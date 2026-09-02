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한때 톱스타였던 부부가 살인사건에 연루된 딸 살리는 법

한때 톱스타였던 부부가 살인사건에 연루된 딸 살리는 법

[리뷰] 영화 <비광>

장혜령(doona90)
26.09.02 17:54최종업데이트26.09.02 17:54
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영화 <비광> 스틸컷
영화 <비광> 스틸컷㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <비광>은 한때 톱스타였던 부부 남미(하지원)와 중구(류승룡)의 이야기를 다룬다. 이들은 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아)로 인해 추락했지만, 8년 만에 만난 동주를 구하기 위해 모든 것을 건다. 한국 영화에서 좀처럼 다루지 않았던 장르의 결합이다. 눅진하고 음습한 분위기와 어울리지 않을 것 같은 가족 서사가 맞붙어 누아르 드라마 한 편이 만들어졌다.

독특한 캐릭터의 힘

<비광>이 품은 가족 연대기는 다듬어지지 않은 원석같이 투박해 보인다. 하지만 겉모습을 들추어 내면 혈연으로 만들어진 가족보다 안전하고 따스한 모습을 드러낸다. 이들은 역경 속에서도 쉽게 떨어지지 않는 사랑으로 끈끈하게 연결되어 있다.

다시 한번 유사 가족의 모습과 연대를 끌고 온 이지원 감독. 학대받는 소녀를 보듬는 상처 받은 여성 연대기 <미쓰백> 이후 8년 만에 <비광>으로 확대된 이야기를 펼친다. 2021년 크랭크업했으나 팬데믹과 여러 사정으로 약 5년 만에 빛을 보게 된 창고 영화다. 다만, 현시점에 맞게 수정된 후반 작업이 제 몫을 발휘했는지, 이질감은 덜한 편이다. 레트로풍이 지배하는 전반적인 분위기에 인물의 스타일마저 녹아든 모양새다.

실화에서 영감받은 <비광>의 핵심은 SBS '그것이 알고 싶다'의 성폭행 여중생 사건이다. 이 감독은 억울한 사건을 접하고 끓어오르는 분노를 톱스타 부부의 추락이란 픽션으로 극화해 정재계 유착의 희생양으로 삼았다.

영화 <비광> 스틸컷
영화 <비광> 스틸컷㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

공통분모는 배우 하지원이다. 필연적으로 <비광>의 남미 캐릭터를 재활용한 드라마 <클라이맥스>의 추상아가 떠오르는 데, 영화 개봉이 늦어진 탓에 드라마가 먼저 방영되어 캐릭터의 다채로운 서사가 덧입혀졌다. 남미를 심정을 이해하는 데 큰 도움이 된다.

그래서일까. 영화는 8년 전 톱스타였지만 추락해 생계형 배우가 된 하지원의 거친 얼굴과 푸석하게 활용한 장점이 <미쓰백>의 한지민을 떠올리게 한다. 밝고 경쾌한 이미지였던 하지원이 담배까지 배워가며 철저히 그늘진 얼굴로 등장했을 때 관객은 이야기 속으로 몰입하게 된다.

류승룡은 <무빙>에서 보여준 절절한 부성애와 바닥을 친 중년 남성의 피폐한 몸짓이 섞여 애잔함을 드러낸다. 전직 야구선수의 명성을 내려놓고 가장의 무게를 짊어진 운명을 처진 어깨로 표현한다. 중구는 야구를 집으로 돌아가는 게임에 비유하며 가족, 가정, 집을 하나로 묶는다. 인생 끝자락에 수양버들 가지를 붙잡으려 뛰어오르는 개구리 같은 중구는 부모의 희생으로 상징된다.

뭉쳤을 때 발휘되는 힘, 가족

영화 <비광> 스틸컷
영화 <비광> 스틸컷㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

<비광>의 가장 큰 미덕은 벼랑 끝에 몰려도 버티고, 끝까지 포기하지 않고 지키는 인물들로 구성되었다는 데 있다. 내리사랑과 깊은 속정을 간직한 유별난 캐릭터들은 어른의 책임과 희생을 전면에 내세워 울림을 더한다.

부모의 사랑을 제대로 받지 못하고 자란 남미는 동주를 차갑게 대하지만 결정적인 순간 품어주는 대범함을 보인다. 중구의 가족들도 마찬가지다. 싸구려를 걸친 화려한 옷매무새와 달리, 한때 며느리이자 시누이였던 남미를 끝까지 굽어살핀다. 그 중심에는 중구의 엄마 기식(김해숙)과 누나 지숙(김선영)이 버티고 서있다. 보이지 않는 곳에서도 묵묵히 가족을 보필하며 깊은 인간미를 더한다. 생활연기에 특화된 두 배우의 케미는 무거운 분위기의 반전 포인트로 활력을 불어넣는다.

어른들만 가족을 위해 발 벗고 나서지 않는다. 어린 나이에 온갖 풍파를 겪은 아이 또한 세상에 태어난 것을 미안해하며 먹먹한 마음을 고백한다. 모든 사건의 원흉인 동주는 말없이 표정만으로 원숙한 감정을 전달한다. 친구의 죽음으로 인한 죄책감과 가족을 잃고 싶지 않은 불안한 마음이 교차하는 감정이 건조한 표정에 담겨있다.

티격태격해도 서로를 아끼는 가족은 결국 제목 '비광'으로 수렴된다. 화투패 중 하나인 비광은 혼자서는 불완전하나, 함께일 때 완성되는 가족의 모습과 같다. 비광을 제외한 광은 3점이 모이면 3점으로 인정되나, 비광이 포함된 3장은 2점으로 인정된다. 비록 쓸모없어 보이고 환영받지 못하지만 5점으로 인정되기 위해서는 필요한 패가 비광인 셈이다.

과거의 인연이 발목을 잡아 얽혀버린 관계는 대를 이어 자식에게 전이되고 카르마가 되었다. 중구는 선수 시설 구단주의 제안에 거절한 대가로 인생이 망가졌고, 남미 또한 불행의 늪에 빠져 버렸다. 지독한 인연을 끊기 위해 나선 중구의 결단은 가족은 혈연으로만 이루어진 존재가 아님을 말한다. 대안가족의 다양한 모습을 통해 가족의 본질과 의미를 톺아보는 계기가 <비광>에 담겨있다.
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비광

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