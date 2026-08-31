빠른 발에 장타까지... 박재현, '제2의 이종범' 될까

▲
박재현의 폭풍 질주는 올시즌 KIA 최고의 무기 중 하나다.KIA 타이거즈
이정후와 김도영, 슈퍼스타는 맞지만 스타일은 다르다
이정후는 데뷔 순간부터 이종범과 비교될 수밖에 없었다. 친아들이라는 상징성 때문이다. 하지만 실제 플레이를 보면 두 선수의 플레이 스타일은 차이가 크다.
이종범이 적극적인 타격과 폭발적인 주루를 앞세워 경기의 흐름 자체를 바꾸는 유형이었다면 이정후는 정확한 콘택트 능력을 바탕으로 꾸준히 안타를 생산하는 타자다. 타석에서 공을 오래 보고 정확하게 받아치는 능력이 가장 큰 장점이다.
이정후 역시 주루 능력이 준수하고 수비 범위도 넓다. 그러나 야구에서 가장 먼저 떠오르는 그의 무기는 이종범의 도루나 공격적인 베이스러닝이 아니라 정교한 타격이다.
KBO리그에서 타격왕을 차지했고, 메이저리그 진출 이후에도 콘택트 능력을 앞세워 경쟁력을 보여주고 있다. 아버지와 같은 길을 걷기보다 자신의 장점을 극대화하는 방식으로 성장했다.
이정후를 두고 '제2의 이종범'이라고 부르는 것은 별반 의미가 없다. 그는 이종범의 아들이지만, 야구선수 이정후로 이미 독자적인 영역을 구축했다. 아버지와 닮지 않았다는 것이 오히려 이정후의 정체성을 설명하는 부분이다.
김도영은 지금까지 등장한 선수 가운데 이종범과 가장 많은 공통점을 가진 선수로 평가받았다. 빠른 발과 뛰어난 운동능력, 수비 능력, 정교한 타격에 장타력까지 갖췄기 때문이다.
특히 김도영은 2024년 30홈런-30도루를 달성하면서 이종범과 직접적인 비교의 대상이 됐다. 공수주를 모두 갖춘 선수라는 점에서 과거 이종범을 떠올리게 하기에 충분했다. 그러나 김도영의 최대 무기는 이종범보다 강한 장타력이다.
이종범 역시 전성기에는 두 자릿수 홈런을 넘어 30홈런까지 기록할 정도로 장타력이 뛰어났다. 하지만 김도영은 홈런왕 경쟁까지 가능한 파워를 갖춘 선수다. 실제로 올시즌 홈런 1위를 달리고 있다. 빠른 발을 가지고 있지만, 타격에서 만들어낼 수 있는 가치가 워낙 크다.
이 때문에 김도영의 향후 성장 방향은 이종범과 달라질 가능성이 높다. 무리하게 도루 숫자를 늘리기보다 장타 생산과 출루, 중심타선에서의 영향력에 집중하는 것이 보다 효율적인 선택이 될 수 있다.
지난 시즌 주루 과정에서 부상을 경험한 것도 고려해야 한다. 올 시즌 김도영이 과거보다 주루보다 타격과 장타 생산에 무게를 두는 모습을 보이는 것도 같은 맥락으로 볼 수 있다.