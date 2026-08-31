지중해 배경의 부부 동반 여행, 막장이 따로 없네

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
'카를로'와 '엘리사' 부부는 남편의 오랜 친구인 '파올로'와 그의 아내 '안나', 13살 딸 '비토리아'와 함께 모로코의 탕헤르로 부부 동반 여행을 떠난다. 40대가 한참 지났지만, 카를로 & 에리사 부부는 아직 아이를 갖지 못했고, 뜨겁던 부부 관계도 시들해진 참이다. 역시 가정 문제를 지닌 친구 부부와 더불어 권태기를 해소하자는 취지로 함께 여행을 떠난 것. 하지만 오래 묵은 갈등은 쉽게 해소되지 않고, 여행지에서도 살얼음판처럼 위태로운 상황이 거듭 닥친다.
하지만 진짜 문제는 따로 있었다. 카를로의 젊은 애인이 그들 일행 앞에 불쑥 나타나고, 이를 계기로 두 부부 사이에선 '말하지 않은 것들'이 수면 위로 올라오기 시작한다. 겉으로는 너무나 평화롭고 아름다운 여행지의 풍광 속에서 일행은 각각의 비밀이 조금씩 폭로되며 일촉즉발의 위기로 치닫는다. 오래 유지해 온 가정생활은 언제 무너질지 모르는 사상누각에 불과했던 것. 과연 두 가족은 탕헤르 여행을 무사히 마칠 수 있을까?
완벽해 보이는 중산층 지식인 가정의 속내