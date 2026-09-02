광부들 모임 해단식 날, 여인숙에서 터진 통곡

▲이슬이 온다포스터 한국독립영화협회

영화를 달리 보게 하는 단 하나의 인터뷰



<이슬이 온다>는 광부 출신 시장으로 재선에 도전했다가 낙선하는 류태호 당시 태백시장, 대학생 신분으로 광부로 취업해 노동운동을 했던 안재성 소설가, 함께 현지서 노동운동을 했던 원기준 목사, 사북 탄광노동자였다가 이제는 정육점을 운영하는 천삼용, 대학생 활동가로 그와 결혼한 전미영, 심지어는 촬영 시점 광부로 일하는 노동자 등 다양한 인물을 등장시켜 당시 상황을 복원하고 한국의 오늘과 이어내려 든다. 그러나 저마다 탄광과 관계가 있다는 사실로만 엮일 뿐인 제각각의 이야기는 성완희 열사의 삶과 죽음, 우정회 회원들이 겪은 비극, 구성원에 대한 추적과 만남이라는 단일한 줄기와는 상당히 이질적인 감상을 자아낸다.



이 같은 문제를 극복하고 영화를 특별하게 하는 것은 김점삼의 존재다. 노사대립의 관점에서 유일하게 다른 자리에 섰던 김점삼의 진솔한 인터뷰를 통하여서 영화는 비로소 성완희 열사와 활동가들을 넘어 당대를 살아간 우리 모두, 그 시대를 지나온 한국사회에 대한 이야기로 화한다. 그로부터 당대를 지나온 사람과 사회는 저마다 시대가 낳은 부조리에 대해 각자의 자세를 가져왔음을 확인하게 한다. 누구는 적극 가담하고, 다른 누구는 맞서서 저항하며, 또 누구는 그사이 어딘가에서 못 본 척 외면하거나 어중간한 자세를 취할 밖에 없었던 시대가 있었음을 보인다.



구사대의 일원이었던 김점삼이 성완희를 남달리 바라보고 나름의 감정을 느끼면서도 제 선 자리를 바꿀 수는 없게 한 환경이 무엇이었나. 그리고 오늘에 이르러 이 같은 영화 앞에 제 얼굴을 내밀고 지난 과오를 이야기하게 되는 아이러니함은 또한 어디에서 기인하는 것인가. 시대가 강요한 무자비한 삶과 우리 스스로 포기한 가능성이 수십 년을 건너 각자의 얼굴로 드러날 때 우리는 과연 얼마만큼 자신이 걸어온 길을 긍정할 수 있을까.



<이슬이 온다>가 그 시선과 자세, 구성에서 탁월한 작품은 아닐지도 모른다. 그러나 이 영화가 담고 있는 몇 차례 인터뷰는 한 편의 다큐가 특별함을 얻어내는 귀한 순간을 보여준다. 삶으로 써낸 특별한 이야기는 제 아무리 현명하고 솜씨 좋은 작가도 해낼 수 없는 귀한 가치를 다큐 가운데 새겨낸다. 다큐 작가가 진실로 좇아야 할 것이 또한 이것이다.

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