친구와 몸 바꿔 15년을 살았다... 다시 바꿀 수 있다면?

비슷한 영화가 많다. 적어도 설정은 말이다. 1997년 나온 한국영화 <체인지>를 기억하는 이가 있을 테다. 당시 기준으로 꽤 성공한 이 영화는 극장과 비디오, TV 방영에 이르기까지 한국사회에서 상당한 인기를 누렸다. 정준과 김소연이 주연한 영화는 어느 날 갑자기 몸이 바뀌어버린 남녀 고등학생의 이야기를 청춘 판타지 장르 안에서 유쾌하게 다루었다. 모범생인 여고생과 문제아 남고생의 몸이 바뀐다는 설정만으로, 보는 이를 자극하는 일련의 에피소드가 소동극과 드라마 사이에서 자연스레 늘어선다.
개중 가장 유명한 것을 이야기했을 뿐, 비슷한 작품이 수두룩하다. 2014년 심은경 주연의 <수상한 그녀>가 대단한 성공을 거둔 뒤엔 <스위치> <아빠는 딸> <내안의 그놈> 등 몸이 바뀌는 영화가 여럿 쏟아져 나오기도 했다. 한국만의 이야기가 아니다. 얼마 전 세상을 떠난 히가시노 게이고의 명작으로 히로스에 료코 주연 영화로 제작돼 한국에서도 인기를 끈 <비밀> 같은 작품도 몸이 바뀐 두 사람의 이야기를 주요한 설정으로 삼고 있다.
이와 같은 작품 가운데 가장 성공한 걸 찾자면 영화 중에선 <프리키 프라이데이> 시리즈를 꼽을 밖에 없다. 조디 포스터가 아역으로 출연한 1976년 영화가 흥행했고, 21세기 들어 이를 리메이크한 린제이 로한 주연 영화가 대단한 성공을 거두었다. 그러나 몸이 바뀐다는 설정은 각 문화권마다 다양한 설화며 민담으로 존재했으니, 그 원형을 그저 영화 안에서 찾을 수는 없을 것이다.