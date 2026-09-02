한때 톱스타였던 부부가 살인사건에 연루된 딸 살리는 법

▲영화 <비광> 스틸컷 ㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

<비광>의 가장 큰 미덕은 벼랑 끝에 몰려도 버티고, 끝까지 포기하지 않고 지키는 인물들로 구성되었다는 데 있다. 내리사랑과 깊은 속정을 간직한 유별난 캐릭터들은 어른의 책임과 희생을 전면에 내세워 울림을 더한다.



부모의 사랑을 제대로 받지 못하고 자란 남미는 동주를 차갑게 대하지만 결정적인 순간 품어주는 대범함을 보인다. 중구의 가족들도 마찬가지다. 싸구려를 걸친 화려한 옷매무새와 달리, 한때 며느리이자 시누이였던 남미를 끝까지 굽어살핀다. 그 중심에는 중구의 엄마 기식(김해숙)과 누나 지숙(김선영)이 버티고 서있다. 보이지 않는 곳에서도 묵묵히 가족을 보필하며 깊은 인간미를 더한다. 생활연기에 특화된 두 배우의 케미는 무거운 분위기의 반전 포인트로 활력을 불어넣는다.



어른들만 가족을 위해 발 벗고 나서지 않는다. 어린 나이에 온갖 풍파를 겪은 아이 또한 세상에 태어난 것을 미안해하며 먹먹한 마음을 고백한다. 모든 사건의 원흉인 동주는 말없이 표정만으로 원숙한 감정을 전달한다. 친구의 죽음으로 인한 죄책감과 가족을 잃고 싶지 않은 불안한 마음이 교차하는 감정이 건조한 표정에 담겨있다.



티격태격해도 서로를 아끼는 가족은 결국 제목 '비광'으로 수렴된다. 화투패 중 하나인 비광은 혼자서는 불완전하나, 함께일 때 완성되는 가족의 모습과 같다. 비광을 제외한 광은 3점이 모이면 3점으로 인정되나, 비광이 포함된 3장은 2점으로 인정된다. 비록 쓸모없어 보이고 환영받지 못하지만 5점으로 인정되기 위해서는 필요한 패가 비광인 셈이다.



과거의 인연이 발목을 잡아 얽혀버린 관계는 대를 이어 자식에게 전이되고 카르마가 되었다. 중구는 선수 시설 구단주의 제안에 거절한 대가로 인생이 망가졌고, 남미 또한 불행의 늪에 빠져 버렸다. 지독한 인연을 끊기 위해 나선 중구의 결단은 가족은 혈연으로만 이루어진 존재가 아님을 말한다. 대안가족의 다양한 모습을 통해 가족의 본질과 의미를 톺아보는 계기가 <비광>에 담겨있다.

﻿



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기