼 단골손님도 있고, 나름대로 영업을 열심히 유지하려고 애쓰신 분들이죠. 그런데 갑자기 기업 회생 절차에 들어가다 보니 전혀 예측하지 못했고, 본사에서도 별다른 언질이 없었다고 해요.

프랜차이즈 특성상 모든 식재료는 본사에서 일괄적으로 배송받는데, 기업 회생에 들어가면 법원이 재산을 마음대로 쓰지 못하게 통제하다 보니 식재료 수급에도 문제가 생길 수 있거든요. 실제로 본사에서 식재료를 제대로 공급받지 못해 대체품을 일일이 직접 사서 구해야 하는 어려움을 겪고 계셨어요. 그런 부분들이 참 안타까웠습니다."

MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면
MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면MBC

- 그러면 가맹주분들도 기업 회생은 아예 몰랐다고 하나요?
"네, 가맹점주분들도 본사가 기업 회생에 들어갈 줄은 전혀 몰랐어요. 제가 느끼기로는 NB홀딩스 경영진에 대해 실망을 넘어 아예 체념한 상태였어요. 몇 년간 광고·마케팅이나 메뉴 개선을 요구해도 거의 들어준 게 없다 보니, 이제는 기대도 안 하고 소통할 방법도 없다고 느끼시는 것 같았어요. 영업 직원분들이 나름 열심히 본사에 전달은 했지만, 본사가 별다른 조치를 해주지 않으니 어려움이 계속됐던 거죠."

- 놀부가 사모펀드로 넘어간 뒤 무리한 영역 확장으로 경영상 적자 폭이 커진 건가요?
"사모펀드 인수 직후 바로 적자가 난 건 아니에요. 다만 사모펀드가 1114억 원이라는 큰 금액으로 인수했는데, 이는 2010년 매출액보다도 많은 금액이라 과도하게 평가해서 인수한 셈이었죠. 문제는 이 인수 자금을 차입 금융으로 충당했고, 그 부담을 놀부가 떠안게 됐다는 점이에요. 이후 사모펀드가 몸집을 키우면서 찜닭, 커피, 분식 등으로 사업을 확장해 브랜드 수가 한때 33개까지 늘어났습니다."

- 저는 부대찌개와 보쌈밖에 몰랐어요.
"대부분이 그렇죠. 브랜드가 늘어나면 관리도 그만큼 어려워져요. 저희가 인터뷰한 경영학과 교수님 말씀으로는, 이렇게 확장하면 브랜드 이미지가 희석될 수 있다고 해요. 원래 놀부하면 보쌈, 부대찌개였는데 이미지가 흐려지면서 그때부터 매출 하락이 시작된 게 맞습니다."

"김용위, 놀부에 대한 애정이나 책임감 없어 보였다"

- 놀부의 현재 대표이사가 김용위씨예요. 김용위씨는 사진사던데 어떻게 놀부의 대표이사가 된 거죠? 방송 보면 정부와 관계 때문이라고 추측하던데 잘 이해 안 가요.
"그건 김용위 대표를 데려온 NB홀딩스 회장 내외만 알겠죠. 저희도 정확히는 몰라요. 다만 김 대표는 요식업 전문성이 없는 분이고, 그동안 윤석열 대통령의 사진사로 활동해 왔어요. 직원들에게 오자마자 '놀부에 돈을 끌어오기 위해 왔다'는 취지로 말했다는데, 이는 전 정부와의 관계를 이용해 경영에 도움을 주려 했다는 뜻으로 보여요. 다만 실제로 도움이 됐는지는 의문입니다."

- 정부 도움을 받으려 했다 해도 경영해 본 사람이어야 하는데 김용의씨는 경영에 대해 아무것도 모르는 사람 아닌가요?
"본인도 직원들 앞에서 잘 모른다고 얘기해요. 저는 잘 모르는 사람도 경영을 할 수는 있다고 생각해요. 다만 그러려면 열심히 배우고 노력해야 하잖아요. 그런데 김용위씨가 그런 태도를 보였는지는 의문이 들어요. 그동안의 행적이나 발언을 보면, 경영보다는 다른 쪽에 더 관심이 있었던 게 아닐까 싶습니다."

- 대선 때는 한동훈 전 국민의힘 후보 사진사로 활동하며 대표이사 직함은 유지한 거잖아요. 문제없나요?
"그래서 저희도 김용위 대표 직접 만나 부분을 물어보니, 본인은 문제없다고 하더라고요. NB홀딩스의 허락 받고 대표 직함을 유지하면서 그 활동 할 수 있었다는 거예요. 그걸 용인해 준 것도 사실 이해가 안 되지만, 법적으로 문제가 없다 하더라도 경영자로서는 책임 문제가 있다고 봐요. 상법에도 경영자는 회사를 위해 항상 합리적인 판단을 해야 한다고 명시돼 있거든요. 그런 걸 감안하면 요식업 브랜드 대표가 특정 정치인을 지지하는 활동을 공식적으로 한다는 게 브랜드에 좋은 영향을 끼치는 판단이었는지 의문이고, 경영자로서 바람직한 태도는 아니었다고 봅니다."

