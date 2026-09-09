고전영화와 독립영화 볼 수 있는 공공 OTT 서비스, 왜 한국엔 없습니까

한국독립영화협회

책 표지이달 1일 저녁 서울 마포 한국독립영화협회 사무실에서 '<독립영화> 다시 읽기' 9번째 모임이 열렸다. 한때 한국독립영화협회 주력사업으로 독립영화계의 주목을 한 몸에 받았던 이 잡지가 이제는 명맥만 간신히 이어오고 있는 지금, 동료 비평가와 감독, 영화제 프로그래머 등과 함께 '<독립영화> 다시읽기' 모임을 연 건 낯선 시도처럼 여겨졌다. 그래서 필자가 처음 이를 제안했을 당시 몇몇 이들이 내게 다가와 구태여 지난 잡지를 다시 읽을 필요가 있느냐고 묻기도 했던 것이다.그러나 내 의지는 분명했다. 지난해부터 이 잡지 운영위원으로 합류한 상황에서, 첫 호부터 그간 발간된 잡지 전체를 하나씩 공들여 살펴보는 데 각별한 의미가 있다고 여겼다. 그건 그대로 한국 독립영화계가 걸어온 자랑스럽고 또 실망스런 순간들을 복기하는 작업이며, 동시에 정체돼 있는 한국독립영화협회와 한국 독립영화의 설 자리를 가늠하는 일이기도 했다. 무엇보다 현장에 발 담근 이들이 직접 생생한 목소리로 전한 현장의 이야기란 점에서, 이 잡지는 그저 정찰과 평가가 아닌 도전과 실패, 응전과 패배의 기록이기도 했다. 한국 독립영화는 대체 무엇이기에 한국사회 공동체와 예술, 영화와 운동의 영역에 제 자리가 있다고 주장하고 있는 것일까. 그 자리는 여전히 유효한 걸까. 진정으로 닿고 싶은 문제가 바로 여기에 있다고 여겼다.앞선 8호부터 계간지, 즉 봄·여름·가을·겨울에 각 1번씩 발간하는 잡지로 개편한 <독립영화>다. 들끓는 의지와 부족한 역량, 산재한 문제와 격렬한 문제의식 사이에서 이 잡지가 할 수 있는 것과 해야 할 것을 다시금 가다듬은 뒤 나온 두 번째 권이란 점에서 흥미가 가는 구석이 적잖다. 9호의 중심을 가로지르는 것은 영화제다. 가장 힘 주어 편성한 꼭지들은 이해 봄부터 여름 사이 있었던 세 개의 영화제, 2회 전주국제영화제와 2001 부산아시아단편영화제, 그리고 무엇보다 독립영화계 최대 축제로 자리매김한 인디포럼 2001을 다룬다. 인디포럼 운영이 파행에 이르러 더는 이어지지 못하는 지금, 앞날 창창한 축제로 기능하던 사반세기 전의 이야기가 남다르게 읽힌다.우선 9호에 대한 총평부터 해야겠다. 지난 잡지들에 비해 실린 글의 깊이와 문제의식, 수준 등에서 다소 아쉬운 호였다. 계간지 개편 뒤 야심차게 편집의 틀은 정하였으나, 아직 소속 기자 수도 부족하고 외부 필자 섭외에서도 고전을 면치 못하던 상황 때문으로 보인다. 요컨대 연 4회 발간하는 계간지를 만드는 데서도 역량부족이 엿보인다는 뜻이겠다. 조직에 자금과 인력이 부족하단 건 오늘까지 이어지는 고질적 문제다. <독립영화>가 그만한 가치가 있는 잡지라면 보다 많은 지원이 따라야 하는 게 아닐까. 이와 같은 잡지가 역할을 다하는 해외 사례에 비추어 보다 많은 관심과 지원이, 또 그에 앞서 제 가치를 입증하기 위한 실력과 수고가 아쉬운 대목이다.