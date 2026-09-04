맥그리거 지목한 챔피언 게이치의 선택은?

UFC 제공

코너 맥그리거(사진 왼쪽)가 복귀전에서 보여준 기량은 크게 실망스러웠다.재미있는 것은 두 선수의 상황이 묘하게 맞아떨어진다는 점이다. 게이치는 38세에 마침내 UFC 라이트급 챔피언이 됐다. 오랜 시간 정상권에서 싸운 끝에 얻은 왕좌다. 맥그리거 역시 38세다. 한때 UFC를 지배했던 슈퍼스타지만 5년의 공백을 거쳐 돌아온 복귀전에서 부상을 당하며 향후 행보가 불투명해졌다.둘 다 커리어 후반부에 있다. 그래서 게이치에게 맥그리거전은 단순한 타이틀 방어전 이상의 의미를 가질 수 있다. 게이치는 이미 정상에 올랐다. 하지만 실력은 챔피언으로서 롱런할 정도는 아니다. 현재 쟁쟁한 도전자 그룹 중 누구에게나 패할 수 있다. 그런 상황에서 허망하게 타이틀을 빼앗기느니 약한 상대와 돈을 선택하는 것도 충분히 현실적인 답안지다.특히 게이치가 과거 맥그리거와 싸울 기회를 거절한 전력이 있다는 점도 흥미롭다. ESPN은 2020년 당시 게이치가 맥그리거와의 대결을 통해 상당한 수익을 얻을 수 있었지만, 그 대신 하빕 누르마고메도프와의 타이틀전을 선택했다고 보도했다. 당시 게이치는 돈이 될 수 있는 맥그리거전보다 UFC 챔피언 도전이라는 목표를 우선시했다.그로부터 6년이 지났다. 게이치는 이제 챔피언이 됐다. 과거에는 타이틀을 얻기 위해 맥그리거를 지나쳤다면, 지금은 오히려 챔피언 벨트를 가진 상태에서 맥그리거를 바라보고 있다.이 차이는 중요하다. 게이치가 정상에 오르기 전에는 '돈'보다 '챔피언'이라는 목표가 우선이었다. 하지만 챔피언이 된 지금은 자신의 커리어에서 가장 큰 흥행을 만들 수 있는 상대를 선택할 여지가 생겼다. 그 상대가 맥그리거일 수 있다는 것이다. 물론 실제 대결까지는 넘어야 할 산이 많다.게이치는 토푸리아전에서 입은 손 부상 때문에 2026년에는 더 이상 싸우지 않을 가능성이 높다. 'MMA Fighting'은 게이치가 시간을 두고 복귀전을 준비할 것이며 현재 제대로 펀치를 날리기조차 어려운 상태라고 전했다.맥그리거 역시 무릎 부상에서 회복해야 한다. 따라서 게이치와 맥그리거의 대결은 현재 확정된 일정이 아니다. 맥그리거가 이 경기를 원할지도 변수다. 실제로 맥그리거는 과거 게이치에 대해 강한 발언을 내놓으면서도 자신이 라이트급으로 내려가 게이치와 싸우는 것보다는 다른 선택지를 선호한다는 뜻을 밝힌 바 있다.가장 강한 선수와 싸우는 것은 여전히 중요하다. 하지만 38세의 챔피언에게는 커리어의 가치와 흥행, 대전료 역시 무시할 수 없는 요소다. 그리고 그 모든 것을 한꺼번에 만족하게 할 수 있는 이름이 바로 맥그리거다.