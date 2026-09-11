끝이 좋으면 다 좋을까? 모두의 해피엔딩 위해 놓아버린 것들

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가지 않는 길을 가야 영화다



만약 달랐다면 어떨까. 이들에게 돈이 쏟아지지 않고, 영화제에서 성취도 없었다면 말이다. 그렇다면 이들의 고생은 고생일 뿐이고, 보상과 대가가 주어지지 않는 헛힘 뺀 실패의 기록이 되는 것일까.



이에 대해 감독이 내린 답이 영화 가운데 과정을 대하는 연출적 자세가 된다. 위기와 극복의 과정이 지닌 의미가 결괏값에 의해 달라지는 만큼, 그 과정에서 일어나는 정서와 감각과 사상 따위는 주목할 만한 것이 되지 못한다. 오로지 결과가 확인됐을 때 의미를 가질 저항으로써만 과정이 의미를 갖는다. 그때 우리 참 힘들었지, 하지만 결과는 좋았잖아, 한 잔 해. 그런 영화가 되고 만다. 그래서 이들이 찍는 영화가 무엇인지, 무얼 말하려 하는지, 그 내용에 대해선 촬영지며 배우 말고는 간략한 언급조차 없는 것이다. 성재가 찍으려 한 영화가 무엇이냐에 따라 작품이 훨씬 풍요롭고 다채로워질 수 있었음에도 말이다.



이는 그대로 영화가 현실을 구하지 못한다는 증명이기도 하다. 엉망진창인 현실 가운데서 모두를 구하는 기적은 기대할 수도 없고 기대해서도 안 되는 것이다. 그렇기에 <카를로비바리> 속 인물들이 맞이하는 해피엔딩은 이례적 성공기의 완성으로 박제될 뿐이다. 마치 위인전이나 경전, 자기계발서처럼 말이다. 극영화가 나아갈 길이 과연 이것인가. 모두를 구할 수 없는 현실 가운데 모두를 구하는 동화를 그려 안도하거나 헛된 희망을 캐게 하는 것일 뿐인가. 영화예술이란 관객에게 가 닿아 그를 움직이는 것, 그리하여 현실을 변화케 하는 것이다.



OTT 시대에 작품양산 체제에 돌입한 일선 영화와 드라마 제작자라면, 그 방식에서 망실되는 영화와 드라마, 곧 영상예술의 가치를 확인해야만 할 책임이 있다. 돈으로, 또 수상이란 외부적 선택으로써 당면한 문제를 극복하도록 하는 쉬운 결말이 이를 보는 관객과 시대에 어떤 의미를 갖는가를 단 한 번이라도 깊이 고려해 보아야 한다. 그것이 수용을 전제로 한 창작자, 관객을 염두에 두는 감독의 의무이기 때문이다. 카를로비바리 라온컴퍼니플러스 이용석 오지호 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 친구와 몸 바꿔 15년을 살았다... 다시 바꿀 수 있다면?

스틸컷로케는 없어도 상관없다. 컴퓨터그래픽을 활용해 무에서 유를 창조하는 것으로 충분하단 게 이들의 계획이다. 그렇다면 영화예술에 있어 현실과 현장이란 어떤 의미를 갖는 걸까. 찐과 짭, 그러니까 연출적 재능이며 영화를 향한 마음가짐에 있어 진짜와 가짜를 구분 짓는 영화에서 이에 대한 고민을 찾아볼 수 없다는 건 당혹스런 대목이다. 성재와 촬영팀이 목표하는 성취가 동유럽을 대표하는 영화제인 카를로비바리 영화제 수상이란 걸 놓고 보면, 이와 같은 무신경함이 민망하게까지 느껴진다.무튼 <카를로비바리>는 예고된 목적지를 향해 순항한다. 배치된 위기 모두가 좌초가 아닌 모험의 필요조건으로써 기능한다. 그리하여 이들은 작품을 완성한다. 우정은 두터워진다. 사랑 또한 싹튼다. 작품이 모두를 구하지는 않는대도 작품을 완성하는 과정은 모두에게 구원 가까운 무엇이 되어주는 듯도 하다. 영화가 이에 별 관심을 기울이고 있지는 않지만 말이다.주요한 것은 그 다음이다. <카를로비바리> 앞엔 두 가지 선택지가 있었을 테다. 하나는 결과와 상관없이, 보다 정확히는 결과를 초월하는 가치의 발견이다. 영화가 수상하거나 어떤 상업적 성공을 가져오지 않는대도 영화가 천착한 것, 그러니까 역경을 뚫고 작품을 완성해내는 과정에서의 의미를 구하는 일 말이다. 그러나 영화는 여기에 주목하지 않는다. 역경을 뚫는 과정을 극적으로 활용해 재미를 짜내지만, 그로부터 의미를 길어내는 데는 별 관심을 보이지 않는다.대신 영화는 다른 길을 택한다. 글 서두에 언급했듯 훨씬 많은 창작자가 밟아가는 흔한 방향이다. 영화가 가져온 성취, 또 동시에 주어지는 거의 우연이나 기연처럼 맞이하는 돈벼락이다. 영화 속 영화 촬영팀은 바로 이 같은 결과에 의해 저들의 모든 현재적 어려움을 넘어선다. 말하자면 결괏값으로 증명되는 성공이고 성취다. 영화가 러닝타임 내내 보여준 것보다도 결괏값이 훨씬 더 중요하다는 듯이, 현재적 어려움을 해치우는 결과가 영화의 결말로 자리한다.