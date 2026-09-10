친구와 몸 바꿔 15년을 살았다... 다시 바꿀 수 있다면?

홀리가든

스틸컷15살 어느 여름에 두 사람은 몸이 바뀌었다. 그리고 15년이 지나 30살이 된 지금에 이르러서 두 사람은 어쩌면, 혹시, 정말로 운이 좋다면 다시 몸을 바꾸어 원래대로 돌아갈 수도 있다는 가능성과 마주한다. 두 사람은 어떤 선택을 할 것인가. 그것이 이 영화의 관심처럼 보인다. 그리고 그에 다가서는 과정에서, 두 사람이 진실로 바뀌어 있는 몸의 주인인가 하는 물음을 묻는다. 두 사람은 대체 누구인가. 태어나 15년을 산 몸의 주인인가. 그렇다면 바뀐 채로 15년을 산 몸과 그 인생은 누구에게 귀속되는가.15살과 30살, 또 그 사이 여러 지점을 오가며 전개되는 영화다. 결국 현 시점, 다시 몸을 바꾸는 도전에 나설 것인가가 영화의 결론과 맞닿는 것이겠으나, 그에 영향을 미치는 건 15살과 30살 사이에 흩뿌려진 삶의 궤적과 그것이 낳은 관계며 사건들이다.영화는 몸이 바뀌고 난 뒤 두 사람이 겪는 일련의 일들을 단편적으로나마 내보인다. 한창 감수성 예민한 중3 여자아이 몸에 들어간 남중생이라니, 관계맺음부터가 잘 될 리가 없다. 단짝이던 친구들의 관심에 전혀 호응하지 못하는 건 물론이다. 지식과 감성 모두에서 역부족을 드러내는 가짜 여중생은 결국 왕따로 전락하고 말 밖에. 심지어는 저와 몸이 바뀐 마나미의 패거리가 바로 자신을 '자의식 과잉'이란 이유로 싫어하고 있지 않은가. 리쿠의 여중생으로서의 삶은 그래서 고립과 실패의 연속일 밖에.마나미라 해서 좋은 상황인 것은 아니다. 도대체가 중3 남학생의 놀음이 버겁기 짝이 없다. 지식뿐 아니라 운동신경과 그동안의 경험치까지 바뀐 몸에는 전혀 남아 있지가 않아서 일상의 습관이며 행동거지부터 몸을 쓰는 일까지 한 순간에 여중생이 되고 만다. 평범한 여중생의 몸동작과 운동신경을 가진 남중생이라니, 이건 그대로 또 다른 비극이다. 다행히 단짝친구인 타사키가 의리로써 곁을 지켜주긴 하지만, 한순간에 바뀐 제 친구에게 낯선 감정을 가질 밖에 없다.