학교 담장 허문 청소년 무대… 고양 13개 중·고 밴드·댄스부 한자리에

▲
고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 참가자들이 단체 기념사진을 찍고 있다.토당청소년수련관
학교별 실력을 겨루는 무대가 아니라 음악과 춤을 매개로 서로를 응원하고 교류하는 무대였다. 고양시 청소년들이 학교의 경계를 넘어 함께 만든 연합 공연이 새로운 문화예술 네트워크의 가능성을 보여줬다.
고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관은 지난달 29일 토당청소년수련관 공연장에서 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'을 개최했다고 밝혔다.
이번 공연은 지난 5월 출범한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 네트워크'의 첫 연합 활동으로, 관내 중·고등학교 대표 동아리 간 교류를 확대하고 지속 가능한 청소년 문화예술 네트워크를 만들기 위해 마련됐다.
이날 공연에는 고양송산중학교, 무원중학교, 행신고등학교 등 지역 13개 중·고등학교 대표 밴드와 댄스부가 참여해 각 팀의 개성을 담은 무대를 선보였다.
공연장이 하나의 '연합 무대'로
공연의 시작부터 현장 분위기는 남달랐다. 서로 다른 학교 밴드부 청소년들이 함께 준비한 연합 오프닝 무대가 공연장의 문을 열었고, 객석에서는 학교를 가리지 않는 응원이 이어졌다.