웃자고 시작했는데 레전드가 됐다, 효리수의 유쾌한 귀환

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효리수 데뷔곡 'Skibidi' 퍼포먼스 비디오서로 다른 장르의 악곡 두 개를 하나로 합친 듯한 구성이지만 큰 이질감 없이 자연스럽게 어우러지면서 곡의 개성을 확실하게 각인시킨다. 소녀시대의 데뷔곡 '다시 만난 세계'(다만세)부터 호흡을 맞춘 프로듀서 켄지(KENZIE)의 독창적인 가사와 황현(모노트리), 진바이진, 루이스 린드버그 등 국내외 음악인들이 대거 참여한 사운드는 듣는 순간 강한 중독성을 발휘한다.최근 글로벌 밈으로 소비되고 있는 'Skibidi'라는 키워드를 반복적으로 활용하는 동시에 "우리만의 새 길을 만들어", "선택은 네가 하는 것" 등의 구절을 통해서는 '다만세' 못지않은 주체적이고 당당한 메시지를 전한다. 특히 주목할 부분은 이번 신곡이 멤버 3인의 캐릭터를 억지로 하나로 묶으려 하지 않는다는 점이다.효연의 쫀득한 음색, 유리의 안정적인 보컬, 수영의 여유로운 표현력이 서로 다른 결을 만들어내면서 오히려 곡의 느낌을 더욱 풍성하게 만든다. 단순히 재미있는 노래를 넘어, 세 사람이 함께했을 때 팬들이 상상했던 것 이상의 음악이 완성될 수 있음을 증명하는 곡으로 들린다.