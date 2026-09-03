"대체 넌 어떻게 살아왔냐"... 인생 점검하게 만든 <들쥐>의 질문

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
손톱을 먹은 쥐가 사람의 형상을 하고 나타나 진짜 주인을 집에서 쫓아낸다는 전래동화를 모티브로 한 넷플릭스 드라마 <들쥐>를 재미있게 봤다. 작품 속 주인공 제문재(류준열)는 어느 날 자신과 똑같은 얼굴과 이름을 한 들쥐에게 삶을 통째로 도둑맞았다. 은행 계좌 속 돈과 집, 신분증은 물론 사람들과의 관계까지 빼앗긴다.
처음에는 억울하게 삶을 빼앗긴 제문재에게 몰입했다. 그러나 이야기가 진행될수록 우리가 믿었던 진짜의 실체도 흔들리기 시작한다. 유명 작가로 성공한 제문재의 삶 역시 타인의 글과 인생을 훔쳐 쌓아 올린 것이었기 때문이다. 삶을 빼앗긴 피해자인 동시에 다른 사람의 것을 빼앗아 자신의 삶을 만들어온 가해자였던 셈이다.
우여곡절 끝에 제문재는 빼앗겼던 이름과 신분을 되찾는다. 하지만 그것으로 모든 것이 제자리로 돌아오지는 않는다. 자신의 이름을 되찾았는데도 정작 그 이름으로 살아갈 자신을 찾지 못한다. 결국 드라마는 그가 자신의 진짜 삶 속에서 혼란스러워하는 모습을 보여주며 끝난다.
드라마 결말을 보고 많은 생각이 들었다. '진짜 나'라는 존재는 누구일까.
역할을 걷어내면 '진짜' 내가 남을까