고전영화와 독립영화 볼 수 있는 공공 OTT 서비스, 왜 한국엔 없습니까

어떤 거시적인 입장에서 내려다보지 않아도 씨네마떼크는 필요하다. 생각해보면 이전에 '문화학교 서울'에 발을 들이기 전의 나는 정서적으로 문화적으로 결핍된 시간을 십 수 년 보냈구나 하는 피해의식을 갖게 된다. 우리나라는 인간적으로 누릴 수 있는, 아니 누려야 하는 것을 제대로 제공하지 않고 있다. 심지어 제공할 수 있는 루트를 의지적으로 차단하기도 한다. (중략) 무엇을 하면서 먹고 살든 인간은 진정한 감동을 느낄 줄 알아야 하고, 정서적인 고양을 일으킬 수 있는 문화적인 토양은 마련되어 있어야 한다. 그것을 누리지 못하고 사는 나라가 우리나라다. 그런 측면에서 절대적으로 씨네마떼크가 필요하다고 생각한다. -김노경 문화학교 서울 사무국장, <독립영화 9호> 75, 76p, "할 수만 있다면 이 일을 계속 할 겁니다" 중에서
졸린 눈으로 읽어나가다 깜짝 놀랐다. 발간 25년이 지난 영화잡지 <독립영화> 9번째 권을 읽던 중이었다. 당대 최대 독립영화제인 '인디포럼'을 성공적으로 마친 뒤 행사 주최단체 문화학교 서울의 사무국장 김노경과 가진 인터뷰였다. 단체와 개인의 이력, 정체성 등을 묻는 질문과 응답이 오가던 중 시네마테크의 필요에 대한 응답이 나오는 대목이다.
김노경이 내놓는 답변 안에는 현실 가운데 얼마 들어본 적 없는 주장이 담겨 있다. 한국사회의 시민은 마땅히 진정한 감동을 느끼고 정서적 고양을 일으킬 수 있는 문화적 토양 위에 살아야 하는가. 인간적으로 누릴 수 있고, 누려야만 하는 것을 국가는 차단하고 있는가. 시네마테크라는 기관이 자리하면 그를 해낼 수가 있는가. 그 답변으로부터 이와 같은 질문을 꺼내는 건 25년의 시간이 흘러도 여전히 유효한 담론이다.