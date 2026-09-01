돈 되는 '좋아요'가 하지 않는 질문, 조회수 0도 괜찮으십니까?

맛있는 음식이 나왔다. 젓가락보다 휴대전화가 먼저 움직인다. 친구가 손을 대려 하면 잠깐 기다리라고 한다. 사진을 찍고, 조금 어두우면 한 번 더 찍는다. 여행에서도 비슷한 일이 생긴다. 바다를 보다가 사진을 찍는 것이 아니라 사진이 잘 나오는 곳을 찾아 바다를 본다. 운동을 마친 뒤에는 거리와 시간, 소모한 칼로리가 기록된 화면을 캡처한다. 사진은 기억을 남기고 좋은 순간을 다른 사람과 나누게 한다. 누군가 내 사진에 하트를 누르고 댓글을 남기면 기분도 좋다.
문제는 가끔 순서가 뒤집힌다는 것이다. 여행을 즐긴 결과로 사진이 남는 것이 아니라 사진을 남기는 일이 여행의 중요한 목적이 된다. 운동을 하고 기록하는 것이 아니라 기록할 것을 만들기 위해 운동한다. 그때 질문이 하나 생긴다. 아무도 보지 않는다면, 그래도 나는 이것을 할까. 2017년 영화 〈언프리티 소셜 스타〉(Ingrid Goes West)는 이 질문을 불편한 방식으로 던진다. 9년 전 영화인데도 별로 낡아 보이지 않는다. 오히려 영화가 나온 뒤 세상이 영화 쪽으로 조금 더 이동했다.
멋진 옷과 음식에 둘러싸였지만...