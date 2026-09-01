돈 되는 '좋아요'가 하지 않는 질문, 조회수 0도 괜찮으십니까?

▲<언프리티 소셜 스타> 스틸 컷. 디스테이션

잉그리드만 이상한 사람일까 주인공 잉그리드는 외로운 여성이다. 그는 인스타그램에서 테일러라는 여성을 발견한다. 테일러의 계정에는 멋진 옷과 음식, 근사한 집과 친구들이 있다. 무엇을 먹고 어디에 가며 무엇을 좋아하는지까지 근사해 보인다. 잉그리드는 테일러의 사진을 들여다보다 결국 그가 사는 로스앤젤레스로 이사한다. 테일러가 좋아하는 가게에 가고 취향을 따라 하며 어떻게든 그의 세계 안으로 들어가려 한다. 처음에는 잉그리드만 이상해 보인다.



실제로 그의 행동은 평범한 SNS 이용과 비교하기 어렵다. 다른 사람의 계정을 집요하게 들여다보고 그 사람을 추적하며 삶까지 흉내 낸다. 그런데 영화를 조금 다르게 보면 테일러도 눈에 들어온다. 잉그리드는 남의 삶을 들여다보는 사람이고, 테일러는 자신의 삶을 보여주는 사람이다. 테일러의 인스타그램은 하루를 그대로 옮겨놓은 기록이라기보다 무엇을 먹고 어디에 가고 어떤 옷을 입을지를 골라 만든 세계에 가깝다. 잉그리드는 그 쇼윈도에 매혹된다. 쇼윈도는 누군가 바라볼 때 기능한다. 한 사람에게는 바라볼 대상이 필요하고, 다른 사람에게는 바라봐줄 사람이 필요하다. 그 사이에 하트와 댓글과 팔로워가 있다.



쇼윈도에 숫자가 붙었다 사람에게 자신을 표현하고 다른 사람에게 인정받고 싶은 욕구가 생긴 건 SNS 이후가 아니다. 사진을 보여주고, 잘한 일을 이야기하고, 다른 사람의 칭찬을 기다리는 일은 오래전부터 있었다. 달라진 것은 인정의 일부가 숫자로 보이기 시작했다는 점이다. 좋아요 8개와 800개는 눈으로 구별된다. 조회수와 팔로워 수도 숫자로 남는다. 내가 올린 것에 사람들이 얼마나 반응했는지 몇 초면 확인할 수 있고, 어제의 게시물과 오늘의 게시물도 비교할 수 있다.



반면 혼자 동네를 걸었던 30분이 얼마나 좋았는지는 숫자로 나타내기 어렵다. 저녁을 먹으며 가족과 나눈 이야기, 퇴근하고 음악을 들었던 시간, 책을 읽다 잠든 밤도 마찬가지다. 플랫폼에서는 전자에 숫자가 붙는다.



숫자가 다음 행동의 참고자료가 되는 과정은 어렵지 않게 상상할 수 있다. 게시물의 반응이 좋으면 다음에도 비슷한 사진을 올린다. 기대보다 반응이 적으면 사진이 문제였는지, 내용이 재미없었는지, 올린 시간이 좋지 않았는지 생각한다. 쇼윈도가 삶을 따라가는 것이 아니라 삶이 쇼윈도에 맞춰질 가능성이 생기는 것이다.



좋아요가 평가가 될 때 좋아요는 작은 아이콘이다. 그러나 그것을 받는 경험은 화면 안에서만 끝나지 않는다. 2020년 〈Child Development〉에 발표된 연구에서 평균 연령 14.3세인 청소년 613명은 표준화된 소셜미디어 상호작용 상황에서 적은 좋아요 또는 많은 좋아요를 받도록 무작위 배정됐다. 적은 좋아요를 받은 청소년들은 더 강한 거절감과 부정적 감정, 자신에 대한 부정적 생각을 보고했다. 학교에서 또래 피해를 경험했던 청소년에게 이런 반응은 더 강하게 나타났다.



예전에도 사람들은 박수와 칭찬을 받았다. 그러나 박수를 주머니에 넣어두고 몇 분마다 꺼내 숫자를 세지는 않았다. SNS가 바꾼 것 가운데 하나는 사회적 반응을 빠르고 반복해서 확인할 수 있게 만들었다는 점이다.



게다가 2026년에는 관심 자체가 돈이 될 수 있다. 팔로워와 조회수는 광고와 협찬, 판매로 이어질 수 있다. 꼭 유명 인플루언서가 아니더라도 개인의 SNS 계정이 자신의 일과 가게, 창작물을 알리는 통로가 되기도 한다. 자신을 보여주는 일이 단순한 허영이나 취미가 아니라 노동과 생계의 일부가 되는 사람도 있다. 그래서 오늘의 '보여주기'를 모두 관심받고 싶은 개인의 욕망으로 돌릴 수는 없다. 어떤 사람에게는 보이는 것이 경쟁력이고, 보이지 않는 것이 손해가 될 수도 있다.



