사람마다 달리 비치는 환희의 얼굴, 이 영화도 그렇기를

영화를 보는 데 단 하나의 기준점이 있는 것은 아니다. 다른 예술과 마찬가지로 다각도의 비평, 이해, 감상이 가능하다. 세상엔 마치 일타강사처럼 '이것이 정답이니 내 해석을 따라오라'고 말하는 평자들이 적지 않지만, 평론이 이룰 수 있는 진짜 미덕이란 그저 내가 찾은 어느 가능성을 남에게 내보이는 정도에서 그치는 것이 아닐까 생각하고는 한다.
물론 어떤 작품엔 정답과 가까운 해석이 존재한다. 창작자의 의도가 가장 매력을 틔우는 순간은 그를 읽어내는 수용자의 감상이 있을 때가 아닌가. 종자기가 있어 백아의 연주는 아름다웠다. 종자기가 죽은 뒤 백아가 현을 끊은 건 그래서 자연스럽다. 그러나 어디 이것만이 답일까. 어떤 예술은 오해와 오독에서 아름다움이 피어나기도 한다. 창작자가 의도하지 않은 대목에서 수용자가 감동하였다면, 그건 잘못된 것일까. 예술의 오랜 논쟁을 더욱 복잡하게 하는 것은, 어떤 영화는 관객의 이해나 감동, 또 재미를 처음부터 염두에 두지 않고 만들어지기도 하는 때문이겠다.
어떤 영화는 서사를 중시한다. 또 다른 영화는 서사를 완전히 신경 쓰지 않는다. 영상, 음향, 혹은 매체적 가능성을 실험하는 온갖 수단에 공을 들이기도 한다. 선형적으로 이야기를 밀고 가는 작품이 있는가 하면, 시간을 비틀고 왜곡하여 비선형적 감각을 극대화하기도 한다. 대중, 또 개별적 수용자에게 쉽고 친근하게 다가서려는 영화가 있고, 불편을 자아내서라도 의식을 깨우려는 작품도 있다. 그리고 아예 수용자를 무시하고 창작 그 자체에 전념하는 예술 창작자 또한 없지 않다. 말하자면 예술, 영화가 어떠해야 한다고 누구도 확언할 수는 없다는 얘기다. 그 어떤 기준도, 평가도, 감상도 뒤바뀔 수 있다. 저마다의 기준점을 다른 곳에 빼어다 박는다면 말이다.