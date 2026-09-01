가짜가 진짜가 되는 기적, 비 오는 날 날 울린 찬가

CJ CGV

량강도 최고의 악단이라면서 이게 뭐이가! 전투적으로, 속도전으로, 혁명적으로 하라우!

"내가 누려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 시간이, 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 은혜, 은혜..."

큰사진보기 ▲영화 <신의 악단> 스틸 이미지. CJ CGV

결국 '부흥회가 끝나면 악단 전원을 반동분자로 처형한다'는 당의 비밀 명령을 알게 된 박교순과 김 태성은 중대한 결단을 내린다. 자신들의 목숨을 걸고 악단원들을 짐칸에 몰래 태워 북-중 접경지역인 압록강으로 탈출시킨 것이다.



눈 덮인 설산에서 당에 체포되어 꿇어 앉혀진 박교순이 차가운 총구 앞에서 "하나님, 나 잘한 거 맞디요?"라고 속으로 기도하며 최후를 맞이할 때, 그의 얼굴에 감돌던 편안한 표정은 가슴을 먹먹하게 만들었다.



영화는 가짜가 진짜가 되고, 감시자가 구원자가 되는 아이러니를 통해 인간 존엄성과 신앙의 힘을 보여준다. 엔딩 크레딧과 함께 흐르는 찬양, 그리고 천국에서 재회하는 순교자들의 쿠키 영상과 압록강을 무사히 넘어 대한민국의 품에 안긴 악단원들의 모습은 긴 여운을 남겼다.



영화를 끄고 차가워진 찻잔을 들었다. 빗소리가 여전히 창문을 두드리고 있었다.



두 손주를 무사히 등원시키고, 집안을 정리하며, 따뜻한 차 한 잔을 마실 수 있는 이 평범한 하루. 그동안 내가 당연하게 누려왔던 매일의 삶과 자유가 사실은 수많은 이들의 희생과 한없는 '은혜' 덕분이었음을 새삼 깨닫는다. 조만간 차가운 압록강 변에 서게 된다면, 눈밭 속에서 승리악단 단원들을 넘겨주고 후련하게 미소 짓던 박교순의 얼굴이 가장 먼저 떠오를 것 같다. 잔잔한 가슴을 쓸어내리며, 잊고 살았던 일상의 감사함을 다시금 마음에 새겨본다.

신의악단 박시후주연 뮤지컬영화 영화추천 김형협감독 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 2 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍영미 (ssaem1) 내방 구독하기 브런치 작가 이 기자의 최신기사 다큐멘터리 한 편을 보는 듯한 소설

영화 <신의 악단> 스틸 이미지.하지만 악단에는 보컬이 없었고, 엉겁결에 오디션을 보던 박교순 본인과 그와 견원지간인 김 태위(정진운 분)가 직접 가수로 투입되는 기막힌 상황이 벌어진다. 당의 과업을 완수하기 위해, 남한의 유명 찬양인 손경민 목사의 <은혜>를 연습시키는 장면은 영화에서 가장 흥미롭고 웃음이 터지는 대목이다.박교순의 으름장에 지휘자 김성철(태항호 분)은 거룩하고 잔잔한 찬송가를 북한 특유의 뽕짝 스타일과 주체적인 창법으로 완전히 개조해 버린다. '은혜'라는 거룩한 단어가 '혁명과업'처럼 우렁차게 울려 퍼지며 영화는 묘한 아이러니를 보여준다.가짜로 시작된 노래였지만, 가창이 반복될수록 그 울림은 인물들의 마음 깊숙이 스며든다.어려서 경험하고 체득한 것은 아무리 긴 세월이 지나도 몸과 영혼이 기억한다는 사실을 영화는 정밀하게 짚어낸다. 박교순 역시 서슬 퍼런 보위부 간부로 살아가지만, 어린 시절 소학교 일기장에 "엄마가 성경책을 읽는다"고 철없이 적었다가 어머니를 총살당하게 만든 깊은 죄책감을 안고 사는 인물이다. 또한 신앙인이 된 자신의 사촌 형을 직접 손으로 단죄해야 했던 상처가 가슴속 깊은 흉터로 남아있다.가짜 찬양단을 지도하고 성경책을 검토하는 과정에서, 박교순의 눈에는 밥상에 떨어진 젓가락도, 모기 물린 손톱 자국도, 창문 틈으로 들어오는 햇빛조차 온통 '십자가'로 보이기 시작한다. 환청과 환영에 괴로워하며 "나와라! 있으면 나와보라! 없잖네! 근데 왜 날 괴롭히는 거야!"라고 총을 들고 울부짖는 모습은, 체제의 억압 아래 매장되었던 영혼의 울부짖음이자 거부할 수 없이 스며드는 신의 존재에 대한 벼랑 끝 저항처럼 느껴졌다.승리악단 단원들은 사실 당에 의해 좌천되거나 몰래 신앙을 지켜오던 지하교회 사람들이 섞여 있었다. 당의 눈을 피해 성경을 읽던 이들은, 연습이라는 명분 아래 대놓고 성경을 읽고 기도하며 서로의 상처를 보듬는다. 보위원 박교순과 김태성 역시 악단원들과 시간을 함께하며 체제의 부품이 아닌 인간 대 인간으로 스며든다.