왕복 8시간을 행복하게 만든 앨범 한 장

지난 8월 31일, 전주에서 부산으로 가는 길이었다. 편도 4시간 남짓, 늘 도로 위에서 흘려보내야 하는 시간은 길기도 하고 한편으로는 아깝기도 하다. 자가용을 이용하면 정신을 바짝 차리고 운전해야 하고, 대중교통을 이용한다 해도 그 시간을 그냥 흘려보내기는 아쉽다.
불과 3년 전만 해도 대중교통을 이용할 때 책을 읽거나 글을 쓸 수 있었고, 심지어 업무를 볼 수도 있었다. 하지만 나이가 들고 몸에 병까지 생겨 건강에 변화를 겪다 보니 예전처럼 오랫동안 무언가에 집중하기가 쉽지 않다. 그래서 나는 그 시간에 주로 음악을 듣는다. 흘려보내던 시간이 음악이 흐르는 순간, 다시 내 시간이 되기 때문이다.
왕복 8시간이 전혀 지루하지 않았던 이유
출발하면서 최근 9주기를 맞은 가수 조동진의 음악을 다시 들었다. 얼마 전 들국화의 기타리스트 최구희의 부고를 접하며 마음 한편에 남아 있던 여운 때문인지, 조동진의 음악에 이어 오랜만에 들국화의 앨범도 다시 꺼내 들었다.
결론부터 말하자면 전주에서 부산까지, 다시 부산에서 전주까지 왕복 8시간이 전혀 지루하지 않았다. 오히려 행복했다. 평소 병증으로 그림자처럼 따라다니던 어지럼증마저 잠시 잊을 만큼 행복한 시간이었다.
어쩌면 시간이 많이 흘렀기 때문인지도 모르겠다. 조동진이나 들국화를 누군가는 너무 잘 알고 있겠지만, 또 누군가는 잘 모를 수도 있겠다. 하지만 한국 대중음악을 이야기하면서 두 뮤지션을 빼놓을 수는 없다.
특히 조동진은 그룹 '어떤 날' 조동익의 친형이자 한국 포크 음악 1세대로, 한국 언더그라운드 음악의 대부로 불린 음악인이다. 1966년 미8군 무대를 통해 음악을 시작한 그는 록그룹 쉐그린과 동방의 빛에서 기타리스트이자 작곡가로 활동했고, 1979년 <행복한 사람>이 수록된 첫 솔로 앨범을 발표하며 이름을 본격적으로 알렸다. 이후 <나뭇잎 사이로>, <제비꽃> 등을 통해 자신만의 음악 세계를 만들어갔다. 들국화 역시 조동진과 동아기획에서 음악적 인연을 맺으며, 그가 만들어 놓은 한국 언더그라운드 음악의 흐름과 영향을 받았다.