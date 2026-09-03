상어·연쇄살인마·망망대해, 진짜 '킥'은 따로 있다

스튜디오 디에이치엘

영화 <데인저러스 애니멀스>의 한 장면.의외로 괜찮은 장르물이다. 크리처 영화라는 외피 안에 연쇄살인마 스릴러와 탈출 서바이벌을 제법 능숙하게 섞어 놓았다. 뾰족하게 튀어나오는 부분이 없다고 할 수도 있지만, 반대로 어느 한 요소도 소홀히 하지 않는다. 상어와 연쇄살인마, 그리고 망망대해라는 세 가지 공포가 서로 맞물린다. 그 가운데 터커의 비디오 촬영은 영화의 기괴함을 한층 끌어올리는 결정적인 '킥'으로 작용한다.연쇄살인마에게는 저마다 고유한 특징이 있기 마련인데, 터커에게서는 자신의 뜻대로 상황을 기이하게 통제하고 싶어 하는 병리적인 욕망이 엿보인다. 자신이야말로 최상위 포식자라고 여기며 공포에 질린 피해자의 표정을 즐긴다. 아니나 다를까, 그의 표적은 하나같이 젊은 여성이다. 영화가 그의 과거를 구체적으로 설명하지는 않지만, 중요한 것은 그의 트라우마가 무엇이었느냐보다 그것을 타인을 지배하고 파괴하는 방식으로 표출한다는 데 있다.반면 트라우마는 누군가에게 생존을 위한 강인함의 계기가 되기도 하고, 누군가에게는 뒤틀린 욕망의 근원이 되기도 한다. 그렇다면 결국 중요한 것은 트라우마 자체가 아니라 그것을 감당하고 살아가는 사람의 선택 아닐까? 삶을 향한 의지와 타인을 통제하려는 욕망이 맞부딪힐 때, 과연 어느 쪽이 끝까지 살아남게 될까?<데인저러스 애니멀스>를 단순히 킬링타임용 영화로 규정해도 충분할 것이다. 하지만 그 안에는 의외로 흥미로운 질문이 숨어 있다. 영화가 끝난 뒤에도 제목을 다시 떠올리게 되는 이유다. 과연 '위험한 동물들'은 누구를 가리키는가. 본능대로 움직이는 상어일까, 아니면 자신의 욕망을 위해 타인의 공포와 죽음을 즐기는 인간일까. 답은 어느 정도 정해져 있는 것 같지만, 그 당연한 답을 긴장감 넘치는 장르 영화 안에서 다시 생각하게 만든다는 것만으로도 충분히 볼 만한 작품이다.