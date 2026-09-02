타격에 눈뜬 송찬의... LG 4번 타자로 뜬다

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LG 송찬의의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트
올시즌(9월 1일 기준) 송찬의는 93경기에 출장해 타율 0.302(285타수 86안타), 14홈런 58타점 OPS 0.933 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.85을 기록하고 있다. 안타와 홈런, 타점 등 거의 모든 타격 부문에서 데뷔 후 최고 기록이다.
최근엔 더 가파른 상승세를 타고 있다. 최근 10경기에선 타율 0.447(38타수 17안타), 4홈런 18타점을 기록 중이고 8월 월간 타율도 0.339로 침체된 모습을 보이던 LG 타선에서 고군분투했다. 최근 7경기에서만 홈런 4개를 몰아치며 4번 타자다운 파괴력을 보이고 있다.
과거와 비교해 가장 달라진 것은 바로 타석에서의 접근법이다. 지난해까지 통산 타율이 2할에 미치지 못했던 송찬의는 변화구 대응에 고질적인 약점을 보였다. 하지만 올시즌에는 하체 중심의 밸런스를 유지하면서 스트라이크 존을 좁히는 변화를 줬다. 모든 공을 다 치려 하기보다 자신의 존에 들어오는 공을 기다리면서 정확도와 장타력이 동시에 좋아졌다.