보스, 롯데 상대 7이닝 무실점 호투로 복수 성공

삼성라이온즈

1일 롯데전 7이닝 무실점으로 호투한 삼성 선발 보스8월 2일 부산 사직야구장에서 롯데를 상대로 3이닝 7실점(6자책)으로 고전하며 패배의 쓴맛을 봤던 오스틴 보스. 1달이 지난 후, 홈인 대구 삼성라이온즈파크에서 롯데를 상대로 복수에 성공했다.보스는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 롯데와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 7이닝 6피안타 1사사구 6탈삼진 무실점으로 호투했다. 이번 시즌 첫 QS+ 투구이자 시즌 2승쨰를 거뒀다. 롯데 선발 로드리게스(6이닝 2실점)와의 맞대결에서 판정승을 거뒀다.2회까지 깔끔하게 막은 보스는 3회초 윤동희와 손성빈에게 연속 안타를 맞으며 무사 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 한태양을 병살타로 처리하더니, 황성빈을 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회를 삼자범퇴로 막은 보스는 5회초 고승민의 볼넷과 전민재의 안타로 무사 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 윤동희와 손성빈을 삼진, 한태양을 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회에는 1사 이후 나승엽에게 안타를 허용했다. 하지만 레이예스와 한동희를 모두 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.7회에는 1사 이후 전민재와 윤동희의 연속 안타, 전민재의 3루 도루 성공으로 1사 1, 3루 위기를 자초했다. 하지만 손성빈을 병살타로 처리하며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.7회까지 102개의 공을 던진 보스는 8회 이승민과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다. 뒤이어 올라온 삼성 불펜진도 호투를 선보였다. 8회에는 이승민, 9회에는 김재윤이 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 보스와 팀의 승리를 지켜냈다.