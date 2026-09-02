광부들 모임 해단식 날, 여인숙에서 터진 통곡

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
1988년의 어느 날이었나. 강원도 태백 시내 역사 앞에 20대 사내 몇이 모였다. 이들은 태백시 철암동 강원탄광의 광부들이다. 청춘의 한때를 지낸 광산을 떠나서 새 삶을 살려는 참이다. 이들에겐 나름대로 모임의 이름도 있다는데, 조금은 직설적인 '우정회'라고 전한다. 우정이 얼마나 고팠으면 뜨내기 막장 인생들이 잠시 잠깐 모여드는 탄광 광부들의 친목 모임을 우정회라 하였을까. 또 그토록 고팠던 우정을 내버려두고, 이들은 어째서 전국 각지로 흩어지려 하고 있는가.
말하자면 이날은 우정회 회원들의 해단식이다. 그냥 헤어질 수 없었던 이들이 주머니를 탈탈 털어 꺼낸 돈을 모아들고 이날 하루만큼은 배불리 먹기로 한다. 박하기 짝이 없던 당시 임금에서 반을 잘라 고향집에 보내고 남는 것으로 근근이 하루, 한 달을 나던 소박한 이들이다. 죄다 털어대야 얼마 되지 않는 돈으로 배를 채운 이들이 여인숙 방 한 칸에 들어앉아 함께 소주를 들이부었다던가. 얼마나 서러운 나날을 함께 견뎠던지 그날 밤 이들이 든 방에서는 그저 통곡 가까운 울음소리들만 계속됐다고 전한다.
지난달 11일 있었던 231회 독립영화 쇼케이스에서 김태일, 주로미 감독의 다큐멘터리 <이슬이 온다>가 상영됐다. 118분짜리 장편 다큐는 지난해 30회 부산국제영화제에서 최우수 다큐가 받는 비프메세나상을 수상해 화제가 된 작품이다. 아시아 최고 영화제가 선정한 한국 최고 다큐를 만나볼 기회란 생각만큼 흔치 않으니 이날 상영회를 찾지 않을 수 없었다.