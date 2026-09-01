가해자 출소, 피해자 가족의 사건은 끝나지 않았다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
우리는 살면서 얼마나 많은 후회를 마음에 남겨두고 살아갈까. 그때 그곳에 가지 않았더라면, 조금만 더 잘해줬더라면. 이미 지나간 일이라는 것을 알면서도 사람은 자꾸 과거로 돌아간다. 그리고 일어나지 않은 또 다른 삶을 상상한다. 어쩌면 후회란 과거를 바꾸지 못하는 인간이 할 수 있는 가장 부질없는 상상인지도 모른다.
그런데 그 후회가 사랑하는 사람의 죽음과 연결되어 있다면 어떨까. 사고로 가족을 잃었거나, 누군가의 범죄로 사랑하는 사람이 세상을 떠났다면 남은 사람에게 그 순간은 잊히지 않는다. 특히 가해자가 자신의 죗값을 충분히 치르지 않았다고 느껴진다면 마음속에는 슬픔과 분노, 죄책감이 뒤섞인 무언가가 남는다. 우리는 그것을 오래전부터 '한'이라는 말로 특별히 표현해 왔는지도 모른다.
영화 <경주기행>은 바로 그 한을 품고 살아가는 가족의 이야기다. 막내딸을 잃은 엄마와 세 딸은 가해자가 출소한다는 소식을 듣고 경주로 향한다. 표면적으로 보면 복수를 위해 떠나는 조금 이상한 가족여행이다. 중간중간 웃음도 있고 예상하지 못한 소동도 벌어진다. 하지만 그들의 얼굴을 하나씩 바라보고 있으면 이 여행은 복수극이라기보다 한 가족이 오랫동안 말하지 못했던 마음을 꺼내놓는 여행에 가깝게 느껴진다.
[첫 번째 감정] 엄마 옥실의 한