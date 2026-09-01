'축구의 신' 리오넬 메시, 21년 만에 국가대표 은퇴선언

로이터=연합뉴스

리오넬 메시'축구의 신' 리오넬 메시가 아르헨티나 국가대표팀 은퇴를 선언했다.메시는 1일(한국시각) 자신의 소셜미디어에 "월드컵 결승전 이후 시간이 지났고, 많은 생각을 해본 끝에 여러분 모두에게 제가 국가대표팀에서 은퇴한다는 사실을 전하고 싶다"라며 국가대표팀 은퇴 소식을 전했다.이어 "정말 가슴 아픈 결정이었지만, 이제는 그때가 왔다는 것을 이해하고 있다. 맹세컨대 저는 항상 모든 것을 쏟아부었다. 언제나 이 유니폼을 위해 싸웠고, 축구를 통해 모든 것을 바쳤다.이제 얼마 남지 않았고 하나둘씩 시대가 막을 내리고 있다. 저는 언제나 국가대표팀에서 뛰는 것을 사랑했고, 앞으로도 영원히 사랑할 것"이라며 국가대표팀을 향한 애정을 전했다.어린 시절부터 특급 유망주로 주목받던 메시는 18세였던 2005년 8월 헝가리와의 평가전을 통하여 아르헨티나 성인 국가대표로 데뷔했다. 하지만 메시는 첫 A매치 데뷔전에서 혹독한 신고식을 치러야 했다. 후반에 교체 투입된 지 불과 44초 만에 드리블 돌파를 시도하다가 유니폼을 붙들고 저지하는 상대 선수를 팔로 가격하며 퇴장을 당한 것.비록 시작은 미약했지만 메시의 진가가 드러나는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 메시는 스페인 리라가 최고의 클럽이던 FC바르셀로나에서 10대 시절부터 주전급으로 도약하며 두각을 나타냈다. 이듬해인 2006년 국제축구연맹(FIFA) 독일 월드컵에서는 국가대표 최종명단에 발탁되어 생애 첫 월드컵 본선무대를 밟았고, 조별리그 세르비아 몬테네그로전(6-0 승)에서 자신의 역사적인 A매치 데뷔골이자 월드컵 첫 골을 터뜨리며 전설의 시작을 알렸다.이후 메시는 2026년까지 무려 21년간 아르헨티나 국가대표로 활동하면서 월드컵 본선 6회 연속, 코파아메리카(남미대륙선수권) 7회 출전 등 수많은 메이저대회를 누비며 자국을 넘어 세계축구의 역사를 바꾼 위대한 전설로 등극했다.메시는 A매치 통산 207경기에 출전, 125골을 기록하며 아르헨티나 국가대표 역대 최다 출전·최다 득점 기록을 수립했다. 연령대별 대표팀에서 2005년 FIFA 월드유스 챔피언십(현 U-20 월드컵), 2008 베이징올림픽 금메달을 달성했고, A대표팀에서는 2021년과 2024년 코파 아메리카 우승, 2022년 피날리시마(남미VS 유럽 대륙간 챔피언전), 카타르월드컵 우승을 차례로 일궈내며 아르헨티나 축구의 황금기를 이끌었다.개인기록 면에서도 메시는 역대 월드컵과 코파 아메리카에서 아르헨티나 역대 최다 공격포인트 기록을 수립했으며, 월드컵 골든골과 코파 아메리카 MVP를 각각 2회씩 수상했다. 이외에도 코파 아메리카 득점왕과 월드컵 실버볼 1회, 월드컵 실버부츠 2회 등 화려한 업적들을 달성했다. 2011년부터는 무려 15년간 아르헨티나 국가대표팀 역대 최장수 주장을 역임했다.물론 메시의 국가대표 커리어가 항상 빛나는 순간만 있었던 것은 아니다. 사실 메시는 2020년까지만 해도 국가대표팀에서는 메이저 대회 우승이 전무했다. 월드컵에서는 2018년 러시아 대회까지만 해도 4회 출전에 토너먼트 무득점에 그치며 클럽에서의 명성에 미치지 못한다는 비판에 시달려야했다.특히 2014년 브라질 월드컵 준우승을 시작으로 2015년과 2016년 코파 아메리카에서는 메이저 대회 3연속 준우승이라는 진기록을 수립하기도 했다. 극심한 정신적 압박감에 시달렸던 메시는 2016년 코파 결승전 패배 직후 그라운드에 주저앉아 오열하는 모습을 보여줬고, 경기후에는 갑자기 국가대표 은퇴를 선언하며 전 세계를 놀라게 하기도 했다.당시 메시의 부진을 비난하던 아르헨티나에서는 큰 충격을 받고 정치계에서 국민들까지 메시의 은퇴 철회를 간곡하게 호소하는 청원이 쏟아졌다. 