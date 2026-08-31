빠른 발에 장타까지... 박재현, '제2의 이종범' 될까

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲현재 박재현의 모습에서 이종범이 연상된다는 팬들이 많다. KIA 타이거즈

박재현, 빠른 발에 장타까지…'야생마'의 흔적이 보인다



오히려 이종범의 플레이스타일과 가장 가까운 모습을 보여주는 선수로 박재현을 주목할 필요가 있다. 박재현의 가장 큰 장점은 빠른 발이다. 출루한 뒤 적극적으로 베이스를 훔치고, 타구가 나오면 한 베이스를 더 노린다. 단순히 도루 숫자를 쌓는 것이 아니라 주루 자체로 상대 수비에 압박을 가하는 유형이다.



여기에 장타력까지 빠르게 성장하고 있다는 점이 눈에 띈다. 지난해 프로 첫 시즌에는 타격에서 어려움을 겪었지만, 올해는 타격 능력이 급격하게 발전했다. 시즌 초반부터 주전 경쟁에 뛰어들었고, 빠른 발과 장타를 동시에 보여주면서 존재감을 키웠다.



단순히 발 빠른 선수에서 벗어나 장타까지 생산할 수 있는 호타준족으로 성장할 가능성을 보여줬기 때문이다. 이 부분이 이종범과의 비교에서 중요하다. 전성기 이종범은 빠른 발만 가진 선수가 아니었다. 상대 투수와 수비진이 장타를 경계해야 했고, 출루하면 도루까지 대비해야 했다. 타석과 베이스에서 동시에 상대에게 부담을 주는 선수였다.



물론 박재현은 아직 그 수준과는 거리가 있다. 타격의 안정성과 장기적인 생산성, 수비 능력 등 증명해야 할 과제가 많다. 이제 프로 2년 차인 만큼 한 시즌의 활약만으로 이종범과 비교하는 것도 성급하다.



하지만 성장 방향은 분명히 흥미롭다. 이정후는 아버지와 다른 스타일로 안타 제조기가 됐고, 김도영은 이종범에 가까운 공수주 능력을 갖추면서도 장타를 앞세운 거포형 선수로 발전하고 있다. 반면 박재현은 빠른 발을 앞세워 그라운드를 누비면서 장타까지 생산 중이다.



이종범이 완성된 야생마였다면 박재현은 아직 성장 과정에 있다. 지금 박재현에게 '제2의 이종범'이라는 애칭을 붙이는 것은 이르다. 다만 한국 야구가 오랫동안 기다려온 이종범의 후계자라는 관점에서 본다면, 유력한 후보 가운데 하나임은 분명하다. 향후 찾아올 전성기가 더욱 기대되는 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 현재 박재현의 모습에서 이종범이 연상된다는 팬들이 많다.오히려 이종범의 플레이스타일과 가장 가까운 모습을 보여주는 선수로 박재현을 주목할 필요가 있다. 박재현의 가장 큰 장점은 빠른 발이다. 출루한 뒤 적극적으로 베이스를 훔치고, 타구가 나오면 한 베이스를 더 노린다. 단순히 도루 숫자를 쌓는 것이 아니라 주루 자체로 상대 수비에 압박을 가하는 유형이다.여기에 장타력까지 빠르게 성장하고 있다는 점이 눈에 띈다. 지난해 프로 첫 시즌에는 타격에서 어려움을 겪었지만, 올해는 타격 능력이 급격하게 발전했다. 시즌 초반부터 주전 경쟁에 뛰어들었고, 빠른 발과 장타를 동시에 보여주면서 존재감을 키웠다.단순히 발 빠른 선수에서 벗어나 장타까지 생산할 수 있는 호타준족으로 성장할 가능성을 보여줬기 때문이다. 이 부분이 이종범과의 비교에서 중요하다. 전성기 이종범은 빠른 발만 가진 선수가 아니었다. 상대 투수와 수비진이 장타를 경계해야 했고, 출루하면 도루까지 대비해야 했다. 타석과 베이스에서 동시에 상대에게 부담을 주는 선수였다.물론 박재현은 아직 그 수준과는 거리가 있다. 타격의 안정성과 장기적인 생산성, 수비 능력 등 증명해야 할 과제가 많다. 이제 프로 2년 차인 만큼 한 시즌의 활약만으로 이종범과 비교하는 것도 성급하다.하지만 성장 방향은 분명히 흥미롭다. 이정후는 아버지와 다른 스타일로 안타 제조기가 됐고, 김도영은 이종범에 가까운 공수주 능력을 갖추면서도 장타를 앞세운 거포형 선수로 발전하고 있다. 반면 박재현은 빠른 발을 앞세워 그라운드를 누비면서 장타까지 생산 중이다.이종범이 완성된 야생마였다면 박재현은 아직 성장 과정에 있다. 지금 박재현에게 '제2의 이종범'이라는 애칭을 붙이는 것은 이르다. 다만 한국 야구가 오랫동안 기다려온 이종범의 후계자라는 관점에서 본다면, 유력한 후보 가운데 하나임은 분명하다. 향후 찾아올 전성기가 더욱 기대되는 이유다. 제2의이종범 박재현 KIA박재현 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '파리 금' 김유진, 세계여자오픈 동메달... 아시안게임 앞두고 확인한 숙제

