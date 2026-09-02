타격에 눈뜬 송찬의... LG 4번 타자로 뜬다

LG 트윈스

데뷔 첫 풀타임 활약을 펼치고 있는 LG 송찬의LG 트윈스의 오랜 고민인 국내 우타 거포 갈증이 2026시즌 실마리를 찾아가고 있다. 그 중심에는 바로, 타격 재능에도 불구하고 1군의 벽을 넘지 못했던 프로 9년 차 유망주 송찬의가 있다. 프로 입단 후 처음으로 풀타임 출장 기회를 잡은 송찬의는 최근 팀의 4번 타자로 나서는 등 중심 타선의 한 축으로 자리 잡았다.1일 잠실 라이벌 두산 베어스와의 경기에 4번 타자 겸 좌익수로 선발 출장한 송찬의는 자신의 방망이로 팀 승리를 이끌었다. LG가 0-1로 뒤진 4회초 1사 1-3루에 타석에 들어선 송찬의는 상대 투수 잭로그의 145km/h 패스트볼을 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 역전 3점 홈런(비거리 125m)을 터뜨렸다. 이후 양팀 모두 점수를 내지 못했고 이 홈런은 그대로 결승타가 됐다.국내에서 가장 큰 잠실 구장의 우중간 담장을 밀어쳐서 넘긴 홈런이라는 점에서 많은 관심이 쏟아졌다. 경기 후 송찬의 스스로 밝히기로도 야구를 시작하고 밀어쳐서 넘긴 첫 홈런이었다. 더이상 힘으로 잡아당기는 타자가 아니라 경기장 전 방향으로 장타를 날릴 수 있음을 증명한 상징적인 장면이다.