학교 담장 허문 청소년 무대… 고양 13개 중·고 밴드·댄스부 한자리에

▲고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'이 끝난 뒤, 디너파티와 자유 교류 시간이 마련돼 참가 청소년들이 학교와 학년을 넘어 밴드·댄스 활동 경험을 나누고 자연스럽게 관계를 맺었다. 토당청소년수련관

토당청소년수련관은 이번 공연을 일회성 행사로 끝내지 않고 학교 대표 밴드·댄스부 네트워크를 중심으로 후속 교류 활동을 이어갈 계획이다. 공연 과정과 활동 모습을 사진과 영상으로 기록해 참여 청소년들의 성과를 공유하고 학교 간 문화예술 교류도 지속적으로 확대할 방침이다.



황세연 토당청소년수련관 관장은 "처음 네트워크를 구성할 때부터 목표는 여러 학교가 한 무대에 서는 데 그치는 것이 아니라 청소년들이 음악과 춤을 통해 서로 만나고 함께 성장하는 관계를 만드는 것이었다"며 "이번 공연에서 학교의 경계를 넘어 서로의 무대를 응원하는 모습을 확인한 만큼 앞으로도 청소년이 주체가 되는 문화예술 네트워크를 적극 지원하겠다"고 말했다.



토당청소년수련관은 문화예술·스포츠 특성화 청소년시설로 학교 대표 밴드·댄스부 네트워크를 비롯해 청소년 공연과 문화예술교육, 스포츠 프로그램 등을 운영하며 지역 청소년들의 문화예술 활동 참여를 지원하고 있다.

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