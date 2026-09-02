사이트 전체보기
보스, 롯데 상대 7이닝 무실점 호투로 복수 성공

보스, 롯데 상대 7이닝 무실점 호투로 복수 성공

8월 2일 사직 참패 설욕... 시즌 2승·첫 QS+ 달성 후 고별전 마무리

박재형(kbo1982_ing)
26.09.02 09:29최종업데이트26.09.02 09:29
구글 검색 선호 출처로 추가
1일 롯데전 7이닝 무실점으로 호투한 삼성 선발 보스
1일 롯데전 7이닝 무실점으로 호투한 삼성 선발 보스삼성라이온즈

8월 2일 부산 사직야구장에서 롯데를 상대로 3이닝 7실점(6자책)으로 고전하며 패배의 쓴맛을 봤던 오스틴 보스. 1달이 지난 후, 홈인 대구 삼성라이온즈파크에서 롯데를 상대로 복수에 성공했다.

보스는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 롯데와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 7이닝 6피안타 1사사구 6탈삼진 무실점으로 호투했다. 이번 시즌 첫 QS+ 투구이자 시즌 2승쨰를 거뒀다. 롯데 선발 로드리게스(6이닝 2실점)와의 맞대결에서 판정승을 거뒀다.

2회까지 깔끔하게 막은 보스는 3회초 윤동희와 손성빈에게 연속 안타를 맞으며 무사 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 한태양을 병살타로 처리하더니, 황성빈을 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

4회를 삼자범퇴로 막은 보스는 5회초 고승민의 볼넷과 전민재의 안타로 무사 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 윤동희와 손성빈을 삼진, 한태양을 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

6회에는 1사 이후 나승엽에게 안타를 허용했다. 하지만 레이예스와 한동희를 모두 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

7회에는 1사 이후 전민재와 윤동희의 연속 안타, 전민재의 3루 도루 성공으로 1사 1, 3루 위기를 자초했다. 하지만 손성빈을 병살타로 처리하며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.

7회까지 102개의 공을 던진 보스는 8회 이승민과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다. 뒤이어 올라온 삼성 불펜진도 호투를 선보였다. 8회에는 이승민, 9회에는 김재윤이 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 보스와 팀의 승리를 지켜냈다.

고별전을 치른 보스, 마지막까지 그는 위력적인 투구를 과시했다
고별전을 치른 보스, 마지막까지 그는 위력적인 투구를 과시했다삼성라이온즈

경기 종료 후 보스는 인터뷰를 통해 "지난 롯데전(8월 2일)에서 좋지 않은 결과가 나와 이번에는 그 부분을 많이 생각하면서 투구를 임했다. 강민호 선수가 잘 리드한 덕분에 승리할 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.

이어서 "이닝을 거듭할수록 신체적, 정신적으로 피로가 많이 올려왔었다. 그럴 때마다 강민호 선수가 잘 리드를 해줬고, 특히 중요할 때 병살타가 2차례나 나오기도 했다. 강민호 선수에게 고맙다고 말하고 싶다"라고 말했다.

이날은 보스의 고별전이기도 했다. 이에 대해선 "삼성에 와서 모든 선수들에 대해 알아가며 좋은 시간을 보냈다. 덕분에 행복하게 야구를 하기도 했다. 감사하다"라고 말했다.

마지막으로 삼성 팬들에게 "최강 삼성 팬분들에게 감사하다고 말하고 싶다. 여기에 와서 멋진 삼성 팬들 앞에 야구를 할 수 있어 너무 행복했다. 잊지 않겠다"라고 말했다.

이로써 보스의 KBO리그 최종 성적은 6경기 2승 3패 평균자책점 4.80으로 마무리가 되었다. 비록 삼성과의 동행은 여기서 멈추게 되었지만, 삼성에서 보여준 그의 실력과 워크에식은 선수단에게도 팬들에게도 잊지 못할 듯하다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
삼성라이온즈 선발투수 용병 보스 고별전

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

이 기자의 최신기사 중요한 3위 싸움, '탈환'에 성공한 LG... 중심에는 '토종 에이스' 임찬규