상어·연쇄살인마·망망대해, 진짜 '킥'은 따로 있다

호주 골드코스트 해변에서 터커는 상어 체험 보트를 운영한다. 평생 해 보기 힘든 체험인 만큼 제법 인기가 많은 모양이다. 어느 날 두 명의 대학생 친구가 도파민 넘치는 상어 체험을 즐기러 찾아오지만, 남자는 그 자리에서 목숨을 잃고 여자는 보트 아래에 갇힌다. 터커는 사람을 아무렇지도 않게 죽이는 살인마였다.
자유로운 영혼의 서퍼 제퍼는 우연히 만난 젊은 부동산업자 모세와 하룻밤을 함께 보낸다. 하지만 제퍼는 다음 날 말없이 떠나 버리고, 모세는 못내 아쉬운 마음에 그녀를 찾아 나선다. 그 사이 제퍼는 터커에게 붙잡혀 보트 아래에 갇힌다. 그렇게 터커의 상어 체험 보트 아래에는 앞서 납치된 여대생과 제퍼가 함께 갇히게 된다.
급기야 터커는 제퍼가 보는 앞에서 상어들이 득실거리는 바다 한가운데로 여대생을 먹잇감처럼 던져 버리려 한다. 그는 그 광경을 비디오로 촬영하고 피해자의 머리카락 한 줌과 함께 보관한다. 터커는 단순한 살인자가 아닌 연쇄살인마였던 것이다. 제퍼는 이 절체절명의 위기를 타개할 수 있을까? 모세는 우여곡절 끝에 그녀를 찾아낼 수 있을까?