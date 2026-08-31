'파리 금' 김유진, 세계여자오픈 동메달... 아시안게임 앞두고 확인한 숙제

세계태권도연맹

큰사진보기 ▲홍효림도 아쉽게 동메달에 그쳤다. 세계태권도연맹

홍효림도 동메달... 한국 여자 태권도, 아시안게임 앞두고 '세대교체' 시험대



김유진과 함께 한국 여자 태권도에서는 홍효림도 동메달을 목에 걸었다. 여자 67㎏급에 출전한 홍효림은 준결승에서 그리스의 스틸리아니 마렌타키에게 라운드 스코어 0-2(0-8 4-10)로 패했다. 1라운드에서 0-8로 밀린 뒤 2라운드에서도 4-10으로 점수 차를 좁히지 못하면서 결승 진출에 실패했다.



한국은 8개 체급, 9명의 선수를 내보냈지만 금메달 없이 동메달 2개로 대회를 마쳤다. 특히 중국이 8개 체급 가운데 3개 체급에서 금메달을 차지한 것으로 나타나 개최국의 경쟁력도 확인됐다.



이번 결과를 한국 여자 태권도의 부진으로만 해석하기에는 이르다. 이번 세계여자오픈은 아시안게임을 앞둔 대표 선수들이 국제 경쟁력을 점검하는 과정이기도 했다.



오히려 김유진에게는 아시안게임을 준비하는 과정에서 쓴 약이 될 수도 있다. 공격 능력은 여전히 강력하다. 1라운드에서 머리 공격으로 4점을 뽑아낸 장면이 이를 보여준다. 하지만 상대가 그 공격을 분석하고 전술을 바꿨을 때 경기의 주도권을 다시 가져오는 과정에서는 보완할 부분이 드러났다.



파리 올림픽 금메달 이후 김유진에게 요구되는 것은 또 다른 성장이다. 세계 정상에 올랐던 당시의 경기력을 유지하면서 상대들이 자신을 어떻게 분석하고 나올지까지 고려해야 한다. 올림픽 챔피언이라는 타이틀이 생긴 만큼 이제 김유진을 상대하는 선수들은 이전보다 더욱 철저하게 준비할 가능성이 크다.



아시안게임 역시 다르지 않다. 김유진이 출전하는 여자 57㎏급은 아시아권에서도 경쟁이 치열한 체급이다. 세계 정상급 선수로 자리 잡은 김유진에게는 이제 자신이 준비한 기술을 얼마나 강하게 구사하느냐뿐 아니라, 상대의 전술에 맞춰 경기의 방향을 바꾸는 능력도 중요해졌다. 이번 타이위안 대회에서 얻은 동메달은 그 과제를 확인했다는 점에서 의미가 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 홍효림도 아쉽게 동메달에 그쳤다.김유진과 함께 한국 여자 태권도에서는 홍효림도 동메달을 목에 걸었다. 여자 67㎏급에 출전한 홍효림은 준결승에서 그리스의 스틸리아니 마렌타키에게 라운드 스코어 0-2(0-8 4-10)로 패했다. 1라운드에서 0-8로 밀린 뒤 2라운드에서도 4-10으로 점수 차를 좁히지 못하면서 결승 진출에 실패했다.한국은 8개 체급, 9명의 선수를 내보냈지만 금메달 없이 동메달 2개로 대회를 마쳤다. 특히 중국이 8개 체급 가운데 3개 체급에서 금메달을 차지한 것으로 나타나 개최국의 경쟁력도 확인됐다.이번 결과를 한국 여자 태권도의 부진으로만 해석하기에는 이르다. 이번 세계여자오픈은 아시안게임을 앞둔 대표 선수들이 국제 경쟁력을 점검하는 과정이기도 했다.오히려 김유진에게는 아시안게임을 준비하는 과정에서 쓴 약이 될 수도 있다. 공격 능력은 여전히 강력하다. 1라운드에서 머리 공격으로 4점을 뽑아낸 장면이 이를 보여준다. 하지만 상대가 그 공격을 분석하고 전술을 바꿨을 때 경기의 주도권을 다시 가져오는 과정에서는 보완할 부분이 드러났다.파리 올림픽 금메달 이후 김유진에게 요구되는 것은 또 다른 성장이다. 세계 정상에 올랐던 당시의 경기력을 유지하면서 상대들이 자신을 어떻게 분석하고 나올지까지 고려해야 한다. 올림픽 챔피언이라는 타이틀이 생긴 만큼 이제 김유진을 상대하는 선수들은 이전보다 더욱 철저하게 준비할 가능성이 크다.아시안게임 역시 다르지 않다. 김유진이 출전하는 여자 57㎏급은 아시아권에서도 경쟁이 치열한 체급이다. 세계 정상급 선수로 자리 잡은 김유진에게는 이제 자신이 준비한 기술을 얼마나 강하게 구사하느냐뿐 아니라, 상대의 전술에 맞춰 경기의 방향을 바꾸는 능력도 중요해졌다. 이번 타이위안 대회에서 얻은 동메달은 그 과제를 확인했다는 점에서 의미가 있다. 태권도 홍효림 김유진 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '멍보 나와!' 박보현, UFC 계약 걸린 한 계단 남았다

