송중기·유해진·박소담이 떴다, 제천국제음악영화제 개막

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영화제를 찾은 배우 송중기최홍대
지난 3일 올해로 스물두 번째를 맞은 제천국제음악영화제가 시작됐다. 영화제를 여러 번 다녀봤지만 제천국제음악영화제는 조금 특별하게 다가온다. 영화와 음악이 나란히 놓이는 것이 아니라 서로의 영역을 넘나 든다. 영화가 끝난 자리에서 공연이 시작되고 음악을 듣다가 한 편의 영화가 궁금해지는 식이다.
제천예술의 전당 여름광장에 도착했을 때 가장 먼저 눈에 들어온 것은 길게 펼쳐진 붉은 카펫이었다. 아직 해가 남아 있는 시간이었다. 객석에는 사람들이 하나둘 자리를 잡고 있었고 취재진은 카메라와 장비를 점검하고 있었다. 커다란 무대에서는 푸른 조명이 켜졌다 꺼지기를 반복했다. 조금 전까지 평범한 도시의 광장이었던 곳이 서서히 영화제의 얼굴로 바뀌고 있었다.
레드카펫 행사가 시작되자 분위기가 완전히 달라졌다. 자신이 좋아하는 감독이나 배우가 등장하면 관객석에서 환호성이 터지고 사람들이 일제히 휴대전화를 들어 올렸다. 조금 전까지 서로 이야기를 나누던 사람들도 한 방향으로 시선을 돌렸다. 올해 영화제에는 송중기, 유해진, 박소담, 심은경, 이엘, 엄태구, 김설현, 안재홍을 비롯한 배우들과 여러 감독, 영화인들이 제천을 찾았다.
영화관에서는 스크린 너머에 있었던 사람들이 이제 불과 몇 미터 앞에서 걸어간다. 사진으로 보면 레드카펫의 중심에는 당연히 배우들이 있다고 생각하기 쉽다. 하지만 현장에서 바라보니 조금 달랐다. 배우를 바라보며 활짝 웃는 관객이 있었고, 한 장의 사진을 놓치지 않으려고 자리를 옮기는 사진기자가 있었으며, 누군가의 이름을 부르며 손을 흔드는 사람도 있었다.
우리는 한 명의 배우를 기억하지만 한 편의 영화가 만들어지기까지는 화면에 나오지 않는 수많은 사람이 필요하다. 감독이 있고 작가가 있고 촬영감독이 있으며 미술과 음악, 조명과 편집을 담당하는 사람들이 있다. 그리고 마지막에는 그 영화를 바라봐주는 관객이 있다. 레드카펫을 바라보며 문득 영화는 결국 사람과 사람 사이에서 완성되는 것이 아닐까 하는 생각을 했다.
전세계 180편 상영... 영화와 음악의 관계 음미