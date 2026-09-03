'고군분투' 이현중과 '공백 메운' 최준용이 드디어 함께 한다

대한민국농구협회

최준용(사진 왼쪽)의 합류는 국가대표팀 입장에서 천군만마다.한국 남자농구가 이번 아시안게임에서 넘어야 할 가장 큰 과제는 경기력의 안정이다. 최근 대표팀은 경기마다 기복을 보였다. 공격이 잘 풀릴 때는 빠른 패스와 외곽슛을 통해 위력을 발휘하지만, 상대의 강한 압박을 받으면 공격 전개가 단조로워지는 모습도 있었다. 특히 이현중에 대한 의존도가 높아질수록 상대 수비가 대응하기 쉬워지는 문제가 있었다.최준용의 합류는 바로 이 지점을 바꿀 수 있는 카드다. 이현중에게 필요한 것은 자신에게 집중되는 수비를 분산시켜줄 동료다. 최준용에게 필요한 것은 자신의 다재다능함을 활용할 수 있는 공간이다. 두 선수는 서로에게 필요한 조건을 제공할 수 있다.이현중이 외곽에서 수비를 끌어내고 최준용이 안쪽을 파고드는 장면, 최준용이 공을 잡고 수비를 끌어낸 뒤 이현중에게 외곽 패스를 연결하는 장면이 대표팀 공격의 새로운 패턴이 될 수 있다.수비에서도 역할 분담이 가능하다. 최준용이 신체조건을 활용해 상대 포워드를 상대하고, 이현중이 자신의 기동력과 활동량을 활용한다면 한 선수에게 수비 부담이 집중되는 것을 막을 수 있다.물론 가장 중요한 것은 두 선수의 욕심이 아니라 역할의 조화다. 대표팀에서 이현중은 이미 에이스다. 최준용 역시 자신의 능력을 증명한 선수다. 두 선수가 모두 공격의 중심이 되려고 한다면 오히려 공의 흐름이 끊길 수 있다.반대로 서로의 장점을 인정하고 필요한 순간 공격권을 나눠 갖는다면 시너지 효과는 상당할 수 있다. 하지만 오래전부터 친분이 깊고 플레이스타일 자체가 이타적인 부분도 강한 점을 감안했을 때 크게 걱정할 부분은 아니다는 의견이 많다.아시안게임에서 한국은 A조에 편성돼 10일 사우디아라비아, 11일 인도네시아, 13일 일본과 차례로 맞붙는다. 조별리그부터 만만치 않은 승부가 예상되는 가운데 특히 일본전은 한국의 전력을 확인할 수 있는 중요한 경기다.한국 남자농구는 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 금메달 탈환에 도전한다. 그동안 이현중은 홀로 대표팀 공격을 이끌어야 했고, 이현중이 없을 때는 최준용이 대표팀에서 중요한 역할을 수행했다.이제는 상황이 달라졌다. 이현중과 최준용이 함께 한다. 한국 남자농구의 반등이 두 에이스의 만남에서 시작될 수 있을지 주목된다.