- 리포트 보니까 회의도 참석 안 하고 사진 찍으러 간 거 같은데 문제 아닌가요?
"저희도 문제가 크다고 봤고, 가맹점주분들과 직원분들도 같은 생각이셨어요. 본인 입으로 연봉이 1억 2천 정도라고 밝혔는데, 월로 따지면 천만 원 수준이잖아요. 그 정도 월급을 받으면서 경영은 뒷전이고 한동훈 전 국민의힘 대선 예비후보 사진사 활동을 했다는 건 문제죠. 당시 놀부 영업이익이 마이너스 86억 원으로 어려운 상황이었고, 노사 협의도 필요한 시점이었는데 사진사 활동 때문에 협의회에도 참석하지 못했어요. 경영에 소홀할 수밖에 없었던 셈이죠."

MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면
MBC <탐사기획 스트레이트> 의 한 장면MBC

- 김용위씨 만났던데 어땠나요? 가맹점주 우려엔 동의 안 하는 것 같던데
"이분은 노사 협의 자리에서도 직원들 앞에서 늘 '회사는 가망이 없다', '나도 1년만 하고 나갈 거다'라는 식으로 얘기했다고 해요. 회생 법원 앞에서 만났을 때도 마찬가지였는데, 회생 심사를 받고 나오는 길이면 가맹점주분들께 사과나 대책을 밝혀야 하는데 오히려 '사모펀드 시절부터 어려웠던 문제고 프랜차이즈 경영은 원래 다 어렵다'는 식으로 말했고, 가맹점주분들이 항의하자 '누가 그렇게 얘기하냐, 나와 봐라'는 적반하장식 태도까지 보였어요. 대표로서 회사에 대한 애정도, 책임감도 없어 보였습니다."

- 지방의 사무실과 영업 차량을 없앴는데 돈이 없다는 이유였잖아요, 근데 골프 대회 후원 한 건 이해 안 되네요.
"저도 그 부분이 굉장히 문제가 있다고 봐요. 프랜차이즈에서는 영업사원을 '슈퍼바이저'라고 하는데, 이분들이 본사와 가맹점 사이 소통을 담당하고 신메뉴가 나오면 조리법을 설명·지도하는 역할을 해요. 담당 가맹점이 전국에 흩어져 있어 지방 사무실과 영업 차량이 사실상 필수인데, 돈이 없다며 다 없애버린 거예요. 그래서 지금은 커피숍이나 가맹점 구석에 앉아 일해야 하고, 개인 차량으로 하루 20~300km를 이동하는데도 비용 보전은 최소한만 해줘서 나머지는 본인이 부담해요.

그런데 정작 골프 대회 후원에는 수십억 원을 썼어요. 영업 직원들과 가맹점주분들은 그 돈이 있었으면 영업 지원이나 마케팅에 썼어야 한다고 말하죠. 골프와 부대찌개·보쌈이 무슨 상관이냐는 거예요. 결국 이런 지출은 경영진이 가맹 사업 자체보다는, '내가 회장으로서 골프 대회를 유치했다'는 식으로 본인 이름을 알리는 데 더 관심이 있었던 게 아니냐고 볼 수 있습니다."

- 놀부의 최대 주주인 NB홀딩스의 강아무개 회장은 갑질도 하나 봐요?
"저도 취재하면서 놀란 부분이에요. CCTV에 강아무개 회장이 직원을 폭행하고, 직원 앞에서 기물을 부수는 모습까지 담겨 있었어요. 수시로 청담 직영점에서 조를 짜서 홀 영업과 관계없는 본사 직원들을 불러 아르바이트를 시키기도 했고요. 명절 때는 본인 변호사나 장모에게 보낼 선물을, 본사 직원들에게 전을 부치게 해서 만들게 했다고 해요. 요즘 시대에 보기 힘든 갑질이 놀부 안에서 버젓이 이루어지고 있었다는 게 정말 놀라웠습니다."

- 현재 놀부 상황에 대해서 가맹주분들은 뭐라고 해요?
"제가 만났던 가맹점주분들은 다들 놀부라는 브랜드에 애정이 있으세요. 한 분은 아예 '인생 브랜드'라고 하시더라고요. 창업주가 운영하던 시절부터 시작해서 20년 가까이 이 브랜드를 해오신 분이었거든요. 놀부가 새로운 주인을 잘 만나서 다시 예전처럼 활기를 찾았으면 좋겠고, 앞으로도 이 놀부라는 음식점을 계속하고 싶다고 하셨습니다."

- 취재하며 느낀 점은 뭔가요?
"놀부는 한때 매출이 천억 원이 넘었던 거대 브랜드이자 1세대 한식 프랜차이즈였어요. 그런데 이렇게까지 회사가 나빠진 계기를 취재해 보니, 알려지지 않은 부분들이 많았어요. 그 사이에 경영 실패나 회장의 갑질 같은 문제들이 있었고요. 이렇게 아직도 밝혀지지 않은 어두운 부분이 있다는 걸 다시 한번 느꼈어요. 이번 취재를 계기로, 앞으로도 이런 어두운 부분을 밝히는 취재를 더 해봐야겠다는 생각이 들었습니다."
덧붙이는 글 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.
공윤선 스트레이트 놀부 사모펀드

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