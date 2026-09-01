'3G 연속 공격 포인트' 칼라피오리, 아스널 숨은 살림꾼으로

3경기 연속 공격 포인트를 생산하며 본인 가치를 증명한 칼라피오리다.미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 1일 오전 4시(한국시간) 빌라 파크에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 2라운드서 우나이 에메리 감독의 아스톤 빌라에 0-1 승리를 거뒀다.이로써 아스널은 2승 승점 6점 2위에, 빌라는 2패 승점 0점으로 19위에 자리했다.원정을 떠나온 아스널은 선두권 경쟁 그룹 형성에 있어 반드시 승점 3이 필요했다. 마레스카 감독의 맨체스터 시티·알론소 감독이 이끄는 첼시가 일찌감치 2연승으로 앞서가기 시작했기 때문.후반기 빡빡한 일정 속 리그 타이틀을 지켜내기 위해서는 빌라와 같은 까다로운 상대들로 하여금 승점을 가져와야만 했다.아스널은 좀처럼 빌라의 낮게 내려선 수비벽을 깨뜨리지 못했다. 되려 이안 마트센·니콜라스 잭슨·부엔디아의 역습에 당할 뻔한 상황이 연출됐다. 전반에는 단 1개의 유효 슈팅도 기록하지 못했다.답답한 흐름이 이어지고 있던 상황 속 아스널은 결국 해결책을 찾았다. 후반 14분 좌측에서 볼을 받은 칼라피오리가 크로스를 올렸고, 이를 부카요 사카가 쇄도하며 마무리했다.이후 팽팽한 대결 구도가 형성됐으나 결정적 기회가 나오지 않았다. 결국 아스널은 목표한 승점 3을 가져오는 데 성공했다.용호상박의 맞대결 속 이번 경기에서도 칼라피오리의 발끝은 빛났다. 2002년생인 그는 2024-25시즌을 앞두고 팀에 영입됐으나 매 시즌 잔부상이 발목을 잡았다.좌측·중앙 수비를 완벽하게 소화할 정도로 멀티성을 입증했으나 부상이 너무 자주 발생한다는 점은 매우 아쉬웠다. 특히 지난 시즌 리그 출전은 단 26경기에 그쳤고, 챔피언스리그 결승전에서는 부상 여파로 경기장을 밟지 못했다.2% 아쉬움이 있었으나 이번 시즌은 다르다. 프리시즌을 건강하게 소화하며 컨디션 관리에 집중했고, 공식전 경기에서 모두 존재감을 드러내고 있다.맨시티와 커뮤니티 실드에서는 전반 1분 만에 선제골을 기록하며 팀에 우승컵을 안겨줬고, 직전 1라운드 경기에서도 카이 하베르츠의 골을 도우면서 존재 가치를 입증했다.빌라와 맞대결에서도 빛났다. 좌측 풀백으로 출격한 칼라피오리는 공수 양면에서 펄펄 날았다. 공격 시에는 하프 스페이스 지역을 점유하며 크로스로 사카의 선제골을 도왔다.수비 상황에서도 빠르게 내려와 전진성이 좋은 존 맥긴·캐시를 완벽하게 억제하기도 했다. 특히 후반 19분 페널티 박스 안에서 맥긴을 향해 날린 태클은 일품이었다.후반 종료 직전에는 체력적으로 힘들 법도 했으나 역습에 가담, 그야말로 이번 경기에서 숨은 살림꾼 역할을 톡톡히 해냈다.풀타임을 소화한 칼라피오리는 활동량은 무려 11.7km였으며 이외에도 패스 성공률 90%, 기회 창출 1회, 롱패스 성공률 100%, 공중볼 경합 성공률 100%를 기록했다.현지 매체 <풋볼 런던> 역시 수비진 내 최고 평점인 7점을 부여하며 "전반전에는 다소 조용했지만, 후반전에 활기를 되찾아 부카요 사카의 골을 돕는 크로스를 올렸다"라고 했다.한편, 2연승을 기록한 아르테타 감독은 "정말 기쁘고, 엄청난 승리다. 어려운 원정에서 승점 3점을 따냈다"라며 활짝 웃었다아스널은 오는 7일 오전 12시 30분(한국시간) 첼시와 리그 3라운드를 치르게 된다.