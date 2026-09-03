아이를 납치한 범인, 단서는 손톱깎이에 있다

"아버지의 사랑을 받지 못하면 아버지를 신격화하게 되니까."
넷플릭스 영화 〈위스퍼맨〉에서 수감 중인 연쇄살인범 프랭크 카터(마이클 키튼)가 자신을 체포했던 전직 형사 피트 윌리스(로버트 드 니로)에게 던지는 말이다. 프랭크는 피트의 아들 톰 케네디(애덤 스콧)가 쓴 소설 속 형사가 아버지를 닮았다는 사실을 들춰낸다. 현실에서는 멀어진 아버지를 소설 속에서는 영웅처럼 그리고 있다는 것이다.
처음에는 오랫동안 삐걱거린 피트와 톰의 관계를 향한 조롱처럼 들린다. 그러나 영화가 진행될수록 이 말은 뜻밖의 방향으로 되돌아온다. 피트에게 톰이 있듯, 프랭크에게도 아들 프랜시스가 있기 때문이다.
〈위스퍼맨〉은 아이를 납치한 범인을 추적하는 범죄 스릴러로 시작한다. 아이가 사라지고, 과거의 범행과 닮은 흔적이 발견되고, 감옥에 갇힌 원조 살인범은 사건의 비밀을 알고 있는 듯 행동한다. 관객이 해야 할 일도 분명해 보인다. 단서를 따라 범인을 찾는 것이다.
흥미로운 것은 범인의 윤곽이 드러날수록 영화의 시선이 조금씩 다른 곳으로 향한다는 점이다. 범인을 찾던 이야기는 어느새 두 아들이 각자의 아버지를 어떻게 받아들이며 살아왔는지를 들여다보기 시작한다. 한 아들은 아버지를 따라가고, 다른 아들은 자신이 알고 있던 아버지를 다시 바라본다.
깎인 손톱