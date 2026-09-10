"다시 영광을" 대한민국 레슬링의 꿈, 나고야에서 이룰까

박장식

2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 다시 한 번의 '화양연화'를 노리는 남자 레슬링 대표팀.1976년 양정모가 몬트리올에서 해냈던 대한민국이라는 이름의 첫 금메달을 달성한 종목, 대한민국의 올림픽과 아시안 게임의 메달 소식을 책임졌기에 10년 전 리우 올림픽 때만 해도 '효자 종목'이라는 말을 듣곤 했던 종목, 레슬링이 이제는 다시 과거의 영광을 되찾을 수 있을까.2026 아이치·나고야 아시안 게임을 준비하는 레슬링 대표팀 선수들의 각오가 예사롭지 않다. 정확히는 더 물러설 곳이 없다는 위기 의식에 가깝다. 그도 그럴 것이 3년 전 열렸던 항저우 아시안 게임에서 동메달 2개에 그치며 1966년 방콕 대회 이후 처음으로 결승에 진출조차 하지 못했고, 2년 전 파리 올림픽에서는 두 대회 연속 '노 메달'에 그치며 침체된 모습을 보여줬기 때문이다.'바르셀로나의 영웅' 안한봉 대표팀 감독마저도 대한레슬링협회가 치렀던 미디어데이에서 굵은 눈물을 보일 정도로 짙은 부담감과 중압감을 보여줬을 정도였다. 다행히도 이번 대회에는 '금메달 후보'도, '결승 진출 후보'도 눈에 띈다는 것이 다르다. 현해탄을 건너는 레슬링 대표팀의 각오는 보다 남다르다.1992 바르셀로나 올림픽에서 금메달을 따냈던 레슬링의 영웅, 안한봉 대표팀 감독은 지난 8월 19일 열린 대한레슬링협회 미디어데이 현장에서 눈물을 보였다. "이번 대회만큼은 물러설 곳이 없다"고 말했던 그의 눈물에 다른 선수들도 울컥한 듯 눈물을 훔치는 모습이 목격되었다.그럴만도 했다. 지난 10년 동안 악재와 시련을 모두 겪었던 한국 레슬링이었다. 2016 리우 올림픽에서 김현우가 레슬링 그레코로만형 75kg 종목에서 석연찮은 판정을 이겨내며 동메달을 따낸 이후 올림픽 메달이 없었다. 5년 전 도쿄에서는 예선을 앞두고 선수단이 코로나19에 집단 감염되는 악재가 겹쳐 '노 메달'에 그쳤고, 2년 전 파리에서도 레슬링은 '노 메달'에 그쳤다.3년 전 열린 항저우 아시안 게임에서도 한국 선수들이 모두 결승을 밟지 못했을 정도로 부진했다. 안한봉 감독의 분루도 지난 10년의 아쉬움이 그대로 묻어나는 눈물이었다. 대한체육회가 개최한 아시안 게임 미디어데이에서 안 감독은 "우리 레슬링이 성적이 좋지 않은데도, 선수들이 나이가 있음에도 힘들게 훈련했던 과정이 스쳐 지나가니 나도 모르게 울컥했다"고 돌아봤다.감독의 눈물, 어쩌면 약해보일 수 있는 모습이었다. 하지만 안 감독의 눈물에 선수들이 뭉쳤다. '감독님의 눈물이 헛되지 않게 하자'는 다짐도 뒤따랐다. 안 감독은 8월 20일 진천국가대표선수촌에서 열린 대한체육회 아시안게임 미디어데이에서 "선수들이 '감독님이 저렇게 눈물까지 보일 정도로 간절한데 우리가 한 번 해보자, 이번을 계기로 다시 우리 레슬링이 죽지 않았다는 것을 보여주자'고 이야기를 나눴더라"며 선수들의 이야기를 전했다.다행히도 이번 아시안 게임에서는 '금메달 후보'도 눈에 띈다. 대한레슬링협회는 그레코로만형 정한재(수원시청)를 우승 후보로 알린 데 이어, 결승 진출 1인·동메달 6인를 추가 목표로 지정하고 나섰다. 정한재는 지난해 세계레슬링선수권대회 남자 그레코로만형 63㎏급에서 은메달을 따냈다. 2018년 대회에서 김현우·김민석이 각각 동메달을 따낸 후 7년 만에 다가온 '메달 낭보'였다.'최중량급의 자존심' 김민석(수원시청)도 이번 대회 결승 진출 유력 후보다. 최중량급에서 꾸준한 활약을 보여주고 있는 레슬링의 베테랑 김민석은 6월 몽골 랭킹 대회에서 금메달을 따내며 자존심을 높였다. 대한레슬링협회는 김민석의 성적을 결승 진출, 그 이상을 바라볼 수 있다고 예측했다.