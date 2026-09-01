영화 부산경남 울산울주세계산악영화제, 세계적 산악인·영화인 총출동 9월 18일부터 22일까지...맥도날드·실보 카로 등 세계적 산악문화 거장 한자리에 '국제 교류' 박석철(sisa) 26.09.01 11:33최종업데이트26.09.01 11:33 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2jm5j 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 국내 유일의 산악영화제인 제11회 울산울주세계산악영화제가 오는 9월 18일부터 22일까지 5일간 울산 울주군 영남알프스 복합웰컴센터 일원에서 열린다. 울산울주세계산악영화제는 1일, 전 세계 산악인과 영화인 등 해외 게스트 라인업을 발표했다. 주최 측에 따르면 영화제 현장에서는 Q&A와 토크 프로그램은 물론 체험 프로그램까지 소통의 장이 펼쳐진다. 특히 올해 영화제에는 세계적인 산악 문화의 전설들이 현장을 직접 찾는다. 여러 교류의 자리 마련도 큰사진보기 ▲울산울주세계산악문화상(UMCA) 수상자인 산악 전기작가 버나데트 맥도날드울산울주세계산악영화제 이번 영화제에서는 버나데트 맥도날드의 삶과 작품 세계를 조명하는 특별 토크와 전시, 북토크 등이 마련된다. 올해 수상자인 버나데트 맥도날드는 지난 40여 년간 세계 산악문학과 산악영화 발전에 기여해 온 인물로 '21세기 세계 산악문화의 선구자'로 평가받는다. 여기에 '산악계의 노벨상'이라 불리는 황금피켈상 평생공로상 수상자인 실보 카로 역시 올해 국제경쟁 심사위원 자격으로 영화제를 방문해 의미를 더한다. 또한 국제경쟁 심사위원으로 밴프 산악영화제 집행위원장 조안나 크로스턴이, 아시아경쟁 심사위원으로는 인도 영화평론가협회의 프레멘드라 나트 마줌데르와 필름 페스티발 도큐멘터(FFD) 집행위원장 알리아 다마이하티가 위촉되어 영화제의 국제적 격을 높인다. 울산울주세계산악영화제는 '올해의 산 - 율리안 알프스' 주빈국 슬로베니아를 선정하고 교류 프로그램도 선보인다. 이를 기념해 미리암 모주간 주한 슬로베니아 대사 내정자와 블라시 베베르 블레드 관광청장 등이 현장을 찾아 산악 문화를 매개로 한 교류의 자리도 마련된다. '세계에서 가장 오래된 산악영화제' 트렌토영화제 심사위원상을 비롯해 크라쿠프, 자그레브독스 등 유수 영화제에서 수상한 나탈리아 코니아시 감독(<은광>), 2026 알파인국제영화제에서 최우수 장편 다큐멘터리상을 수상한 루이스 아리에타 에체베리아 감독(<잃어버린 뿌리>)도 영화제를 찾는다. 알피니스트이자 클라이머, 저널리스트로 왕성하게 활동하며 테겐지산악영화제를 운영하고 있는 톰 다우어 감독은 12년간 이어진 프로젝트 다큐멘터리 <낭가 파르밧: 시시포스의 메아리>와 각본으로 참여한 <눈 위의 질주> 두 편의 상영작으로 관객들과 밀도 높은 대화를 나눌 예정이다. 이외에도 스페셜 섹션 '헬로, 빌바오-비스카이아!' 게스트들의 방문도 이어진다. 인터내셔널 프리미어작 <마지막 비둘기 사냥꾼>의 아네르 에체베리아, 파블로 비달 감독은 사라져가는 비둘기 사냥의 역사를 문화 보존의 시선으로 전하며, '버티컬 댄스' 아티스트 야니레 에차베 감독(<바람이 그리는 선>)과 외줄 위 스포츠 슬랙라인을 담아낸 다니엘 카스칼레스 그라나도스 감독(<협곡의 슬랙라이너>)도 내한한다. 다니엘 감독은 관객 체험 프로그램 '아슬아슬 슬랙라인'을 직접 이끈다. 영화제와의 특별한 인연을 가진 감독의 방문도 반가움을 더한다. 2018년 제3회 영화제에서 <흔들리는 산>으로 넷팩상을 수상했던 케상 체텐 감독은 신작 <마지막 라마>로 돌아온다. 케상 체텐 감독은 네팔 출신 방송인 수잔 샤키야와 함께하는 토크 세션을 통해, 현대 사회 속 네팔 지역 사회가 맞닿은 삶의 변화와 문화적 의미를 깊이 있게 풀어낼 예정이다. 덧붙이는 글 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다. 산악영화제 울산울주세계산악영화제 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 박석철 (sisa) 내방 구독하기 울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음 이 기자의 최신기사 진보당 "이진숙의 5·18 유공자 명단 공개 요구는 악의적 선동" >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 울산울주세계산악영화제, 세계적 산악인·영화인 총출동 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP