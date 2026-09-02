웃자고 시작했는데 레전드가 됐다, 효리수의 유쾌한 귀환

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효리수 데뷔곡 'Skibidi' 퍼포먼스 비디오SM엔터테인먼트
신곡과 함께 소개된 'Skibidi' 퍼포먼스 비디오에서는 하얀색 민소매 상의에 청바지를 차려입은 효리수 멤버들이 쉴 틈 없이 이어지는 고난도 안무를 여유롭게 소화한다. 저마다 개성 넘치는 표정과 몸짓으로 곡의 매력을 톡톡히 싣는 모습에선 '데뷔 20년차 경력직 신인'(?)의 내공이 단번에 느껴질 정도다.
또 다른 수록곡 'Lowkey In Love'(로우키 인 러브)에선 2000년대 초반 한국 댄스 음악의 분위기를 경쾌한 브라스 사운드에 결합시켜 레트로 감성을 한껏 강조하고 있다. 단 2곡만 담긴 디지털 음반임에도 불구하고, 레전드 걸그룹 멤버들의 아우라는 곳곳에서 살아 숨 쉬고 있음을 스스로 입증했다.
효리수의 데뷔를 더욱 흥미진진하게 만드는 건 역시 무대다. 음원 발표 직전인 지난달 22일 경기 과천 서울랜드에서 열린 <2026 카스쿨 페스티벌>에 출연한 효리수는 신곡 외에도 소녀시대 히트곡 메들리까지 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 당시 현장을 담은 다양한 직캠 영상은 유튜브와 각종 SNS를 재빠르게 달구며, 정식 음원 공개의 기대감을 일찌감치 끌어올리기도 했다.
스스로 만든 전성기