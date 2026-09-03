'고군분투' 이현중과 '공백 메운' 최준용이 드디어 함께 한다

대한민국 남자농구 국가대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임을 향한 최종 준비에 들어간다. 12년 만의 금메달 탈환을 목표로 내건 가운데 이번 대표팀에서 가장 눈길을 끄는 장면은 이현중(26, 201cm)과 최준용(32, 200.2cm)의 만남이다.
대한민국농구협회는 2일 아시안게임에 출전할 국가대표팀 최종 12인 명단을 확정했다. 이현중을 비롯해 여준석(시애틀대), 이정현(소노), 유기상(LG), 이우석(국군체육부대), 안영준(SK), 이승현(현대모비스), 변준형(정관장), 장재석(KCC) 등이 이름을 올렸다. 문유현(정관장), 에디 다니엘(SK) 등 젊은 선수들도 최종 명단에 포함됐다.
그리고 여기에 최준용(KCC)이 합류한다. 그동안 이현중과 최준용은 대표팀에서 서로 다른 시기에 중심 역할을 맡아왔다. 이현중이 대표팀의 새로운 에이스로 떠오르며 국제무대에서 고군분투할 때는 최준용이 없었다. 부상과 이런저런 구설수 등이 이유였다.
그러다 이현중이 미국 일정으로 대표팀을 떠나야 했던 얼마전 최준용이 오랜만에 복귀해 그 공백을 메웠다. 이에 팬들은 이현중이 절정의 기량을 펼치고 있는 시기에 최준용과 합을 맞추지 못하고있는 상황을 아쉬워했다.
이현중은 외곽에서 공격의 중심을 잡았다. 큰 신장과 뛰어난 슈팅 능력을 앞세워 상대 수비를 끌어냈고, 돌파와 리바운드까지 가세하며 대표팀 공격에서 차지하는 비중을 크게 높였다. 하지만 그만큼 상대의 집중 견제도 심해졌다. 이현중에게 수비가 몰릴수록 한국의 공격은 답답해지는 경우가 있었다.
최준용은 다른 방식으로 대표팀에 힘을 불어넣었다. 득점뿐 아니라 리바운드와 패스, 수비, 경기 조율까지 폭넓게 관여할 수 있는 전천후 포워드다. 특정 역할 하나에 국한되지 않고 경기 상황에 따라 여러 포지션을 오갈 수 있다는 것이 강점이다.
이제 아시안게임을 앞두고 두 선수가 같은 유니폼을 입는다. 그동안 따로 존재했던 두 개의 축이 하나로 합쳐진다. 흔들리는 한국 남자농구가 반등의 계기를 만들 수 있을지 관심이 집중되는 이유다.