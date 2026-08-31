"아이 잘못 키울까 두려웠다" 감독의 고민에서 시작된 영화

2010년 제임스 완과 리 워넬이 시작한 <인시디어스> 프랜차이즈는 전 세계적으로 7억 4000만 달러 이상의 수익을 거둔 현대 하우스 호러의 흥행작 중 하나이다. 시리즈 1편부터 5편까지 핵심 세계관은 이승과 저승 사이의 영적 림보인 '더 먼 곳(The Further)'에서 찾을 수 있다. 기존 시리즈가 산 자의 유체이탈과 빙의라는 방식으로 현실과 '더 먼 곳'의 경계를 오갔다면, 이번 영화는 그 경계를 한 단계 더 허문다. 주인공은 그곳으로 들어갈 뿐 아니라 그곳의 존재를 현실 세계로 데리고 나올 수 있다.
제이콥 체이스 감독이 메가폰을 잡은 여섯 번째 신작 <인시디어스: 그들이 넘어왔다(Insidious: Out of the Further)>의 변화다. 이제 공포의 주체들은 '더 먼 곳'에 머물지 않고 현실 세계로 역류한다. 영화는 인간이 어디로 넘어가는가가 아니라 사악한 존재들이 어떻게 우리 일상으로 넘어오는가를 묻는다.
체이스 감독은 해외 언론과 인터뷰에서 첫 아이를 기다리며 아버지가 되는 데 깊은 두려움을 느꼈고, 자신이 아이를 잘못 키우거나 자신이 성장하면서 경험한 문제를 아이가 반복할 가능성을 고민했던 경험에서 이야기를 출발시켰다고 밝혔다. 이러한 연출 의도는 <인시디어스: 그들이 넘어왔다>를 점프 스케어(Jump Scare) 중심의 호러에 머물게 하지 않고, 세대 간 트라우마와 모성애, 그리고 신학적·철학적 질문이 얽힌 호러를 표방하게 한다.
반복과 차이가 만드는 스토리텔링
이 영화의 서사를 받치는 가장 강력한 기둥은 3대에 걸쳐 이어지는 두 번의 모녀 관계다.
1999년의 프롤로그는 젬마(어밀리아 이브)가 유년 시절 어머니 잉그리드(로라 고든)의 비극적인 죽음을 목격하는 순간으로 시작한다. 악령의 침습으로 정신이 피폐해진 잉그리드는 어린 딸이 보는 앞에서 참혹하게 목숨을 끊어 고통의 기억을 남긴다. 세월이 흘러 성인이 된 젬마는 치위생사란 직업으로 비극의 장소에서 계속 거주하고 있다. 자신의 어머니와 마찬가지로 홀로 딸 마야(아일랜드 오스틴)를 양육하며 살아간다.
잉그리드와 젬마 사이에 형성된 첫 번째 모녀 관계는, 악령의 침범에 굴복하고 트라우마를 끊어내지 못한 채 파멸로 치달은 비극적 유산이 된다. 젬마에서 마야로 이어지는 두 번째 모녀 관계는 유전되는 저주와 유년의 상처가 되풀이될 위기에 처한 현재의 사투다. 영화는 3대에 걸친 혈연의 사슬을 통해 저주의 반복을 제시한다. 외할머니 잉그리드가 겪은 환영과 정신적 잠식은 그대로 엄마 젬마에게 되풀이되며, 그 여파는 어린 딸 마야에게까지 미친다. 동일한 공간에서 동일한 혈통의 여성이 동일한 악령의 표적이 된다는 구조는 고전적 운명론을 상기시킨다.