박재현의 폭풍 질주는 올시즌 KIA 최고의 무기 중 하나다.이정후는 데뷔 순간부터 이종범과 비교될 수밖에 없었다. 친아들이라는 상징성 때문이다. 하지만 실제 플레이를 보면 두 선수의 플레이 스타일은 차이가 크다.이종범이 적극적인 타격과 폭발적인 주루를 앞세워 경기의 흐름 자체를 바꾸는 유형이었다면 이정후는 정확한 콘택트 능력을 바탕으로 꾸준히 안타를 생산하는 타자다. 타석에서 공을 오래 보고 정확하게 받아치는 능력이 가장 큰 장점이다.이정후 역시 주루 능력이 준수하고 수비 범위도 넓다. 그러나 야구에서 가장 먼저 떠오르는 그의 무기는 이종범의 도루나 공격적인 베이스러닝이 아니라 정교한 타격이다.KBO리그에서 타격왕을 차지했고, 메이저리그 진출 이후에도 콘택트 능력을 앞세워 경쟁력을 보여주고 있다. 아버지와 같은 길을 걷기보다 자신의 장점을 극대화하는 방식으로 성장했다.이정후를 두고 '제2의 이종범'이라고 부르는 것은 별반 의미가 없다. 그는 이종범의 아들이지만, 야구선수 이정후로 이미 독자적인 영역을 구축했다. 아버지와 닮지 않았다는 것이 오히려 이정후의 정체성을 설명하는 부분이다.김도영은 지금까지 등장한 선수 가운데 이종범과 가장 많은 공통점을 가진 선수로 평가받았다. 빠른 발과 뛰어난 운동능력, 수비 능력, 정교한 타격에 장타력까지 갖췄기 때문이다.특히 김도영은 2024년 30홈런-30도루를 달성하면서 이종범과 직접적인 비교의 대상이 됐다. 공수주를 모두 갖춘 선수라는 점에서 과거 이종범을 떠올리게 하기에 충분했다. 그러나 김도영의 최대 무기는 이종범보다 강한 장타력이다.이종범 역시 전성기에는 두 자릿수 홈런을 넘어 30홈런까지 기록할 정도로 장타력이 뛰어났다. 하지만 김도영은 홈런왕 경쟁까지 가능한 파워를 갖춘 선수다. 실제로 올시즌 홈런 1위를 달리고 있다. 빠른 발을 가지고 있지만, 타격에서 만들어낼 수 있는 가치가 워낙 크다.이 때문에 김도영의 향후 성장 방향은 이종범과 달라질 가능성이 높다. 무리하게 도루 숫자를 늘리기보다 장타 생산과 출루, 중심타선에서의 영향력에 집중하는 것이 보다 효율적인 선택이 될 수 있다.지난 시즌 주루 과정에서 부상을 경험한 것도 고려해야 한다. 올 시즌 김도영이 과거보다 주루보다 타격과 장타 생산에 무게를 두는 모습을 보이는 것도 같은 맥락으로 볼 수 있다.