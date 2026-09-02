한때 톱스타였던 부부가 살인사건에 연루된 딸 살리는 법

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영화 <비광> 스틸컷㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <비광>은 한때 톱스타였던 부부 남미(하지원)와 중구(류승룡)의 이야기를 다룬다. 이들은 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아)로 인해 추락했지만, 8년 만에 만난 동주를 구하기 위해 모든 것을 건다. 한국 영화에서 좀처럼 다루지 않았던 장르의 결합이다. 눅진하고 음습한 분위기와 어울리지 않을 것 같은 가족 서사가 맞붙어 누아르 드라마 한 편이 만들어졌다.
독특한 캐릭터의 힘
<비광>이 품은 가족 연대기는 다듬어지지 않은 원석같이 투박해 보인다. 하지만 겉모습을 들추어 내면 혈연으로 만들어진 가족보다 안전하고 따스한 모습을 드러낸다. 이들은 역경 속에서도 쉽게 떨어지지 않는 사랑으로 끈끈하게 연결되어 있다.
다시 한번 유사 가족의 모습과 연대를 끌고 온 이지원 감독. 학대받는 소녀를 보듬는 상처 받은 여성 연대기 <미쓰백> 이후 8년 만에 <비광>으로 확대된 이야기를 펼친다. 2021년 크랭크업했으나 팬데믹과 여러 사정으로 약 5년 만에 빛을 보게 된 창고 영화다. 다만, 현시점에 맞게 수정된 후반 작업이 제 몫을 발휘했는지, 이질감은 덜한 편이다. 레트로풍이 지배하는 전반적인 분위기에 인물의 스타일마저 녹아든 모양새다.
실화에서 영감받은 <비광>의 핵심은 SBS '그것이 알고 싶다'의 성폭행 여중생 사건이다. 이 감독은 억울한 사건을 접하고 끓어오르는 분노를 톱스타 부부의 추락이란 픽션으로 극화해 정재계 유착의 희생양으로 삼았다.