내가 만든 노래가 전 세계 차트 1위? 팝스타 고소한 남자의 사연

바이포엠스튜디오

큰사진보기 ▲영화 '싱 어게인' 바이포엠스튜디오

<싱 어게인>의 가장 큰 장점은 존 카니 작품답게 영화 곳곳에서 숨 쉬고 있는 음악이다. '웨딩 싱어'라는 주인공 설정에 맞춰 스티비 원더, 쿨 앤 더 갱, 씬 리지, 홀 앤 오츠 등 귀에 익숙한 1970~80년대 팝 명곡들이 관객들의 귀를 사로잡는다. <원스>의 명곡 '폴링 슬로리 Falling Slowly'가 길거리 버스킹을 통해 울려 퍼질 땐 반가운 미소를 짓게 만든다.

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특히 카니 감독과 작곡가 개리 클라크가 만든 신곡 '하우 투 라이트 어 송 (위드아웃 유) How to Write a Song (Without You)'은 영화 속 가상의 히트곡이라는 설정을 넘어 영화관을 나선 후에도 머릿속에 맴돌 만큼 강력한 중독성을 자랑한다.



이 노래는 영화 안에서 쉼 없이 반복될수록 그 의미가 조금씩 달라진다. 릭의 소박한 작업물에서 시작해 대니의 재기 수단을 거쳐, 다시 릭이 창작자로서의 존재를 증명해야 하는 노래로 돌아오기까지의 우여곡절은 <싱 어게인>이 전달하려는 이야기를 음악 안에 고스란히 담아낸다.

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같은 노래가 두 사람의 상황에 따라 제각기 색깔을 달리하면서, 영화 속 갈등과 관계의 변화도 자연스럽게 그 흐름을 따라간다. 하나의 멜로디에 여러 인생을 겹쳐 놓은 〈싱 어게인〉은 음악이란 누구의 것도 아니면서 동시에 모두의 것이라는 사실을 다시 한번 일깨운다.



상영시간 98분. 15세 이상 관람가. 싱어게인 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 웃자고 시작했는데 레전드가 됐다, 효리수의 유쾌한 귀환

영화 '싱 어게인'영화는 릭과 대니의 관계를 무작정 선과 악으로 나누지 않는다. 릭에게는 오랜 시간 품어온 음악인으로서의 꿈을 되찾으려는 절박함이 있고, 대니에게는 다시 무대의 중심으로 돌아가야 한다는 압박감이 자리한다.이렇듯 두 사람의 갈등에는 나름의 이유가 존재한다.<싱 어게인> 속 주인공의 대립은 단순한 저작권 분쟁 이상의 의미가 있다. 성공과 실패를 경험한 사람 사이의 간극, 창작자의 이름과 작품의 소유권 문제를 거쳐 어느새 오랫동안 꿈을 포기하지 못한 인물의 자존심과, 성공을 잃어버릴지도 모른다는 두려움이 충돌하는 이야기로 확장된다.다만 전작들에 비해 서사가 다소 전형적인 흐름으로 전개되면서 <원스> <싱 스트리트> 등을 통해 느꼈던 순수한 음악적 마법이나 감동과는 다소 거리감을 둔다. 극의 중반 부 이후에는 이야기가 여러 방향으로 뻗어나가면서 조금 산만하게 느껴지는 순간도 있다.그럼에도 <싱 어게인>에는 존 카니 감독의 작품에서 빼놓을 수 없는 따뜻한 시선과 유머만큼은 여전히 살아 있다. 서로 다른 세대와 처지에 놓인 두 사람이 한 곡의 노래를 놓고 감정 싸움을 벌이고 이를 풀어가는 과정 역시 영화가 말하고자 하는 성공과 실패의 간극을 자연스럽게 보여준다.