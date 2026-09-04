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맥그리거 지목한 챔피언 게이치의 선택은?

맥그리거 지목한 챔피언 게이치의 선택은?

과거 마이클 비스핑 연상시키는 행보

김종수(oetet)
26.09.04 09:26최종업데이트26.09.04 09:26
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코너 맥그리거는 UFC 역사상 최고의 흥행 파이터중 한명이다.
코너 맥그리거는 UFC 역사상 최고의 흥행 파이터중 한명이다.UFC 제공

새로운 UFC 라이트급 챔피언 '하이라이트' 저스틴 게이치(38, 미국)가 다음 상대로 '머니맨' 코너 맥그리거(38, 아일랜드)를 지목했다. 랭킹만 놓고 보면 자연스러운 선택은 아니다. 맥그리거는 오랜 시간 은퇴했다가 이제 복귀한 전직 거물에 불과하기 때문이다. 하지만 흥행성을 따지면 이야기가 달라진다.

게이치는 지난 6월 미국 워싱턴 DC 백악관에서 열린 UFC 프리덤 250 메인이벤트에서 일리아 토푸리아를 꺾고 UFC 라이트급 통합 챔피언에 올랐다. 38세에 처음으로 UFC 정상에 오른 게이치에게 이제 남은 것은 챔피언 벨트를 지키는 일이다.

토푸리아를 꺾는 대이변을 일으킨 만큼 둘 간 2차전이 자연스러워 보이지만 게이치는 그럴 생각이 없어 보인다. 여러 인터뷰를 통해 리벤지 매치를 치르지 않겠다는 속내를 드러냈다. 외려 왕좌에 오른 이후 처음으로 입에 올린 이름은 맥그리거였다.

로이터통신은 지난 3일 게이치가 맥그리거를 자신의 첫 타이틀 방어전 상대로 고려하고 있다고 보도했다. 게이치는 맥그리거와의 대결을 두고 "그를 조용하게 만들 수 있어서 재미있을 것이다"는 취지의 발언을 했다. 맥그리거가 가장 강한 도전자는 아니지만, 당히 매력적인 상대라는 의미다.

그동안 게이치는 UFC 라이트급에서 강한 선수들과 싸워왔다. 정상에 오르기 위해 하빕 누르마고메도프, 찰스 올리베이라, 맥스 할로웨이 등 당대 최정상급 선수들과 맞붙었다. 이제는 상황이 달라졌고 그는 뜻밖의 행동을 벌이고 있다. 전 미들급 챔피언 마이클 비스핑을 연상시키는 행보다.

챔피언에 오른 저스틴 게이치는 강자들과의 대결보다 '큰 돈'을 원하고 있다.
챔피언에 오른 저스틴 게이치는 강자들과의 대결보다 '큰 돈'을 원하고 있다.UFC 제공

챔피언이 된 게이치의 선택

게이치가 맥그리거를 거론한 데는 나름의 논리(?)가 있다. 게이치는 과거 찰스 올리베이라와 맥스 할로웨이에게 패했다. 일반적으로라면 두 선수와의 재대결이 자연스럽다. 특히 챔피언이 된 만큼 자신에게 패배를 안겼던 상대에게 설욕할 명분도 충분하다.

하지만 게이치는 그렇게 생각하지 않았다. 'MMA Fighting'에 따르면 게이치는 토푸리아가 이미 올리베이라와 할로웨이를 모두 꺾었기 때문에 자신이 토푸리아를 이긴 것으로 두 선수에 대한 일종의 설욕을 했다고 받아들였다. 그러면서 맥그리거와의 대결에 관심을 보였다.

여기서 맥그리거라는 이름의 가치가 나온다. 맥그리거는 현재 기량이 땅에 떨어졌다. 5년 만의 UFC 복귀전에서도 할로웨이에게 경기 초반 무릎 부상으로 패했다. UFC 통산 마지막 승리 역시 2020년으로 거슬러 올라간다.

그럼에도 맥그리거의 이름값은 여전히 특별하다. 전 UFC 페더급·라이트급 챔피언이라는 경력뿐 아니라 UFC를 대표하는 슈퍼스타라는 상징성이 있기 때문이다. 무엇보다 큰 돈이 된다. 많은 매체와 팬들은 챔피언의 품격과 자존심을 지키며 강한 상대들과 싸우길 바라지만 게이치는 이를 피하려 하고 있다.

