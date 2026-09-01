번복된 해명...'나 혼자 산다' 제작진, 정말 실망입니다

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MBC '나 혼자 산다'MBC
특히 논란이 쉽게 가라앉지 않는 이유는 제작진의 두 차례 해명에서 시청자들의 의구심이 제대로 해소되지 않았기 때문이다. 무엇보다 일련의 과정에서 손바닥 뒤집듯 달라진 입장 표명은 시청자들을 더욱 어리둥절하게 만들었다.
결국 시청자들에게 "처음부터 사실대로 말하지 않았다"는 인상을 남겼고, 이는 프로그램에 대한 실망과 분노로 이어질 수밖에 없었다. 이번 일을 지켜 본 시청자들은 유튜브 공식 영상에 "전현무 대상 받겠네. 예능상이 아닌 연기상 받아야할듯", "그냥 바쁜시간 짬내서 29시간 여행 한다고 해도 즐겁게 봤을텐데 대체 왜..." , "차라리 있는 그대로 지원이라고 말하던지...여행 가려는 분들 렌터카 바로 되는 줄 알고 착각할 겁니다. 참 아쉽네요"등 다양한 의견 댓글을 남기고 있다.
방송 제작에 필요한 경비와 물품, 인력, 장소 제공뿐만 아니라 행정적 편의를 제공받는 경우까지 협찬과 관련해 해석될 수 있는 만큼, 이번 논란에서는 무엇을 지원받았는지와 이를 시청자에게 어떻게 설명했는지가 중요하다.
그럼에도 해외 지자체의 행정적 도움을 받아 진행된 촬영을 마치 '지원 없는 순수 즉흥 여행'으로 받아들이게 만든 것은 시청자를 기만했다는 비판을 피하기 어렵게 만들었다.
솔직함-투명성의 부재