한동안 마음을 추스른 메시는 2016년 8월 13일 결국 은퇴 의사를 철회하고 아르헨티나 국가대표로 복귀했다.메시의 국가대표 무관행진은 이후로도 계속됐다. 2019년 코파 아메리카에서는 브라질과의 준결승전에서 패배하고, 칠레와의 3·4위전에서는 상대 선수와 충돌하며 레드카드까지 받았다. 메시는 심판의 편파판정을 비난하다가 남미축구연맹으로부터 국가대표 3개월 출전정지의 중징계를 당하기도 했다.하지만 메시는 축구선수로서는 전성기를 넘겼다고 평가받는 30대 중반의 나이에 국가대표 커리어에 뒤늦은 전성기를 맞이하게 된다. 2021년 코파아메리카에서 메시는 무려 9전 10기 만에 마침내 자신의 메이저대회 첫 정상에 등극하는 데 성공한다. 당시 34세의 메시는 해당 대회에서 득점왕, 도움왕, MVP를 모두 휩쓸며 그야말로 원맨쇼를 펼쳤고, 결승전에서는 숙적 브라질을 꺾고 기나긴 무관의 한을 풀어냈다. 당시 메시는 우승이 확정되자마자 그 자리에서 주저앉아 감격의 눈물을 쏟아냈고, 모든 아르헨티나 선수들이 메시에게 달려가 함께 포옹하고 헹가래를 쳐주는 감동적인 명장면을 연출하기도 했다.이듬해 메시는 2022년 카타르월드컵에서 프랑스를 꺾고 정상에 올랐고, 아르헨티나에서 26년 만의 우승을 선사하고, 본인도 다시 한번 골든볼을 수상하며 국가대표 커리어의 정점을 찍게 된다. 이로서 메시는 아르헨티나 선수로서는 마리오 켐페스, 디에고 마라도나의 뒤를 이어 단일 월드컵에서 우승과 골든볼을 동시에 차지한 3번째 선수이자, 월드컵 역사상 최초이자 유일의 골든볼 2회 수상자에 등극했다.메시는 이 월드컵을 통해 축구 커리어의 유일한 오점으로 평가받았던 월드컵 토너먼트 부진과 무관을 모두 끊어냈을 뿐아 니라, 대선배 펠레와 마라도나, 라이벌 크리스티아누 호날두를 뛰어넘어 축구계의 GOAT(역사상 최고 선수) 논쟁을 완벽하게 종결시켰다는 찬사를 받게 된다.메시는 이후 2024년 코파에서 다시 한번 2연패에 성공했고,월드컵을 포함한 메이저대회 3연패의 위업을 달성했다. 2018년부터 아르헨티나 국가대표팀의 지휘봉을 잡은 리오넬 스칼리니 감독은, 메시의 첫 메이저대회였던 독일월드컵에서는 동료로 함께했으며 지도자로서는 메시의 국가대표 무관 기록을 끊어내고 메이저대회 3연패와 국가대표 은퇴 순간까지 함께한 명장으로 나게 됐다.이미 선수로서 모든 것을 이룬 메시는 2026년 북중미월드컵에서 39세의 나이에 다시한번 '라스트 댄스'에 나섰다. 비록 스페인과의 결승전에서 패배하며 2연패에는 실패했지만, 불혹을 바라보는 나이에도 메시는 역대 월드컵 최고령 해트트릭(조별리그 1차전 알제리전, 38세 357일)을 비롯하여 8골 4도움을 기록하는 맹활약으로 자신이 왜 축구 역사상 최고의 선수인지를 증명해냈다.메시는 이미 북중미월드컵 이후 국가대표 은퇴를 고민해왔다. 또한 메시의 부친인 호르헤 메시가 지난 8일 세상을 떠난 것도 메시의 결심을 굳히는 데 영향을 미쳤다는 평가다. 호르헤는 메시의 에이전트이자 정신적 지주로서 아들이 축구선수로 성장하는 데 누구보다 큰 영향을 미친 인물로 평가받는다. 메시는 은퇴 발표문에서 "이 글은 7월 21일, 결승전을 치르고 이틀 후에 작성해뒀다. 아버지를 잃고 나니, 그 어느 때보다도 제 결심이 확고해졌다"고 설명했다.마지막으로 메시는 긴 선수생활 동안 함께 해준 동료 선수와 감독들, 팬들에게 일일이 고마움을 전했다. 메시는 "지난 20년 동안 보내주신 모든 사랑에 감사드린다. 이제부터는 여러분 중 한 명이 되어, 대표팀을 밖에서 언제나 응원하고 함께하겠다"면서 "잊을 수 없는 추억과 순간들을 가슴에 안고 떠난다. 저를 아르헨티나인으로 태어나게 해주신 신께 감사드린다. 가자 아르헨티나!"라고 덧붙였다.축구 역사상 가장 위대한 선수였던 메시의 국가대표 은퇴는 한 시대의 마무리를 알리는 상징적인 사건으로 평가받고 있다. 아르헨티나를 비롯한 전 세계 축구팬들 사이에서 메시를 향한 아쉬움과 찬사의 반응이 쏟아지고 있다.