가해자 출소, 피해자 가족의 사건은 끝나지 않았다

▲영화 <경주기행> 장면 롯데엔터테인먼트

그리고 개인적으로 가장 마음이 아팠던 인물은 동주(이연)였다. 동주의 마음속에는 오랫동안 섭섭함이 쌓여 있다. 왜 가족은 항상 막내만 생각하는 것 같을까. 자신에게는 해주지 않았던 것을 왜 막내에게는 해주려고 했을까. 그 마음 때문에 동주는 막내에게 삐지기도 했고 부모에게 불만을 드러내기도 했다.



어쩌면 프로레슬링을 좋아하고 결국 선수로까지 살아가는 동주의 모습에도 그런 마음이 조금은 담겨 있었을지 모른다. 자신을 바라봐 달라는 마음. 나도 여기 있다고, 나 역시 이 가족의 딸이라고 몸으로 소리치는 것처럼 느껴지기도 한다. 그래서 동주가 엄마에게 자신이 죽고 막내가 살았으면 더 나았겠느냐는 마음을 꺼내는 순간은 유난히 슬프다. 단순한 질투나 투정으로 보였던 감정 아래에 무엇이 있었는지가 드러나기 때문이다. 동주는 오랫동안 자신이 막내보다 덜 소중한 사람이라고 생각했던 것 같다.



하지만 가족에게 동주 역시 너무나 소중한 사람이다. 엄마도, 언니들도 그것을 알고 있다. 문제는 그 마음이 동주에게 제대로 전달되지 않았다는 것이다. 사랑은 마음속에 가지고 있는 것만으로 충분하지 않을 때가 있다. 표현하지 않은 사랑은 상대에게 없는 사랑처럼 느껴질 수도 있으니까.



그럼에도 가해자가 엄마를 쫓아가는 순간 가장 적극적으로 뛰어가는 사람이 동주라는 점이 좋았다. 그렇게 섭섭해하고, 그렇게 사랑받지 못한다고 생각하면서도 가족이 위험해지자 가장 먼저 몸을 던진다. 어쩌면 그것이 가족이라는 이상한 관계의 본질인지도 모른다. 미워하면서 사랑하고, 섭섭하면서 걱정하고, 다시는 안 볼 것처럼 싸우면서도 누군가 위험해지면 가장 먼저 달려간다. 자신의 사랑이 짝사랑처럼 느껴질 때조차 쉽게 버릴 수 없는 사람들.



그래서 동주에게 말해주고 싶어진다. 막내도 소중했지만, 너 역시 소중한 사람이었다고.



남겨진 사람들의 이야기는 끝나지 않는다



<경주기행>에는 의외로 웃기는 순간이 많다. 복수를 위해 떠나는 가족의 이야기라고 생각하면 어울리지 않을 정도로 엉뚱하고 코믹한 장면들이 등장한다. 하지만 그 웃음 때문에 오히려 이 가족이 더 현실적으로 느껴진다. 큰 상처를 가진 사람이라고 해서 매 순간 울고 있는 것은 아니기 때문이다. 사람은 슬픈 일을 품고도 밥을 먹고, 농담을 하고, 싸우고, 다시 웃으며 살아간다.



무엇보다 이 영화가 좋았던 것은 사건보다 사건 이후에 남겨진 사람들을 바라본다는 점이다. 우리는 강력한 범죄가 벌어지면 범인이 누구인지, 어떤 형을 받았는지에 집중한다. 하지만 재판이 끝나고 뉴스가 사라진 뒤에도 피해자의 가족에게는 삶이 남아 있다. <경주기행>은 바로 그 시간을 바라본다. 한 사람의 죽음이 한 가족에게 얼마나 서로 다른 상처로 남을 수 있는지 옥실과 세 딸을 통해 세세하게 보여준다.



김미조 감독은 전작 <갈매기>에서도 피해자의 이야기를 집요하게 바라본 적이 있다. 이번에는 시선을 피해자 한 사람에서 그 주변의 가족에게까지 넓힌다. 특히 피해자 가족을 하나의 슬픔으로 묶지 않는다는 점이 좋다. 같은 사람을 잃었지만 옥실에게는 한으로, 장주에게는 인내로, 영주에게는 침묵으로, 동주에게는 섭섭함으로 남는다. 같은 상처를 겪었다고 해서 같은 방식으로 아픈 것은 아니다. 이 영화가 피해자 가족을 바라보는 시선이 섬세하게 느껴지는 이유다.



배우들의 연기는 그런 감정을 끝까지 붙잡아준다. 중심에는 역시 이정은이 있다. 옥실의 분노와 죄책감, 우스꽝스러울 정도로 집요한 복수심과 그 안에 숨어 있는 엄마의 마음까지 한 인물 안에서 자연스럽게 오간다. 옥실이 단순히 복수에 미친 엄마가 아니라, 슬픔에서 빠져나오지 못한 사람으로 보이는 것은 이정은의 연기가 가진 힘이 크다.



공효진의 연기도 인상적이다. 장주는 영화 내내 가족을 챙기며 자신의 감정을 뒤로 미루는데, 후반부에 이르러 눌러왔던 마음을 쏟아내는 순간 그동안의 인내가 한꺼번에 이해된다. 박소담은 영주의 조용한 상처를 과장하지 않고 보여주고, 이연은 다혈질이고 거칠어 보이는 동주의 바깥과 사랑받고 싶어 하는 내면을 함께 끌어낸다. 특히 동주가 가진 섭섭함이 단순한 막내에 대한 질투로 끝나지 않기 때문에 이 인물이 오래 마음에 남는다. 가해자로 등장하는 변요한의 연기 역시 짧지만 강한 불쾌함과 긴장을 만들어내며 이 가족의 상처가 어디에서 시작되었는지를 다시 떠올리게 한다.



그래서 <경주기행>은 복수극이면서도 결국 복수에 관한 영화만은 아니다. 옥실은 가해자를 죽이면 자신의 한이 끝날 것이라고 믿는다. 하지만 영화를 따라가다 보면 정말 옥실이 바라봐야 했던 사람들은 죽이고 싶은 한 사람이 아니라, 지금까지 자신의 옆에서 함께 아파하고 있던 세 딸이 아니었을까 하는 생각이 든다. 어쩌면 남겨진 사람이 할 수 있는 일은 그 상처가 자신의 인생 전체가 되지 않도록 서로의 마음을 바라보는 것뿐인지도 모른다.



그런 의미에서 <경주기행>은 피해자 가족의 서사를 제대로 바라보는 영화다. 누군가의 죽음 뒤에 남겨진 사람들이 어떤 마음으로 살아가는지, 그리고 하나의 비극이 한 가족에게 얼마나 서로 다른 감정을 남기는지를 웃음과 슬픔 사이에서 끝까지 놓치지 않는다. 화려하거나 자극적인 복수보다 사람의 마음을 오래 들여다보는 영화를 좋아한다면 충분히 추천하고 싶다.



한이라는 감정은 사라지는 것일까. 어쩌면 완전히 사라지지는 않을지도 모른다. 다만 그 한 때문에 보이지 않았던 사람들을 다시 바라보게 되는 순간, 우리는 조금은 다른 방식으로 살아갈 수 있을 것이다.



옥실에게도 그랬던 것은 아닐까. 죽은 막내를 사랑하는 것만큼이나, 지금 자신의 곁에 남아 있는 세 딸을 다시 사랑하는 것. 어쩌면 그것이 이 가족에게 필요했던 진짜 복수이자, 오래된 한을 풀어내는 방법은 아니었을까.



추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기