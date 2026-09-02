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학교 담장 허문 청소년 무대… 고양 13개 중·고 밴드·댄스부 한자리에

학교 담장 허문 청소년 무대… 고양 13개 중·고 밴드·댄스부 한자리에

고양시청소년재단 토당청소년수련관, 연합 공연 성료… 경쟁 대신 교류, 지속 가능한 문화예술네트워크

최경준(235jun)
26.09.02 20:54최종업데이트26.09.02 20:54
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고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 참가자들이 단체 기념사진을 찍고 있다.
고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 참가자들이 단체 기념사진을 찍고 있다.토당청소년수련관

학교별 실력을 겨루는 무대가 아니라 음악과 춤을 매개로 서로를 응원하고 교류하는 무대였다. 고양시 청소년들이 학교의 경계를 넘어 함께 만든 연합 공연이 새로운 문화예술 네트워크의 가능성을 보여줬다.

고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관은 지난달 29일 토당청소년수련관 공연장에서 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'을 개최했다고 밝혔다.

이번 공연은 지난 5월 출범한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 네트워크'의 첫 연합 활동으로, 관내 중·고등학교 대표 동아리 간 교류를 확대하고 지속 가능한 청소년 문화예술 네트워크를 만들기 위해 마련됐다.

이날 공연에는 고양송산중학교, 무원중학교, 행신고등학교 등 지역 13개 중·고등학교 대표 밴드와 댄스부가 참여해 각 팀의 개성을 담은 무대를 선보였다.

공연장이 하나의 '연합 무대'로

공연의 시작부터 현장 분위기는 남달랐다. 서로 다른 학교 밴드부 청소년들이 함께 준비한 연합 오프닝 무대가 공연장의 문을 열었고, 객석에서는 학교를 가리지 않는 응원이 이어졌다.

고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 서로 다른 학교 밴드부 청소년들이 함께 준비한 연합 오프닝 무대가 열리고 있다.
고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 서로 다른 학교 밴드부 청소년들이 함께 준비한 연합 오프닝 무대가 열리고 있다.토당청소년수련관

고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 서로 다른 학교 밴드부 청소년들이 함께 준비한 연합 오프닝 무대가 열리고 있다.
고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 서로 다른 학교 밴드부 청소년들이 함께 준비한 연합 오프닝 무대가 열리고 있다.토당청소년수련관

이후 밴드와 댄스팀이 차례로 무대에 올랐지만, 단순히 공연을 이어가는 형식에 그치지 않았다. 출연 청소년들이 직접 팀을 소개하고 선곡의 의미와 준비 과정을 이야기하는 인터뷰 형식이 더해지면서 무대의 주인공이 청소년임을 더욱 분명하게 드러냈다.

공연이 끝난 뒤에도 출연자들은 객석을 떠나지 않았다. 자신의 순서가 끝난 뒤에도 다른 학교 공연을 함께 관람하며 박수를 보내는 모습이 공연장 곳곳에서 이어졌다.

경쟁보다 교류에 초점 맞춘 쇼케이스

이번 공연은 순위를 매기거나 우열을 가리는 경연대회가 아니라 '연합 쇼케이스' 형식으로 진행됐다. 공연 이후에는 디너파티와 자유 교류 시간이 마련돼 학교와 학년을 넘어 밴드·댄스 활동 경험을 나누고 자연스럽게 관계를 맺는 시간도 이어졌다.

고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 출연 청소년들이 직접 팀을 소개하고 선곡의 의미와 준비 과정을 이야기하는 인터뷰가 진행되고 있다.
고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'에서 출연 청소년들이 직접 팀을 소개하고 선곡의 의미와 준비 과정을 이야기하는 인터뷰가 진행되고 있다.토당청소년수련관

고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'이 끝난 뒤, 디너파티와 자유 교류 시간이 마련돼 참가 청소년들이 학교와 학년을 넘어 밴드·댄스 활동 경험을 나누고 자연스럽게 관계를 맺었다.
고양시청소년재단(대표이사 최회재) 토당청소년수련관이 지난 8월 29일 토당청소년수련관 공연장에서 개최한 '2026 고양특례시 학교 대표 밴드·댄스부 연합 공연'이 끝난 뒤, 디너파티와 자유 교류 시간이 마련돼 참가 청소년들이 학교와 학년을 넘어 밴드·댄스 활동 경험을 나누고 자연스럽게 관계를 맺었다.토당청소년수련관

토당청소년수련관은 이번 공연을 일회성 행사로 끝내지 않고 학교 대표 밴드·댄스부 네트워크를 중심으로 후속 교류 활동을 이어갈 계획이다. 공연 과정과 활동 모습을 사진과 영상으로 기록해 참여 청소년들의 성과를 공유하고 학교 간 문화예술 교류도 지속적으로 확대할 방침이다.

황세연 토당청소년수련관 관장은 "처음 네트워크를 구성할 때부터 목표는 여러 학교가 한 무대에 서는 데 그치는 것이 아니라 청소년들이 음악과 춤을 통해 서로 만나고 함께 성장하는 관계를 만드는 것이었다"며 "이번 공연에서 학교의 경계를 넘어 서로의 무대를 응원하는 모습을 확인한 만큼 앞으로도 청소년이 주체가 되는 문화예술 네트워크를 적극 지원하겠다"고 말했다.

토당청소년수련관은 문화예술·스포츠 특성화 청소년시설로 학교 대표 밴드·댄스부 네트워크를 비롯해 청소년 공연과 문화예술교육, 스포츠 프로그램 등을 운영하며 지역 청소년들의 문화예술 활동 참여를 지원하고 있다.
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사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

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