최종적으로 게이치가 어느 쪽을 선택할지는 아직 확정되지 않았지만, 그가 챔피언이 된 직후 맥그리거를 거론했다는 사실은 분명하다. 게이치에게도 이번이 특별한 기회다. 오랫동안 최고의 경기력을 보여줬지만 UFC를 대표하는 흥행 스타의 자리에까지 올라선 것은 아니다. 반면 맥그리거는 경기 결과와 별개로 대형 이벤트를 만들어낼 수 있는 몇 안 되는 선수다.

코너 맥그리거(사진 왼쪽)가 복귀전에서 보여준 기량은 크게 실망스러웠다.
코너 맥그리거(사진 왼쪽)가 복귀전에서 보여준 기량은 크게 실망스러웠다.UFC 제공

게이치는 챔피언, 맥그리거는 흥행 카드

재미있는 것은 두 선수의 상황이 묘하게 맞아떨어진다는 점이다. 게이치는 38세에 마침내 UFC 라이트급 챔피언이 됐다. 오랜 시간 정상권에서 싸운 끝에 얻은 왕좌다. 맥그리거 역시 38세다. 한때 UFC를 지배했던 슈퍼스타지만 5년의 공백을 거쳐 돌아온 복귀전에서 부상을 당하며 향후 행보가 불투명해졌다.

둘 다 커리어 후반부에 있다. 그래서 게이치에게 맥그리거전은 단순한 타이틀 방어전 이상의 의미를 가질 수 있다. 게이치는 이미 정상에 올랐다. 하지만 실력은 챔피언으로서 롱런할 정도는 아니다. 현재 쟁쟁한 도전자 그룹 중 누구에게나 패할 수 있다. 그런 상황에서 허망하게 타이틀을 빼앗기느니 약한 상대와 돈을 선택하는 것도 충분히 현실적인 답안지다.

특히 게이치가 과거 맥그리거와 싸울 기회를 거절한 전력이 있다는 점도 흥미롭다. ESPN은 2020년 당시 게이치가 맥그리거와의 대결을 통해 상당한 수익을 얻을 수 있었지만, 그 대신 하빕 누르마고메도프와의 타이틀전을 선택했다고 보도했다. 당시 게이치는 돈이 될 수 있는 맥그리거전보다 UFC 챔피언 도전이라는 목표를 우선시했다.

그로부터 6년이 지났다. 게이치는 이제 챔피언이 됐다. 과거에는 타이틀을 얻기 위해 맥그리거를 지나쳤다면, 지금은 오히려 챔피언 벨트를 가진 상태에서 맥그리거를 바라보고 있다.

이 차이는 중요하다. 게이치가 정상에 오르기 전에는 '돈'보다 '챔피언'이라는 목표가 우선이었다. 하지만 챔피언이 된 지금은 자신의 커리어에서 가장 큰 흥행을 만들 수 있는 상대를 선택할 여지가 생겼다. 그 상대가 맥그리거일 수 있다는 것이다. 물론 실제 대결까지는 넘어야 할 산이 많다.

게이치는 토푸리아전에서 입은 손 부상 때문에 2026년에는 더 이상 싸우지 않을 가능성이 높다. 'MMA Fighting'은 게이치가 시간을 두고 복귀전을 준비할 것이며 현재 제대로 펀치를 날리기조차 어려운 상태라고 전했다.

맥그리거 역시 무릎 부상에서 회복해야 한다. 따라서 게이치와 맥그리거의 대결은 현재 확정된 일정이 아니다. 맥그리거가 이 경기를 원할지도 변수다. 실제로 맥그리거는 과거 게이치에 대해 강한 발언을 내놓으면서도 자신이 라이트급으로 내려가 게이치와 싸우는 것보다는 다른 선택지를 선호한다는 뜻을 밝힌 바 있다.

가장 강한 선수와 싸우는 것은 여전히 중요하다. 하지만 38세의 챔피언에게는 커리어의 가치와 흥행, 대전료 역시 무시할 수 없는 요소다. 그리고 그 모든 것을 한꺼번에 만족하게 할 수 있는 이름이 바로 맥그리거다.

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