'파리 금' 김유진, 세계여자오픈 동메달... 아시안게임 앞두고 확인한 숙제

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김유진의 최고 무기는 큰 키, 긴발의 이점을 살린 머리 공격이다.세계태권도연맹
머리 공격은 여전히 위력적... 하지만 몸통 공세에 대한 대응은 과제로
김유진의 경기에서 가장 눈에 띄는 부분은 여전히 자신의 주무기를 과감하게 시도했다는 점이다.
김유진은 1라운드 막판 머리 공격으로 4-0 리드를 잡았다. 상대가 거리를 유지하며 방어에 집중하는 상황에서도 기회를 놓치지 않고 득점으로 연결했다. 파리 올림픽에서 보여준 김유진의 공격적인 경기 운영을 떠올리게 하는 장면이었다.
문제는 상대가 대응 방식을 바꾼 이후였다. 키르판은 2라운드부터 김유진의 머리 공격을 의식하면서 몸통 공격의 비중을 높였다. 김유진은 상대의 전술 변화에 맞춰 공격을 이어갔지만 7-9로 라운드를 내줬고, 3라운드에서는 그 차이가 더욱 벌어졌다.
태권도에서 상대의 공격 패턴이 바뀌었을 때 즉각적으로 대응하는 능력은 정상급 선수에게 특히 중요하다. 자신이 준비한 주무기를 계속 밀어붙이는 것과 동시에 상대가 그 공격을 차단하기 위해 어떤 선택을 하는지 읽어야 하기 때문이다.
김유진은 이번 경기에서 1라운드를 가져오며 자신의 공격력을 입증했지만, 이후 키르판이 몸통을 집중적으로 공략하자 흐름을 다시 가져오지 못했다. 3라운드 막판에는 넘어지며 감점까지 허용하면서 점수 차가 크게 벌어졌다.
물론 한 경기의 결과만으로 김유진의 경기력을 평가하기는 어렵다. 김유진은 이미 파리 올림픽에서 세계 정상에 오른 선수다. 당시에도 빠른 거리 조절과 과감한 머리 공격을 앞세워 상대에게 지속적인 압박을 가했다.
이후 아시안게임을 준비하는 과정에서는 자신의 장점을 유지하면서도 상대의 대응에 따라 공격 루트를 다양화하는 것이 중요한 과제가 됐다. 이번 대회는 바로 그 부분을 확인할 수 있는 실전이었다.
특히 결승에 진출하지 못했다는 사실보다 1라운드에서 앞선 뒤 상대의 전술 변화에 경기 흐름을 내준 과정이 더 중요하다. 아시안게임에서는 단판 토너먼트에서 강한 상대를 연속으로 만나야 하는 만큼 경기 중 전술을 수정하는 능력이 메달 색깔을 좌우할 가능성이 크다.
김유진에게 이번 동메달은 실패라기보다 보완점을 확인한 과정이었다. 아시안게임까지 남은 기간 동안 머리 공격이라는 강점을 유지하면서 몸통 공격에 대한 방어와 카운터, 상대가 압박을 강화했을 때의 거리 조절을 얼마나 정교하게 다듬느냐가 관건이다.