65초면 충분... 이시이 다케시, 일본 복싱 최단 KO로 세계 정상

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이시이 다케시는 일본 복싱 명문 오하시체육관이 배출한 여섯 번째 세계 챔피언이다.이번 멘데스전은 그 특징이 압축된 경기였다. 이시이는 처음부터 강하게 압박하며 상대를 뒤로 밀어붙였다. 멘데스가 정면에서 맞서기보다 클린치로 버티자 오히려 더 가까이 파고들었다. 그러면서 상대의 시선과 가드를 위쪽에 묶어놓고 보디를 노렸다.왼손 보디 훅으로 멘데스의 균형을 무너뜨린 뒤 오른손 훅을 연결한 장면은 이시이 복싱의 장점을 그대로 보여줬다. 더욱 눈에 띄는 것은 공격의 방향이다. 단순히 머리만 노리는 펀처가 아니다. 몸통을 먼저 공략해 상대의 움직임을 둔화시키고, 그 순간 생기는 틈을 머리 공격으로 연결한다.작은 체구의 선수가 장신 선수들과 싸울 때 흔히 사용하는 방식이지만 이시이는 여기에 강한 펀치력과 유연한 움직임을 더했다.이시이가 다양한 종목을 경험한 것도 현재의 스타일을 만드는 데 영향을 미쳤다. 일본 후쿠오카현 우키하시의 시골에서 성장한 그는 초·중학교 시절 야구와 가라테, 킥복싱 등을 경험했다. 고교 졸업 이후에는 킥복싱 선수로 먼저 활동했다. 이후 복싱으로 전향하면서 기존에 갖고 있던 거리 감각과 신체 활용 능력을 복싱에 접목했다.2021년에는 전 WBO 세계 밴텀급 챔피언 타케이 유키와의 인연을 계기로 일본 복싱의 명문 오하시체육관에 입회했다. 이후 성장 속도는 빨랐다. 2022년 전일본 미니멈급 신인왕을 차지했고, 2024년에는 OPBF 미니멈급 타이틀까지 거머쥐며 세계무대를 향한 발판을 마련했다.세계 정상으로 향하는 과정에서 1패도 경험했다. 그러나 그 패배는 이시이를 주저앉히기보다 오히려 단단하게 만드는 과정이 됐다. 프로 무대에서 승리와 패배를 모두 경험하며 상대를 무작정 몰아붙이는 것만이 능사가 아니라는 점도 배웠다. 공격적인 성향 속에서도 상대의 움직임을 읽고 타이밍을 잡는 능력이 발전했다.이번 세계타이틀전은 그 결실이었다. 상대 멘데스는 결코 만만한 선수가 아니었다. 전 WBO 세계 챔피언으로 경험이 풍부했고, 경기 전 일본 매체들은 멘데스의 앞손 활용과 상대의 공격이 끝나는 순간을 노리는 기술을 주요 변수로 꼽았다. 이시이가 세계 첫 도전에서 경험 많은 전 챔피언을 상대해야 한다는 점도 부담이었다.그러나 이시이는 경험 싸움 자체를 허용하지 않았다. 상대가 자신의 복싱을 펼칠 시간을 주지 않고 경기 초반부터 압박을 걸었다. 결과적으로 멘데스는 제대로 된 공격 한 번 펼치지 못한 채 무너졌다. '복싱뉴스' 역시 멘데스가 공격을 제대로 전개하지 못했다고 평가했다.이번 승리가 더욱 주목받는 이유는 기록 때문이다. 일본 닛칸스포츠에 따르면 이시이는 2018년 10월 이노우에 나오야가 세계타이틀전에서 기록한 1라운드 1분10초 KO보다 5초 빠른 1분5초 만에 승리를 거뒀다. 일본 남자 프로복싱 세계타이틀전 최단 시간 KO 기록을 새로 쓴 것이다.해외에서도 이시이의 승리는 빠르게 조명됐다. 미국 복싱 전문 매체 '배드 레프트 훅' 역시 이시이가 전 챔피언 멘데스를 불과 65초 만에 제압하고 WBA 미니멈급 타이틀을 차지했다고 전했다. 일본 내부의 기록을 넘어 국제 복싱계에서도 이시이의 이름이 본격적으로 알려지기 시작한 순간이다.이시이의 프로 전적은 이제 12승(9KO) 1패가 됐다. 13경기 가운데 9번을 KO로 끝냈다는 것은 미니멈급 선수로서는 대단한 결정력이다. 작은 체격 때문에 파워가 부족할 것이라는 선입견과 정반대의 결과를 만들어내고 있다.무엇보다 아직 26세다. 세계 챔피언이 된 순간이 완성점이 아니라 오히려 출발점에 가깝다. 이시이는 경기 직후 인터뷰에서 "한 가지에 전념하면 꿈이 이뤄질 수 있다는 것을 증명했다. 정말 행복하다"는 소감을 밝혔다. 오하시체육관의 세계 챔피언 계보에도 이름을 올렸다. 일본 복싱 명문 오하시체육관이 배출한 여섯 번째 세계 챔피언이다.일본 복싱에 또 하나의 '작은 거인'이 나타났다. 이제 관심은 기록을 세운 65초가 아니라, 이시이가 이후 어떤 챔피언으로 성장할지에 쏠리고 있다.