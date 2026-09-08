사람마다 달리 비치는 환희의 얼굴, 이 영화도 그렇기를

마름모필름

스틸컷상황도 인물도 바뀌지만 다르지 않은 상황들의 연속이다. 환희가 먼저 일했다는 백반집과 옮겨 일하려 한 이탈리안 레스토랑에서 벌어지는 일도 그렇다. 환희는 좋은 아이인가, 나쁜 아이인가. 영화는 보는 이로 하여금 그를 판단하게 유혹하지도, 거리를 두게끔 강제하지도 않은 채 모호한 관점을 유지한다. 마치 청자가 없이 혼잣말 하는 사람처럼 제 갈 길을 간다. 보는 이는 자연히 떨어진 이야기의 간극을 메우려 수고하려 들 테지만, 그것이 답에 가까이 가는 길인지 그 반대인지, 심지어는 그 수고가 작품의 의도와 엮여 있는지 아닌지도 상관하려 들지 않는다.많이 무리해서 말하자면 제목인 '환희의 얼굴'에서 연상할 수 있듯, 한 사람의 얼굴을 단일한 시점, 특정한 관계와 상황으로 단정하거나 평가할 수 있느냐는 물음이라 적을 수는 있겠다. 다만 영화가 그와 같은 질문을 진지하게 던지고 있다는 어떠한 증좌도 발견하지 못한 관계로, 나는 그렇다고 적기 민망해지는 것이다. 이런 경우 최대한 그럴 듯한 의미가 담긴 쪽으로 쓴다는 이름난 어떤 비평가와는 달리, 나는 말하려는 의지가 없는 것을 평자의 욕구로 대단하게 부풀리고 싶지는 않다. 그리하여 이 영화 앞에 나의 무력함을 인정할 뿐이다.반대로 <환희의 얼굴>이 나쁜 영화라고도 말할 수는 없다. 영화는 어찌 됐든 전개되고 인물들은 저마다 통제된 방식으로 맡은 이를 연기한다. 그 사이에서 관객의 관심은 영화의 해석이나 비평과는 무관하게 어느 것엔 끌리고 다른 것엔 멀어지며 저 나름의 길을 간다. 이미지와 음향 또한 그 자체로써 쾌하다거나 불쾌하다고 말할 수 없는 평이함의 연속으로, 관객 저마다의 개별적 이해와 감각이 주관적으로 뻗쳐나갈 환경을 제공한다. 요컨대 압도하거나 이끌거나 말을 걸거나 하지 않는다. 말은 하고 보여주기도 하지만 나를 고려하지 않는 것, 관객으로서의 내 자리를 소설의 형식을 입은 영화 가운데 찾기 힘들단 건 이색적이기까지 하다.영화 가운데 여러 순간에 걸쳐 환희는 제 자리를 찾으려 한다. 때로는 상대의 마음속에서, 또 때로는 일터 안팎에서 제가 있을 자리를 구한다. 사람이란 어디든 몸과 마음 둘 자리가 있어야만 한다는 듯이. 그렇다면 이 영화 가운데 관객의 자리는 어디인가. 나의 오독을 오독오독 씹으며 내 자리를 찾다 실패한 한 명의 관객이 되어 감독을 바라본다. 극장이 제공한 좌석 번호 말고 진짜 영화가 염두에 둔 관객의 자리가 있긴 하였는지, 문득 나는 알고 싶어지는 것이다.