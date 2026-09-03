아이를 납치한 범인, 단서는 손톱깎이에 있다

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공식예고편﻿새로운 피해자의 시신을 살피던 피트는 아이의 손톱이 유난히 짧다는 사실을 발견한다. 오래전 프랭크는 아이들이 자신을 할퀴지 못하도록 범행 전에 손톱을 깎았다. 외부에는 알려지지 않은 범행 방식까지 그대로 되풀이됐다는 사실은, 범인이 단순한 모방범이 아니라 프랭크의 범죄를 아주 가까이에서 알고 있는 인물임을 가리킨다.그 단서는 결국 프랭크의 아들 프랜시스 카터 주니어(오언 티그)에게 이어진다. 아버지를 거의 알지 못한 채 자란 프랜시스는 그의 범죄 방식을 그대로 되풀이한다. 영화는 두 사람의 닮은 모습을 직접 설명하는 대신, 피해자의 몸에 남은 작은 흔적을 통해 아들이 아버지의 세계를 얼마나 깊이 따라가고 있는지를 드러낸다.프랜시스가 좇은 것은 범행 방식만이 아니다. 자신을 제대로 알지도 못했던 아버지에게 인정받고 싶은 마음은 그를 점점 프랭크의 세계 안으로 끌어당긴다. 그에게 아버지와 가까워진다는 것은 결국 그를 닮아가는 일이었다.그러고 나면 감옥 면회실에서 프랭크가 던졌던 말도 다르게 들린다. 사랑받지 못한 아들은 아버지를 신격화한다며 피트와 톰을 조롱했지만, 정작 그 말에 가장 가까이 다가간 사람은 자신의 아들 프랜시스였다.영화는 여기서 한 세대를 더 거슬러 올라간다. 위스퍼맨이라는 이름은 프랭크가 아이들에게 저지른 범행에서 생겨났다. 그런데 피트가 프랭크의 어린 시절을 꺼내면서 이 이름에 또 다른 의미가 겹쳐진다. 프랭크 역시 어린 시절 아버지에게 폭력을 당했고, 그 일을 되짚는 피트의 말속에서 '속삭였다'는 단어가 다시 등장한다. 프랭크의 아버지도 어린 아들에게 속삭였던 것이다. 그 순간 '위스퍼맨'이라는 이름도 다르게 들리기 시작한다. 아이들에게 속삭이던 프랭크 역시 한때 아버지의 속삭임을 듣던 아이였다.그 흔적은 프랭크에서 끝나지 않는다. 프랭크는 자신의 아들 프랜시스를 아직 자신에게서 '배우는 단계'에 있다고 말한다. 가까워지고 싶었던 아버지를 닮아가면서 프랜시스는 점점 프랭크가 만든 세계 안으로 들어간다. 여기까지만 보면 〈위스퍼맨〉은 한 세대의 폭력이 다음 세대로 이어지는 익숙한 이야기에 가깝다.그런데 영화는 아버지의 흔적이 모든 아들을 같은 곳으로 데려가는 것은 아니라고 말한다. 프랭크와 프랜시스 옆에 또 다른 아버지와 아들, 피트와 톰을 세우기 때문이다.톰은 오랫동안 피트를 자신의 삶에서 밀어냈다. 그럼에도 자신이 쓴 소설에는 아버지를 닮은 형사가 계속 등장한다. 현실에서는 밀어냈지만 이야기 안에서는 끝내 놓지 못한 것이다.그런 톰에게는 어린 시절부터 간직해온 기억이 하나 있다. 밤이면 찾아와 함께 모험을 떠나고, 헤어지기 전에는 이마에 입을 맞춰주던 친구였다. 아침이면 흔적도 없이 사라졌기에 톰은 그를 상상 속 친구로 기억해왔다. '미스터 나이트'였다.