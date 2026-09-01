번복된 해명...'나 혼자 산다' 제작진, 정말 실망입니다

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MBC '나 혼자 산다'MBC <나 혼자 산다> 전현무의 '카자흐스탄 즉흥 여행' 편을 둘러싼 논란이 단순한 연출 의혹을 넘어 시청자 신뢰의 문제로 번지고 있다. 제작진이 내놓은 해명이 불과 엿새 만에 뒤집히면서, '리얼'을 강조해온 프로그램의 뿌리까지 흔들리고 있다.지난 8월 14일과 21일에 걸쳐 방송된 <나 혼자 산다>에서는 전현무가 1박 2일 휴가를 맞아 인천공항에서 즉석으로 행선지를 정하고, 카자흐스탄에 도착한 뒤에도 빠르게 렌터카를 구해 여행을 이어가는 모습이 그려졌다.그런데 방송 직후 사전 항공권 예매와 여행지 검토 정황, 현지 차량 운행 등을 놓고 여러 의문이 제기됐다. 카자흐스탄 알마티시가 8월 21일 정부 공식 홈페이지에서 해당 프로그램 촬영이 "알마티시 관광국의 지원을 받아 진행됐다"고 소개하면서 논란이 확산했다.이에 대해 당초 <나 혼자 산다> 측은 같은 달 25일 홈페이지를 통해 "촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다"며 의혹을 부인한 바 있다. 하지만 31일 <나 혼자 산다> 측은 두 번째 공식 입장문을 내놓고 "금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"면서도 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행을 위한 촬영 협조를 받았다"고 설명했다.결과적으로 처음에는 부인했던 '촬영 지원'의 존재를 뒤늦게 인정한 셈이 됐다. 해명 자체가 또 다른 논란으로 이어지는 모양새다.