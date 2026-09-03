내가 만든 노래가 전 세계 차트 1위? 팝스타 고소한 남자의 사연

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영화 '싱 어게인'바이포엠스튜디오
영화는 릭과 대니의 관계를 무작정 선과 악으로 나누지 않는다. 릭에게는 오랜 시간 품어온 음악인으로서의 꿈을 되찾으려는 절박함이 있고, 대니에게는 다시 무대의 중심으로 돌아가야 한다는 압박감이 자리한다.이렇듯 두 사람의 갈등에는 나름의 이유가 존재한다.
<싱 어게인> 속 주인공의 대립은 단순한 저작권 분쟁 이상의 의미가 있다. 성공과 실패를 경험한 사람 사이의 간극, 창작자의 이름과 작품의 소유권 문제를 거쳐 어느새 오랫동안 꿈을 포기하지 못한 인물의 자존심과, 성공을 잃어버릴지도 모른다는 두려움이 충돌하는 이야기로 확장된다.
다만 전작들에 비해 서사가 다소 전형적인 흐름으로 전개되면서 <원스> <싱 스트리트> 등을 통해 느꼈던 순수한 음악적 마법이나 감동과는 다소 거리감을 둔다. 극의 중반 부 이후에는 이야기가 여러 방향으로 뻗어나가면서 조금 산만하게 느껴지는 순간도 있다.
그럼에도 <싱 어게인>에는 존 카니 감독의 작품에서 빼놓을 수 없는 따뜻한 시선과 유머만큼은 여전히 살아 있다. 서로 다른 세대와 처지에 놓인 두 사람이 한 곡의 노래를 놓고 감정 싸움을 벌이고 이를 풀어가는 과정 역시 영화가 말하고자 하는 성공과 실패의 간극을 자연스럽게 보여준다.
여전히 매력적인 음악의 힘