인플루언서의 과장된 삶



〈언프리티 소셜 스타〉의 테일러에게 자신을 바라보는 팔로워가 필요했던 이유가 2017년에는 한 인플루언서의 과장된 삶처럼 보였다면, 9년 뒤에는 그 구조 자체가 훨씬 평범해졌다. 누구나 전시자가 될 수 있고 누구나 관객이 될 수 있다. 대부분은 하루에도 여러 번 두 자리를 오간다.



놀이가 끝나도 관객은 남는다 이 변화가 어른들의 인스타그램 이야기로 끝나지 않는다는 점도 2026년에 이 영화를 다시 보게 만드는 이유다. 여성가족부가 전국 초등학교 4~6학년과 중·고등학생 1만5053명을 대상으로 실시한 '2024년 청소년 매체이용 및 유해환경 실태조사'에서 최근 1년간 쇼트폼(짧은 동영상) 콘텐츠를 이용한 비율은 94.2%였다.



쇼트폼을 많이 본다는 사실 자체가 문제는 아니다. 아이들이 유행하는 춤을 따라 하고 친구들과 영상을 찍는 것은 놀이이기도 하다. 음악을 고르고 동작을 맞추고 영상을 편집한다면 창작의 요소도 있다. 다만 예전의 놀이와 달라진 조건 하나는 생각해볼 만하다.



놀이가 끝나도 관객이 남을 수 있다는 것이다. 거실에서 춤을 추면 가족이 봤고 운동장에서 우스운 행동을 하면 친구들이 웃었다. 놀이가 끝나면 관객도 대체로 사라졌다. 지금은 찍은 영상을 게시할 수 있다. 그 순간 친구들과 즐겼던 놀이는 다른 사람이 볼 수 있는 콘텐츠가 된다. 조회수가 붙고 좋아요와 댓글이 따라온다. 놀이와 공연, 창작과 평가가 같은 화면에서 이루어진다. 그래서 아이에게 "몇 시간 했니?"라고 묻는 것만으로는 놓치는 것이 있을지 모른다. 그걸 만드는 게 재미있었는지, 사람들이 많이 봐줘서 좋았는지. 둘 중 하나만 정답일 필요는 없다. 더 중요한 것은 무엇이 다음 행동을 결정하고 있느냐는 것이다.



관객석과 쇼윈도 사이 다시 테일러를 생각한다. 잉그리드가 부러워했던 것은 테일러의 하루 그 자체가 아니었다. 화면 안에서 선택되고 정리된 테일러였다. 음식과 옷, 집과 친구, 취향이 한 사람의 이미지가 되어 있었다. 그런 쇼윈도에는 유지비가 든다. 무엇을 보여줄지 고르고 사람들이 무엇을 좋아했는지 기억해야 한다. 나를 바라보는 사람이 늘어나면 관심은 자산이 되지만, 동시에 잃을 수 있는 것이 된다.



영화는 잉그리드와 테일러라는 극단적인 두 사람을 보여준다. 그래서 오히려 지금의 평범한 풍경이 선명해진다. 아침에는 다른 사람의 여행 영상을 보고, 점심에는 내가 먹은 음식을 올리고, 저녁에는 누군가 내 게시물에 남긴 반응을 확인한다. 관객과 전시자의 구분은 흐려졌다. 우리는 관객석과 쇼윈도 안을 계속 오간다.



아무도 모르는 하루 SNS에 올릴 것이 없는 날이 있다. 아침을 먹고 출근해 일을 하고 돌아온다. 저녁을 먹고 동네를 조금 걷는다. 읽던 책을 몇 장 더 읽거나 가족과 이야기한다. 친구와 전화하다 웃었는데 사진은 한 장도 남지 않는다. 조회수도 없다. 누구도 그 하루를 부러워하지 않는다.



그렇다고 아무 일도 일어나지 않은 것은 아니다. 여행 사진을 나누는 일은 즐겁고, 운동 기록에 응원을 받으면 다음 운동을 시작할 힘을 얻기도 한다. 아이들이 만든 영상을 친구들과 공유하는 것도 지금의 놀이일 수 있다. 문제는 관객이 있다는 사실 자체가 아니다. 관객이 사라졌을 때도 내가 하던 일을 계속 좋아할 수 있는가에 있다.



2017년 〈언프리티 소셜 스타〉는 잉그리드와 테일러라는 두 극단적인 인물을 보여줬다. 2026년에는 누구나 주머니 속에 작은 관객석을 가지고 다닌다. 휴대전화 화면을 끄면 조회수도 좋아요도 보이지 않는다. 쇼윈도도 잠시 어두워진다. 그 뒤에도 좋아하는 것이 남아 있는가. 아무도 보지 않는다면, 그래도 나는 이것을 좋아할까.

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