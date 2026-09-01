눈이 바쁜 '드라큘라' 영화, 분장까지 눈여겨보세요

▲영화 <드라큘라: 러브 테일> 스틸컷 와이드 릴리즈㈜

캐릭터 특유의 색감을 살려 의상에 각자의 서사를 부여해 생동감이 크다. 엘리자베타와 드라큘라는 보라색, 정숙한 미나는 옅은 블루, 미나의 친구이자 '퇴폐미' 가득한 뱀파이어 마리아는 피를 상징하는 버건디를 중심으로 디자인되었다. 사제 역의 크리스토프 왈츠는 바이에른 출신 설정답게 19세기 말 전통 바이에른 양식 의상을 착용했다. 그가 지니고 다니는 뱀파이어 사냥 도구도 장인들의 수작업으로 제작되었다.



블라드 영주 역의 케일럽 랜드리 존스는 뤽 베송 감독과 <도그맨>에서 한번 호흡을 맞춘 바 있다. 뤽 베송 감독은 그에게 영감받아 드라큘라를 제안했으며, 특유의 낮은 목소리를 위해 케일럽 랜드리 존스가 특훈을 받았다고 전해진다.



400년의 시간의 더께를 외모로 표현하기 위해 28명의 분장팀과 200개의 특수 보철로 완성된 비주얼도 볼만하다. 젊어진 블라드의 오른쪽 뺨은 마치 아내를 그리워하다가 문신처럼 굳어진 눈물자국이 새겨져 있다.



블라드의 아내 엘리자베타와 미나 1인 2역을 연기한 조이 블루는 <그랑블루>로 뤽 베송과 호흡 맞춘 로잔나 아퀘트의 딸이다. <블링 링>, <곤조 걸> 이후 세 번째 영화로 퇴폐미와 정숙미를 한 번에 소화했다. 또한 뱀파이어를 쫓는 사제(반헬싱) 역에는 크리스토프 왈츠가 열연했다. 두 번의 아카데미 남우조연상답게 자신의 연기로 뚝심 있게 끌고 간다. 신의 대리자와 신의 배신자의 대립을 위한 선명한 구도로 일관한다.



원작을 파괴한 새로운 형식의 드라큘라가 탄생했지만 아쉽다는 생각을 지울 수 없다. 개인적으로는 프란시스 포드 코폴라 감독의 <드라큘라>의 아성을 넘기기는 어렵겠다. 게리 올드만의 드라큘라와 위노나 라이더의 미나, 키아누 리브스의 조나단이 '레전드'다. 1990년대 감성과 에로틱함이 가미된 <드라큘라>의 아성을 뛰어넘을 영화는 아직 없다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기