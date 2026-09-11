끝이 좋으면 다 좋을까? 모두의 해피엔딩 위해 놓아버린 것들

그런 작품들이 있다. 대단원에 이르러 모든 문제가 해소되고 모든 인물이 활짝 웃는 그런 이야기 말이다. 노력이 배신되고 선의가 훼손되기 일쑤인 현실 가운데서 해피엔딩이란 얼마만큼 만나기 어려운가. 하물며 엮인 모두의 해피엔딩이라면 이루기가 더욱 어려울 테다. 그러나 어떤 작품은 그 어려움에 도전한다.
그렇다. 도전이다. 이루기 어려워서 도전이고, 감당할 것이 또한 커서 도전이다. 해피엔딩의 행복은 누구에게나 쉽게 받아들일 수 있는 일이지만, 그 이면에 따르는 어려움을 감당하는 작업은 누구에게나 버거운 것이다. 그리하여 달면 삼키고 쓰면 뱉으려는 못난 본능은 결과만 삼키고 수고는 뱉으려 든다. 대개 결과는 쉽게 드러나지만 수고는 쉽게 감춰지는 법이다. 걸리지만 않으면 장땡이라는 판단 아래, 감당해야 할 수고를 내팽개치는 극이 흔하게 발견되는 이유다.
개중 그나마 좋은 사례는 <써니>다. 2011년 개봉해 700만 명 이상의 관객을 모은 흥행작으로, 심은경, 강소라, 남보라, 박진주 등 젊은 여성 배우들이 고루 활약한 웰메이드 상업영화다. 15년이 되도록 회자되는 이 영화는 한국영화 전성기에 등장한 좋은 연출자와 복고란 흐름을 읽어낸 성공적 기획의 만남으로 주목받았다. 그러나 이 영화의 결말을 기억하는 이는 얼마 없다. 장년에 이른 친구들의 모든 문제를 단박에 해결하는 성공한 친구, 모든 문제가 갑자기 주어지는 돈으로 해소되는 결말은 쉬워도 너무 쉽고 우연적이어도 너무나 우연적이지 않았나. 누가 이 영화를 가리켜 물신만능주의에 빠져 있는 당대 한국의 정체성이 그대로 반영됐다는 평을 한 대도 나는 감히 틀렸다고 말할 수 없을 테다.