울산울주세계산악영화제, 세계적 산악인·영화인 총출동

▲울산울주세계산악문화상(UMCA) 수상자인 산악 전기작가 버나데트 맥도날드 울산울주세계산악영화제

이번 영화제에서는 버나데트 맥도날드의 삶과 작품 세계를 조명하는 특별 토크와 전시, 북토크 등이 마련된다. 올해 수상자인 버나데트 맥도날드는 지난 40여 년간 세계 산악문학과 산악영화 발전에 기여해 온 인물로 '21세기 세계 산악문화의 선구자'로 평가받는다.



여기에 '산악계의 노벨상'이라 불리는 황금피켈상 평생공로상 수상자인 실보 카로 역시 올해 국제경쟁 심사위원 자격으로 영화제를 방문해 의미를 더한다.



또한 국제경쟁 심사위원으로 밴프 산악영화제 집행위원장 조안나 크로스턴이, 아시아경쟁 심사위원으로는 인도 영화평론가협회의 프레멘드라 나트 마줌데르와 필름 페스티발 도큐멘터(FFD) 집행위원장 알리아 다마이하티가 위촉되어 영화제의 국제적 격을 높인다.



울산울주세계산악영화제는 '올해의 산 - 율리안 알프스' 주빈국 슬로베니아를 선정하고 교류 프로그램도 선보인다. 이를 기념해 미리암 모주간 주한 슬로베니아 대사 내정자와 블라시 베베르 블레드 관광청장 등이 현장을 찾아 산악 문화를 매개로 한 교류의 자리도 마련된다.



'세계에서 가장 오래된 산악영화제' 트렌토영화제 심사위원상을 비롯해 크라쿠프, 자그레브독스 등 유수 영화제에서 수상한 나탈리아 코니아시 감독(<은광>), 2026 알파인국제영화제에서 최우수 장편 다큐멘터리상을 수상한 루이스 아리에타 에체베리아 감독(<잃어버린 뿌리>)도 영화제를 찾는다.



알피니스트이자 클라이머, 저널리스트로 왕성하게 활동하며 테겐지산악영화제를 운영하고 있는 톰 다우어 감독은 12년간 이어진 프로젝트 다큐멘터리 <낭가 파르밧: 시시포스의 메아리>와 각본으로 참여한 <눈 위의 질주> 두 편의 상영작으로 관객들과 밀도 높은 대화를 나눌 예정이다.



이외에도 스페셜 섹션 '헬로, 빌바오-비스카이아!' 게스트들의 방문도 이어진다. 인터내셔널 프리미어작 <마지막 비둘기 사냥꾼>의 아네르 에체베리아, 파블로 비달 감독은 사라져가는 비둘기 사냥의 역사를 문화 보존의 시선으로 전하며, '버티컬 댄스' 아티스트 야니레 에차베 감독(<바람이 그리는 선>)과 외줄 위 스포츠 슬랙라인을 담아낸 다니엘 카스칼레스 그라나도스 감독(<협곡의 슬랙라이너>)도 내한한다. 다니엘 감독은 관객 체험 프로그램 '아슬아슬 슬랙라인'을 직접 이끈다.



영화제와의 특별한 인연을 가진 감독의 방문도 반가움을 더한다. 2018년 제3회 영화제에서 <흔들리는 산>으로 넷팩상을 수상했던 케상 체텐 감독은 신작 <마지막 라마>로 돌아온다. 케상 체텐 감독은 네팔 출신 방송인 수잔 샤키야와 함께하는 토크 세션을 통해, 현대 사회 속 네팔 지역 사회가 맞닿은 삶의 변화와 문화적 의미를 깊이 있게 풀어낼 예정이다.













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