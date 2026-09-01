가짜가 진짜가 되는 기적, 비 오는 날 날 울린 찬가

비가 부슬부슬 내리는 아침이었다. 어린 두 손주를 겨우 달래고 챙겨 유치원에 등원시키고 나니, 온 집안이 전쟁이라도 치른 듯 어수선했다. 거실에 어지럽혀진 장난감을 치우고 집안을 차분히 정리하고 나니 비로소 한숨을 돌릴 여유가 생겼다. 문득 따뜻한 차 한 잔과 함께 오랜만에 영화나 한 편 보고 싶다는 생각이 들었다.
OTT 플랫폼을 켜보니 '오늘의 영화 순위 2위'에 <신의 악단: 찬가>(2025) 라는 제목이 눈에 들어왔다. 오랜만에 스크린으로 돌아온 배우 박시후의 얼굴이 반가웠고, '북한 체제 속 가짜 찬양단'이라는 다소 생소한 소재에 장르가 뮤지컬 영화라는 점이 호기심을 자극했다.
처음 영화가 시작할 때는 '혹시 종교 홍보 영화 아닌가?' 하는 약간의 경계심도 들었다. 그러나 화면에 펼쳐지는 서사는 곧 나를 깊이 몰입시켰다. 영화의 주요 배경으로 등장하는 탈북의 통로 '압록강' 때문이기도 했다. 조만간 여행으로 직접 방문할 예정인 곳이라 그 눈 덮인 차가운 강이 더욱 남다르게 다가왔다.
영화는 대북 제재로 돈줄이 막힌 북한 정권이 국제기구로부터 2억 달러를 지원받기 위해 시작된다. 지원 조건은 평양에 교회 2개를 짓고 해외 감시단 앞에서 '부흥회'를 개최하는 것. 보위부 소좌 박교순(박시후 분)은 이 미션을 수행하기 위해 지방의 무명 악단인 '승리악단'을 소집해 북한 최초의 '가짜 찬양단'을 만드는 임무를 맡는다.