김유진의 최고 무기는 큰 키, 긴발의 이점을 살린 머리 공격이다.김유진의 경기에서 가장 눈에 띄는 부분은 여전히 자신의 주무기를 과감하게 시도했다는 점이다.김유진은 1라운드 막판 머리 공격으로 4-0 리드를 잡았다. 상대가 거리를 유지하며 방어에 집중하는 상황에서도 기회를 놓치지 않고 득점으로 연결했다. 파리 올림픽에서 보여준 김유진의 공격적인 경기 운영을 떠올리게 하는 장면이었다.문제는 상대가 대응 방식을 바꾼 이후였다. 키르판은 2라운드부터 김유진의 머리 공격을 의식하면서 몸통 공격의 비중을 높였다. 김유진은 상대의 전술 변화에 맞춰 공격을 이어갔지만 7-9로 라운드를 내줬고, 3라운드에서는 그 차이가 더욱 벌어졌다.태권도에서 상대의 공격 패턴이 바뀌었을 때 즉각적으로 대응하는 능력은 정상급 선수에게 특히 중요하다. 자신이 준비한 주무기를 계속 밀어붙이는 것과 동시에 상대가 그 공격을 차단하기 위해 어떤 선택을 하는지 읽어야 하기 때문이다.김유진은 이번 경기에서 1라운드를 가져오며 자신의 공격력을 입증했지만, 이후 키르판이 몸통을 집중적으로 공략하자 흐름을 다시 가져오지 못했다. 3라운드 막판에는 넘어지며 감점까지 허용하면서 점수 차가 크게 벌어졌다.물론 한 경기의 결과만으로 김유진의 경기력을 평가하기는 어렵다. 김유진은 이미 파리 올림픽에서 세계 정상에 오른 선수다. 당시에도 빠른 거리 조절과 과감한 머리 공격을 앞세워 상대에게 지속적인 압박을 가했다.이후 아시안게임을 준비하는 과정에서는 자신의 장점을 유지하면서도 상대의 대응에 따라 공격 루트를 다양화하는 것이 중요한 과제가 됐다. 이번 대회는 바로 그 부분을 확인할 수 있는 실전이었다.특히 결승에 진출하지 못했다는 사실보다 1라운드에서 앞선 뒤 상대의 전술 변화에 경기 흐름을 내준 과정이 더 중요하다. 아시안게임에서는 단판 토너먼트에서 강한 상대를 연속으로 만나야 하는 만큼 경기 중 전술을 수정하는 능력이 메달 색깔을 좌우할 가능성이 크다.김유진에게 이번 동메달은 실패라기보다 보완점을 확인한 과정이었다. 아시안게임까지 남은 기간 동안 머리 공격이라는 강점을 유지하면서 몸통 공격에 대한 방어와 카운터, 상대가 압박을 강화했을 때의 거리 조절을 얼마나 정교하게 다듬느냐가 관건이다.