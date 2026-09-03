발달장애인 핸드볼 팀, 감독은 '우·생·순' 실제 주역

필름다빈

<퍼펙트슛> 스틸A등급 팀 주장인 김생수는 겉보기엔 장애인임을 알아채기 힘들 정도다. 행복모아 챌린저스의 시합은 장애인 팀이란 색안경을 굳이 끼지 않아도 박진감이 제법 넘친다. 하지만 강백호와 송태섭 합류 전 북산고 농구부처럼 주장 1인 팀이란 게 한계다. 국가대표를 꿈꾸는 김생수에게 쏟아지는 기대와 더불어 압박도 만만하지 않다. 그는 실력을 인정받고 좋은 성적을 거둬 부모에게 집을 사주고 싶다는 꿈을 조심스레 꺼낸다. 여느 전업 선수와 다르지 않은 꿈이다.행복모아 챌린저스엔 숙적 라이벌 팀도 엄연히 존재한다. 경기 안양 SNP 드래곤즈다. 김생수의 팀보다 전력 균형이 잘 짜인 팀이라 강적의 향기가 철철 넘친다. 그래도 센터의 활약 덕분에 시합은 긴장이 넘친다. 상대 팀은 김생수 봉쇄가 핵심 전략일 정도다. 핸드볼이 이렇게 흥미진진한 종목이었나 싶을 만큼 시합에 어느새 빠져들기 시작한다. 치열한 경기 중에 김생수는 무릎이 돌아가는 부상을 당해 원통하다. 비장애인 특기자 지망생과 다를 게 없다.또 다른 주인공이 모습을 드러낸다. C등급 경북 안동 갓핸드 팀 골키퍼 '김수일'이다. 한 눈에 자폐 징후가 노출되는 그다. 그러니 아빠가 아들의 매니저 겸 운전기사로 늘 동행해야 한다. 같은 리그라지만 A등급과 C등급 팀과 선수들의 지향과 목표는 확연히 다르다는 게 포착된다. 김생수와 라이벌 팀 황범준 같은 선수들은 발달장애인 대상 스페셜 올림픽 종목인 핸드볼 국가대표 선수를 꿈꾸지만, 김수일과 동료들은 그저 즐겁게 단체활동하는 데 좀 더 가깝다.연습에 매진하고 시합에 최선을 다하며 재활에 몸부림치는 김생수와 달리, 김수일과 아빠의 모습은 일상생활 측면을 좀 더 주목한다. 중국집에서 짜장면을 먹고 조부모 산소에 성묘를 간다. 함께 갯벌체험을 떠나기도 한다. 26살 김생수가 자립하기 위해 고심하는 것과 달리 17살 김수일은 독립생활을 하기엔 애로가 꽃피는 조건이다. 두 선수의 조건과 처지는 확연히 구별된다. 이는 장애인 핸드볼 리그의 설립 취지를 둘러싼 쟁점이기도 하다.