'임대 복귀→입지 위태' 국대 MF 홍현석, 헤르타 베를린 향하나... "이적 원하고 있어"

마인츠 복귀 후 전력 외 자원으로 분류된 국가대표 미드필더 홍현석이 2부에 자리한 헤르타 베를린과 강력하게 연결되고 있다.독일 현지 매체 <빌트>는 30일(한국시간) "분데스리가 마인츠 미드필더 홍현석은 헤르타 베를린의 이적 희망 목록 최상단에 자리하고 있다"고 보도했다.이어 "여러 곳에서 오퍼를 받았으나 헤르타를 선택했고, 베를린으로 이적하기를 원한다. 구단 경영진이 두 선수의 계약을 마무리해야 한다"고 덧붙였다.1999년생인 홍현석은 현대고등학교 졸업 후 빠르게 유럽 무대에서 실력을 쌓으며 성장했다. 운터하잉(독일)·lASK(오스트리아)를 거쳐 벨기에로 향했고, 여기서 본인 가치를 증명했다.2022-23시즌 헨트 유니폼을 입고 9골 8도움을 기록한 그는 2023년 6월에는 꿈에 그리던 태극 마크를 달았고, 이듬해 카타르 아시안컵에 출전하며 국가대표로서 입지를 다졌다.다음 시즌에도 핵심 미드필더로 활약하며 43경기 7골 6도움으로 벨기에 리그 정상급 미드필더로 발돋움한 홍현석은 2024-25시즌을 앞두고 분데스리가 마인츠로 입성했다.기대감은 상당했다. 국가대표 선배 이재성이 버티고 있어 적응에 있어서 크게 문제가 되지 않았을뿐더러 입단 직후 곧바로 도움을 기록하며 펄펄 날았기 때문.하지만, 후반기로 향할수록 점차 기회를 받지 못했고, 결국 지난 시즌에는 낭트(프랑스)·헨트로 2차례 임대를 떠났으나 부활에는 실패했다.아쉬운 임대를 마친 홍현석은 이번 시즌을 앞두고 마인츠에 복귀했으나 상황은 여의치 않았다. 경쟁자들이 계속해서 추가되며 우르스 피셔 감독의 선택을 받지 못하고 있다.공격형 미드필더 자리에는 이재성이 건재한 모습을 보여줄 뿐더러 독일 국가대표 나딜 아미디 역시 압도적인 실력을 뽐내고 있다. 3선에는 일본 국가대표 사노 가이슈가 존재한다.이외에도 파울 네벨, 소타 가와사키 등 경쟁을 펼쳐야 할 쟁쟁한 자원들이 대거 있다. 유럽 대항전을 나가지 않는 가운데 제한적인 기회 혹은 아예 출전을 보장 받지 못할 수 있다는 것.실제로 이번 시즌 개막 후 단 한 차례도 경기 명단에 소집되지 않으며 어려운 시간을 보내고 있다. 변화가 필요한 가운데 이적시장 막바지, 헤르타 베를린과 강력하게 연결되고 있다.헤르타 베를린은 현재 독일 분데스리가 2부에 자리하고 있는 팀으로 과거 이동준(전북)이 1년 동안 몸을 담았던 구단으로 국내 팬들에게 잘 알려졌다.2022-23시즌 분데스리가에서 강등된 이후 4시즌째 2부에 자리하고 있는 이들은 이번 시즌 출발이 매우 좋다. 3라운드가 진행된 현재, 3전 전승으로 2위에 있다.이번 시즌 승격 적기로 판단되는 지금, 헤르타는 홍현석 영입을 통해 분데스리가 복귀를 노리고 있다. 주전 경쟁 난이도 역시 현재보다는 수월할 것으로 여겨진다.사령탑으로 있는 슈테판 라이틀은 4-2-3-1 시스템을 주력 포메이션으로 사용한다. 3선에는 케빈 세사, 파울 세귄, 레온 옌젠, 디오고 데메 등 수적으로는 많으나 2선은 아니다.주전으로 기용되고 있는 에스토니아 국가대표 2006년생 소우피안 고람이 있으나 많은 기대를 걸기에는 다소 무리가 있다. 이집트 연령별 대표팀 미드필더 셀림 텔립(2006년생) 역시 마찬가지로 경험적인 측면에서 약점이 존재한다.그렇기에 공격 창의성을 더해주고 풍부한 경험을 더해줄 수 있는 홍현석의 장점이 헤르타 베를린에서 확실하게 살아날 수 있다는 것이다.기대감 역시 상당하다. 현지 매체 <빌트>는 "활력 넘치는 홍(현석)을 영입한다면 구단은 라이틀 감독이 추구하는 빠른 역습 위주의 플레이 스타일에 이상적인 선수를 얻게 될 것"이라고 보도했다.마인츠 역시 기다릴 필요가 없다. 계약 기간이 2년이나 남았으나 전력 외 자원으로 분류됐고, 매각을 통한 수익 창출을 위해서는 현재가 적기라는 평가다.홍현석이 베를린 이적을 통해 부활에 성공할 수 있을까. 향후 거취에 귀추가 주목된다.