눈이 바쁜 '드라큘라' 영화, 분장까지 눈여겨보세요

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영화 <드라큘라: 러브 테일> 스틸컷와이드 릴리즈㈜
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
15세기 종교 전쟁에 나간 왈라키아의 영주 블라드(케일럽 랜드리 존스)는 신이 아내를 지켜준다는 약속을 철석같이 믿었지만 엘리자베타(조이 블루)가 죽자 흑화한다. 하지만 아내를 되살릴 방법이 없어 신을 버린 채 끝없는 기다림을 시작한다. 그렇게 400년 후, 파리 만국 박람회에서 아내와 재회한 블라드는 운명의 끝에서 다시 한번 불꽃처럼 타오른다.
흡혈귀가 아닌 한 인간
영화 <드라큘라 : 러브 테일>은 영국 출신 작가 브램 스토커의 고딕 호러 소설 <드라큘라>(1897)를 뤽 베송이 각색한 이야기다. 드라큘라는 영화, 드라마, 뮤지컬, 게임 등 다양한 장르로 탈바꿈된 아이콘으로, 뤽 베송 감독은 사랑하는 아내를 신에게 빼앗겨 절망한 남자의 시선으로 한정했다.
뤽 베송의 뱀파이어는 피와 성애 탐닉의 크리처나 박쥐나 늑대로 변하는 괴물이 아니다. 한 여자만 기다리는 절절한 사랑이자 순애보를 간직한 사랑꾼으로 아름답게 포장했다. 절망과 분노에 신과 싸워야만 했던 이유까지 갖춘 인간적인 존재로 그렸다. 천국과 지옥, 내세를 위해 살아가기 보다 환생을 믿고 400년을 찾아 헤맨 미래지향적 인물이다. 영화 속에서 블라드의 행동은 신성 모독으로 그려지고 불멸을 얻는다.
블라드는 입체적인 인물이다. 400년 동안 아내를 직접 찾아온 세상을 뒤지는 여행자다. 아름다움에 매혹되어 향수를 만드는 사업가이기도 했다. 강력한 페로몬 향수를 뿌려 아내가 자신을 찾아오도록 만든 능동적인 남자다.
최종 무대가 1989년 파리 만국 박람회인 이유도 납득된다. 이성과 감성, 과학과 인문학이 충돌하던 시대, 재회와 비극을 향한 화려한 피날레의 '빌드업'인 셈이다. 당시 파리는 프랑스 혁명 100주년을 맞은 박람회로 전 세계인이 모였다. 블라드의 심복인 마리아(마틸다 데 안젤리스)와 미나(조이 블루, 1인 2역)는 도시를 누비며 볼거리와 즐길 거리로 현혹된다.