'제2의 이종범'에서 '제2의 이승엽'으로… 김도영, 어디까지 진화?

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김도영은 재작년 이종범에 이어 올시즌에는 이승엽을 소환하고 있다.KIA 타이거즈
부상이 바꾼 야구, '많이 뛰는 선수'에서 '강하게 치는 선수'로
지난시즌 김도영은 햄스트링 부상으로 30경기밖에 출전하지 못했다. 개막전부터 부상을 당했고 이후에도 햄스트링 문제가 반복되면서 시즌을 조기에 마감했다. 당시 KIA는 김도영의 부상 부담을 줄이기 위해 주루 플레이를 조심스레 관리하기도 했다.
아이러니하게도 이 과정이 김도영의 타격 스타일에 새로운 방향을 만들어냈다는 평가다. 그동안 김도영의 가치는 타격 하나로 설명되지 않았다. 출루하면 뛰었고, 수비에서는 넓은 범위를 활용했으며, 타석에서는 장타까지 만들어냈다. 모든 능력을 경기 곳곳에서 활용하는 선수였다.
그러나 지난해 부상을 거치면서 주루 부담을 줄이고 타격에 보다 집중할 필요성이 생겼다. 그리고 2026년 김도영의 방망이는 그 선택에 답하고 있다.
올해는 8월에만 홈런과 장타 생산에서 리그 최상위권을 기록하며 무서운 페이스를 보여줬다. 23일에는 시즌 38호 홈런으로 2024년 기록과 어깨를 나란히 했고, 사흘 뒤 39호를 때려내면서 자신의 기록을 넘어섰다.
이제 김도영에게 '홈런을 잘 치는 5툴 플레이어'외에 또 다른 캐릭터가 생겼다. 바로 홈런왕이 가능한 선수라는 이미지다. 2024년 이종범을 떠올리게 했다면, 올시즌에는 40홈런을 바라보며 이승엽의 이름과 나란히 놓이고 있다. 실제로 9월 6일까지 홈런 한 개를 추가하면 이승엽이 1999년에 세운 최연소 40홈런 기록을 경신할 수 있다.
물론 지금 당장 김도영을 역대급 레전드 이종범이나 이승엽과 같은 반열에 올려놓는 것은 무리다. 하지만 김도영의 성장 과정이 특별한 것은 분명하다. 보통 젊은 선수에게 붙는 비교 대상은 시간이 지나면서 하나로 좁혀진다. 김도영은 오히려 반대다.
한 시즌에는 이종범을 떠올리게 하더니, 다른 시즌에는 이승엽을 연상시킨다. 이런 선수가 그동안 있었을까 싶다. 이것이 김도영이라는 선수의 가장 무서운 부분이다.